హైదరాబాద్లో భారీగా మత్తు పదార్థాలు స్వాధీనం - రూ.3 కోట్లు విలువైన హాష్ ఆయిల్ పట్టివేత
గంజాయిని హాష్ ఆయిల్గా మార్చి దందా - హైదరాబాద్కు తరలిస్తున్న రెండు ముఠాలు అరెస్టు - రూ.3.05 కోట్లు విలువైన 25 లీటర్ల హాష్ ఆయిల్ను స్వాధీనం చేసుకున్న పోలీసులు
Published : July 13, 2026 at 10:27 PM IST
Hash Oil Seized In Hyderabad : హైదరాబాద్లో భారీగా మత్తు పదార్థాలు పట్టుబడ్డాయి. రాష్ట్రంలో గంజాయి రవాణాపై పోలీసులు నిఘా పెంచడంతో స్మగ్లర్లు కొత్త దారి ఎంచుకున్నారు. గంజాయిని హాష్ ఆయిల్గా మార్చి నగరంలోకి తరలిస్తున్న రెండు భారీ ముఠాలను సిటీ పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు. వారి నుంచి సుమారు రూ. 3.05 కోట్లు విలువైన 25 లీటర్ల హాష్ ఆయిల్ను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. బంజారాహిల్స్ కమాండ్ కంట్రోల్ సెంటర్లో సీపీ సజ్జనార్ ఈ కేసుల వివరాలను వెల్లడించారు.
రూ.3.05 కోట్లు విలువైన హాష్ ఆయిల్ స్వాధీనం : రాష్ట్రంలో డ్రగ్స్, గంజాయి రవాణాపై నార్కోటిక్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ వింగ్, సిటీ పోలీసులు ఉక్కుపాదం మోపుతున్నారు. దీంతో పట్టుబడకుండా ఉండేందుకు, రవాణా చేయడానికి, దాచడానికి సులువుగా ఉంటుందని స్మగ్లర్లు గంజాయిని హాష్ ఆయిల్గా మారుస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో భారీ ఎత్తున హాష్ ఆయిల్ దందా చేస్తున్న రెండు ముఠాలను టాస్క్ ఫోర్స్, లా అండ్ ఆర్డర్ పోలీసులు సంయుక్తంగా పట్టుకున్నారు. ప్రధాన స్మగ్లర్లతో పాటు మొత్తం ఐదుగురిని అరెస్ట్ చేసి వారి నుంచి రూ.3.05 కోట్లు విలువైన 25 లీటర్ల హాష్ ఆయిల్ను స్వాధీనం చేసుకున్నారు.
పెడ్లర్లతో పాటు కన్స్యూమర్లూ అరెస్ట్ : మొదటి కేసులో జూబ్లీహిల్స్ టాస్క్ఫోర్స్, స్థానిక పోలీసులు నిర్వహించిన దాడుల్లో ఏపీలోని అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లాకు చెందిన యాకూబ్, సూరిబాబులను అరెస్ట్ చేశారు. వీరి నుంచి ఏకంగా రూ.2.96 కోట్లు విలువైన 23 లీటర్ల హాష్ ఆయిల్ను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. ఆటో డ్రైవర్గా పనిచేసే ప్రధాన నిందితుడు యాకూబ్ గతంలో కూడా గంజాయి కేసులో జైలుకు వెళ్లొచ్చాడు. రెండో కేసులో సికింద్రాబాద్ టాస్క్ఫోర్స్ పోలీసులు చెన్నయ్య, భరత్ కుమార్, మహమ్మద్ షాహెబ్ అనే ముగ్గురు పెడ్లర్లతో పాటు ఇద్దరు కన్స్యూమర్లను అరెస్ట్ చేశారు.
గతంలో 600 ఎంఎల్ విజయవంతంగా అమ్మడంతో : జల్సాలకు అలవాటు పడ్డ వీరు 4 ఎంఎల్, 5 ఎంఎల్, 10 ఎంఎల్ చిన్న డబ్బాల్లో ఈ హాష్ ఆయిల్ను నింపి నగరంలో అమ్ముతున్నారు. 4 ఎంఎల్ డబ్బాకు రూ. 3 వేలు వసూలు చేస్తున్నారు. గతంలో 600 ఎంఎల్ తీసుకొచ్చి విజయవంతంగా అమ్మేయడంతో ఈసారి ఏకంగా లీటర్ ఆర్డర్ ఇచ్చి పోలీసులకు అడ్డంగా దొరికిపోయారు. ఈ రెండు కేసుల్లో డ్రగ్స్ తరలిస్తున్న వారితో పాటు ఇద్దరు కన్స్యూమర్లను కూడా అరెస్ట్ చేసి రిమాండ్కు తరలించారు.
"నగరంలో రెండు వేర్వేరు కేసుల్లో భారీగా మత్తుపదార్థాలు పట్టుకున్నాం. రూ.3.05 కోట్ల విలువచేసే 25 లీటర్ల హష్ ఆయిల్ స్వాధీనం చేసుకున్నాం. హష్ ఆయిల్ సరఫరా చేస్తున్న రెండు ముఠాలకు చెందిన ఏడుగురు నిందితులను అరెస్టు చేశాం. జూబ్లీహిల్స్ టాస్క్ఫోర్స్, బోరబండ పోలీసుల జాయింట్ ఆపరేషన్ నిర్వహించారు. ఒక కేసులో 23.706 లీటర్లు, మరో కేసులో 1.25 లీటర్ల హష్ ఆయిల్ను స్వాధీనం చేసుకున్నాం" - సజ్జనార్ , హైదరాబాద్ సీపీ
పరారీలో ఉన్నవారి కోసం గాలింపు : నిందితులు ఈ హెష్ ఆయిల్ను బెంగుళూరుకు తరలిస్తున్నారని పోలీసులు గుర్తించారు. ఈ భారీ నెట్వర్క్ వెనుక ఏపీ, ఒడిశాలకు చెందిన వారు ఉన్నారని తెలిపారు. పరారీలో ఉన్న వారి కోసం గాలిస్తున్నామని సీపీ చెప్పారు. మత్తు పదార్థాల రవాణాపై ఉక్కుపాదం మోపుతామని ఆయన హెచ్చరించారు. ఎవరైనా డ్రగ్స్ వాడుతున్నా, అమ్ముతున్నా వెంటనే పోలీసులకు సమాచారం ఇవ్వాలని సీపీ కోరారు. సే నో టు డ్రగ్స్, సే ఎస్ టు లైఫ్ అంటూ యువతకు పిలుపునిచ్చారు. గంజాయిపై నిఘా పెరగడంతో స్మగ్లర్లు పంథా మార్చి ఈ విధంగా హాష్ ఆయిల్ రూపంలో మత్తును పంచుతున్నారు. అయితే సిటీ పోలీసుల ఉక్కుపాదంతో ఈ భారీ ముఠాల గుట్టు రట్టైంది.
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