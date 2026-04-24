వైఎస్సార్సీపీ ఎమ్మెల్సీ అనంతబాబు అరెస్టు
కోర్టు నుంచి బయటకు రాగానే అనంతబాబును అరెస్టు చేసిన పోలీసులు - కాకినాడలోని సర్పవరం పీఎస్కు తరలింపు - రాజమహేంద్రవరం కోర్టు సముదాయం వద్ద భారీగా పోలీసుల మోహరింపు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : April 24, 2026 at 2:38 PM IST
YSRCP MLC Anantha Babu Arrest : డ్రైవర్ సుబ్రమణ్యం హత్య కేసులో వైఎస్సార్సీపీ ఎమ్మెల్సీ అనంతబాబును పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. బెయిల్ రద్దు పిటిషన్పై విచారణ సందర్భంగా ఎమ్మెల్సీ అనంతబాబు, ఆయన భార్య లక్ష్మీదుర్గ ఇవాళ రాజమహేంద్రవరం కోర్టుకు వచ్చారు. కోర్టు నుంచి బయటకి రాగానే ఆయనను పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. కాకినాడలోని సర్పవరం పీఎస్కు తరలించారు. ఈ నేపథ్యంలో కోర్టు సముదాయం చుట్టూ పోలీసులు భారీగా మోహరించారు. సాక్షులను బెదిరించడం, ప్రలోభాల కేసులో వైఎస్సార్సీపీ ఎమ్మెల్సీ అనంతబాబుపై కేసు నమోదైంది. కాకినాడ సర్పవరం పోలీసుస్టేషన్లో అనంతబాబుపై ఈనెల 20న కేసు నమోదు నమోదెైెంది. సుబ్రహ్మణ్యం హత్య కేసులో ప్రధాన నిందితుడిగా అనంతబాబు ఉన్నారు.
పాస్పోర్టులు సరెండర్ చేయాలి - అనంతబాబు, లక్ష్మీదుర్గకు జిల్లా కోర్టు ఆదేశం