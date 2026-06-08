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త్వరలో అందుబాటులోకి AI ఆధారిత 'అస్త్రం' - ప్రజలకు ఉపయోగపడేలా ఫీచర్లు

ఆండ్రాయిడ్ iOS ప్లాట్‌ఫారమ్‌ల కోసం రూపొందించిన యాప్ - 'ఆస్త్రం' యాప్‌లో ఏఐ (AI) సాంకేతికత అనుసంధానం - ప్రమాదాలను నివారించడంలో సహాయం

Astram App For People
Astram App For People (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 8, 2026 at 1:47 PM IST

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Astram App For People : AI ఆధారిత 'అస్త్రం' (Astram) యాప్ త్వరలో ప్రజల వినియోగం కోసం విడుదల కానుంది. ఇందులో ఇప్పటికే పౌరులకు ఉపయోగపడే అనేక ఫీచర్లు ఉండగా, మరికొన్నింటిని ప్రస్తుతం జోడిస్తోంది. ఆండ్రాయిడ్ iOS ప్లాట్‌ఫారమ్‌ల కోసం రూపొందించిన ఈ యాప్ వాహనదారులకు వారి దైనందిన ప్రయాణాల్లో ఉపయోగపడే వివిధ అంశాలతో పాటు ట్రాఫిక్ హెచ్చరికలను కూడా అందిస్తుంది. ఈ నెలలోనే ఇది అధికారికంగా ప్రజలకు అందుబాటులోకి రానుంది.

అలెర్ట్‌లను అందించే అస్త్రం : నగర పోలీసులు తమ సేవలను ప్రజలకు విస్తరించడానికి 'ఆస్త్రం' యాప్‌లో ఏఐ (AI) సాంకేతికతను అనుసంధానిస్తున్నారు. ఇప్పటి వరకు, ఈ యాప్‌ను టెలిగ్రామ్ ద్వారా అనుసంధానమైన ట్రాఫిక్ పోలీసు సిబ్బంది అంతర్గతంగా ఉపయోగించేవారు. ఇది నగరంలోని కీలక ప్రాంతాలలో ట్రాఫిక్ రద్దీ , జామ్‌ల గురించి నిజ-సమయ హెచ్చరికలను అందిస్తుంది. ఈ యాప్‌ను పౌరులకు అందుబాటులోకి తీసుకురావడానికి, పోలీస్ కమిషనర్ (సీపీ) రాజశేఖర బాబు ఆర్కాడిస్ సంస్థ సహకారంతో దీనిని మరింత అభివృద్ధి చేయిస్తున్నారు.

ఈ యాప్‌లో ప్రస్తుతం మై రూట్స్, మ్యాప్, కన్జెషన్‌ ప్రెడిక్షన్, ఈవెంట్‌ క్యాలెండర్, ట్రాక్‌ మై రైడ్, అడ్వైజరీ, మై రూట్స్, వై యామ్‌ ఐ స్టక్‌ వంటి ఫీచర్లతో రూపొందించారు.దీని వినియోగాన్ని మెరుగుపరచడానికి అదనపు ఫీచర్లను జోడిస్తున్నారు. మొత్తం 13 ఫీచర్లను ప్లాన్ చేయగా, వాటిలో 12 ఇప్పటికే అభివృద్ధి చేశారు. వాహనదారుడు తమ మొబైల్‌లో జీపీఎస్ ఆన్ చేసి ఉంటే వారి మార్గంలో ట్రాఫిక్ 'బ్లాక్‌స్పాట్' సమీపిస్తున్నప్పుడు ఈ యాప్ హెచ్చరిక సందేశాన్ని పంపుతుంది, అలాగే ఆ ప్రదేశం కచ్చితమైన లొకేషన్‌ను కూడా ప్రదర్శిస్తుంది.

యాప్​లో అనేకమైన ఫీచర్లు : ఆ ప్రాంతాలలో ప్రమాదాలను నివారించడంలో సహాయపడటానికి ఇది హెచ్చరికలను జారీ చేస్తుంది. 'ఫైండ్ మై పార్కింగ్' ఫీచర్ ద్వారా వినియోగదారులు విజయవాడ వ్యాప్తంగా పార్కింగ్ స్థలాలను గుర్తించి, తమకు సమీపంలో అందుబాటులో ఉన్న చోట తమ వాహనాలను పార్క్ చేసుకోవచ్చు. అంతేకాకుండా తమ వాహనాలకు జారీ అయిన ట్రాఫిక్ చలాన్‌లను (జరిమానాలను) తనిఖీ చేసుకుని వాటిని నేరుగా అప్లికేషన్‌లోనే చెల్లించేందుకు కూడా ఈ యాప్ వీలు కల్పిస్తుంది. రహదారిపై వాహనదారులు ట్రాఫిక్ నియమాలను ఉల్లంఘించడాన్ని గమనిస్తే, ఆ ఉల్లంఘనల ఫోటోలను తీసి అప్‌లోడ్ చేయడానికి 'బీ ఏ ట్రాఫిక్ కాప్' ఫీచర్‌ను ఉపయోగించవచ్చు. పోలీసులు వాటిని సమీక్షించి, నిబంధనలకు అనుగుణంగా జరిమానాలు విధిస్తారు.

VMCకి సంబంధించిన గుంతలు లేదా ఆక్రమణల వంటి పౌర సమస్యల ఫొటోలను తీసి, వాటిని అధికారుల దృష్టికి తీసుకురావడానికి మీరు 'పబ్లిక్ ఐ' ఫీచర్‌ను కూడా ఉపయోగించవచ్చు. అదనంగా పార్కింగ్ స్లాట్‌లను ముందుగానే బుక్ చేసుకోవడానికి వివిధ మార్గాలలో సిటీ బస్సులను రియల్-టైమ్‌లో ట్రాక్ చేయడానికి కూడా ఈ యాప్ మిమ్మల్ని అనుమతిస్తుంది. ఒక నిర్దిష్ట బస్సు కోసం ఎక్కువసేపు వేచి ఉండాల్సిన అవసరం లేదు. యాప్‌లో బస్సు నంబర్‌ను నమోదు చేస్తే చాలు, దాని ప్రస్తుత లొకేషన్ తెలిసిపోతుంది. త్వరలో 'మై సిటీ బస్' ఫీచర్‌ను కూడా ప్రవేశపెట్టనున్నారు, దీనిపై ప్రస్తుతం RTC అధికారుల సమన్వయంతో పనులు జరుగుతున్నాయి.

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ASTRAM APP FOR PEOPLE

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