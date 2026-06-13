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ఆర్డర్ ఇస్తే చాలు నేరుగా ఇంటి తలుపు తడుతున్న డ్రగ్స్

తెలంగాణలో పెరిగిపోతున్న మాదకద్రవ్యాల రవాణా - ఒక్క క్లిక్‌తో ఆర్డర్ ఇస్తే చాలు నేరుగా ఇంటి తలుపు తడుతున్న డ్రగ్స్ - కూకటివేళ్లతో పెకలించేందుకు అస్త్రాలను సిద్ధం చేస్తోన్న పోలీస్ యంత్రాంగం

Drugs Door Delivery in Hyderabad
Drugs Door Delivery in Hyderabad (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : June 13, 2026 at 8:07 PM IST

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Drugs Door Delivery in Hyderabad : ఒకప్పుడు మత్తు పదార్థాలు దొరకాలంటే ఎవరికీ తెలియకుండా రహస్య ప్రదేశాల్లో చీకటి వ్యాపారం సాగేది. కొనేవాడు, అమ్మేవాడు నేరుగా కలుసుకుంటేనే ఆ నెట్‌వర్క్ నడిచేది. కానీ ఇప్పుడు సీన్ మారింది. టెక్నాలజీని వాడుకుంటూ మత్తు వ్యాపారులు వేస్తున్న ఎత్తుగడలు చూసి అటు ఇంటెలిజెన్స్ వర్గాలు, ఇటు పోలీసులు సైతం ముక్కున వేలేసుకుంటున్నారు. అసలు పేరు లేదు. అడ్రస్ లేదు. కేవలం ఒకే ఒక్క క్లిక్‌తో ఆర్డర్ ఇస్తే చాలు నేరుగా ఇంటి తలుపు తడుతున్నాయి. ఈ స్మార్ట్ డ్రగ్ నెట్‌వర్క్ వెనుక ఉన్న ఆ అంతర్జాతీయ కింగ్‌పిన్స్ ఎవరు? హైదరాబాద్​ నగరంలో బైకులు, కార్లు కాదు ఏకంగా అగ్రిగేటర్ సర్వీసులను వాడుకుంటూ సాగిస్తున్నారు.

గుట్టుచప్పుడు కాకుండా దందా? : మాదకద్రవ్యాల రవాణా కోసం విక్రేతలు సరికొత్తగా అప్డేట్ అయ్యారు. పాత పద్ధతులకు స్వస్తి చెప్పి టెక్నాలజీని ఆయుధంగా చేసుకుంటున్నారు. క్రయవిక్రేతల పేర్లు బయటపడకుండా ఉండేందుకు డార్క్ వెబ్ వేదికగా ఈ దందా నడిపిస్తున్నారు. కొనుగోలుదారులు డార్క్ వెబ్‌లో తప్పుడు పేరు, తప్పుడు చిరునామా ఇస్తూ కేవలం ఫోన్ నెంబర్ మాత్రం అసలైంది ఇస్తున్నారు. పార్సిల్ బుక్ అవ్వగానే వచ్చే బుకింగ్ నెంబర్ ఆధారంగా అది ఎక్కడికి వచ్చిందో ట్రాక్ చేస్తూ కస్టమర్లే నేరుగా కొరియర్ కార్యాలయానికి వెళ్లి సరుకును గుట్టుచప్పుడు కాకుండా తెచ్చేసుకుంటున్నారు.

కొరియర్ సంస్థల ద్వారా : ఇక హైదరాబాద్​ నగరంలో గంజాయి చాక్లెట్లను ఏకంగా ఈ-కామర్స్ వెబ్‌సైట్ల ద్వారా విక్రయిస్తుండటం కలకలం రేపుతోంది. ఆన్‌లైన్‌లో బుక్ చేసుకుంటే చాలు హోమ్ డెలివరీ సర్వీస్​లాగా ఇంటికే సరఫరా చేస్తున్నారు. నగరంలో ఒక ప్రాంతం నుంచి మరో ప్రాంతానికి డ్రగ్స్ సరఫరా చేయడానికి సొంత బైకులు, కార్లను వాడితే దొరికిపోతామని, ఇప్పుడు ఏకంగా ఓలా, ఉబెర్, రాపిడో వంటి అగ్రిగేటర్ సర్వీసులను, యాప్ బేస్డ్ డెలివరీ బాయ్స్‌ను వాడుకుంటూ ఖాకీల కళ్లు గప్పుతున్నారు. నెదర్లాండ్స్, బెల్జియం, ఫ్రాన్స్ వంటి దేశాల నుంచి అంతర్జాతీయ కొరియర్ సంస్థల ద్వారా ఈ మత్తు పదార్థాలు నగరానికి వస్తున్నట్లు ఈగల్ అధికారులు గుర్తించారు.

"డ్రగ్స్ సరఫరా చేయడానికి సొంత బైకులు, కార్లను వాడితే దొరికిపోతామని, ప్రస్తుతం ఏకంగా ఓలా, ఉబెర్, రాపిడో వంటి అగ్రిగేటర్ సర్వీసులను, యాప్ బేస్డ్ డెలివరీ బాయ్స్‌ను ఉపయోగిస్తున్నారు. డెలివరీ బాయ్స్‌ను తప్పుపట్టలేము" - వివేకానందరెడ్డి, విశ్రాంత ఎక్సైజ్ డీసీ

నకిలీ పాస్‌పోర్టులతో దేశంలోకి : ఈ కొకైన్, హెరాయిన్ వంటి ఖరీదైన మత్తుమందుల సరఫరాలో ఆఫ్రికా దేశస్తులదే ప్రధాన పాత్ర అని ఈగల్ నివేదిక వెల్లడించింది. ఒకే వ్యక్తి వేర్వేరు దేశాల నకిలీ పాస్‌పోర్టులతో దేశంలోకి వస్తున్నారని తెలింది. ఒకవేళ దొరికిపోతే ఒక దేశం పాస్‌పోర్టును బయటపెట్టి బెయిల్ రాగానే మరో దేశం పాస్‌పోర్టుతో పారిపోతున్నారని అధికారులు నిర్ధారించారు. నైజీరియా నుంచి స్టూడెంట్ వీసా మీద వచ్చే వారు ఇక్కడున్న తమ దేశస్థులతో కలిసి ఈ వ్యాపారం చేస్తున్నారు. మెడికల్ ట్రీట్‌మెంట్, బిజినెస్ వీసాల మీద వచ్చేవారు ఇక్కడికి రాగానే పాస్‌పోర్టులు చింపేస్తుండటంతో వారిని పట్టుకోవడం, డిపోర్ట్ చేయడం అధికారులకు పెద్ద సవాల్‌గా మారింది.

పక్కా స్కెచ్‌తో హవాలా దందా : మత్తుమందుల విక్రయంతో ఆర్జించిన కోట్లాది రూపాయల మొత్తాన్ని హవాలా మార్గంలో తమ దేశాలకు చేరవేస్తున్నారు. నైజీరియా నుంచి దుస్తుల కొనుగోళ్ల కోసం వచ్చే వ్యాపారులకు డ్రగ్స్ విక్రేతలు ఇక్కడి డబ్బును ఇవ్వడం, వారు ఆ డబ్బుతో దుస్తులు కొని నైజీరియాకు ఎగుమతి చేయడం, తిరిగి అక్కడ ఆ సరుకు అమ్మిన సొమ్మును డ్రగ్ కింగ్‌పిన్స్ ఖాతాల్లో జమ చేయడం వంటి పక్కా స్కెచ్‌తో హవాలా దందాను నడిపిస్తున్నారు. ఈ అంతర్జాతీయ డ్రగ్ మాఫియాకు చెక్ పెట్టాలంటే పోలీసులు కఠిన చర్యలు చేపట్టాలని నిపుణులు చెబుతున్నారు.

సరికొత్త అస్త్రాలు సిద్ధం : ఆన్‌లైన్ మాయాజాలంతో యువతను నిర్వీర్యం చేస్తున్న ఈ అంతర్జాతీయ డ్రగ్ మాఫియా నెట్‌వర్క్‌ను కూకటివేళ్లతో పెకలించేందుకు పోలీస్ యంత్రాంగం సరికొత్త అస్త్రాలను సిద్ధం చేస్తోంది.

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TAGGED:

హైదరాబాద్​లో డ్రగ్స్ దందా
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