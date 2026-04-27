గుంటూరు జిల్లాలో గంజాయి విక్రయదారుల అరెస్టు - నిందితుల వద్ద నుంచి 2.7 కిలోలు స్వాధీనం

మంగళగిరిలో గంజాయి విక్రయదారుల అరెస్టు - నిందితుల వద్ద నుంచి 2.7 కిలోలు స్వాధీనం - పాడేరు నుంచి గంజాయిని తీసుకొచ్చి విక్రయిస్తున్నట్లు సమాచారం - వివరాలను వెల్లడించిన జిల్లా ఎస్పీ వకుల్ జిందాల్

Police Arrested Ganja Selling Gang in Mangalagiri
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : April 27, 2026 at 10:47 PM IST

Police Arrested Ganja Selling Gang in Mangalagiri At Guntur District: గుంటూరు జిల్లా మంగళగిరిలో యథేచ్ఛగా గంజాయిని విక్రయిస్తున్న 27 మందిని పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. దీనికి సంబంధించి వివరాలను ఈ సందర్భంగా జిల్లా ఎస్పీ వకుల్‌ జిందాల్‌ వెల్లడించారు. గంజాయి విక్రయిస్తున్న నిందితుల వద్ద నుంచి 2.7 కేజీల గంజాయిని స్వాధీనం చేసుకున్నారు.

మంగళగిరి పోలీస్‌ స్టేషన్‌ పరిధిలో గంజాయి విక్రయిస్తున్న 12 మందిని అరెస్టు చేసినట్లు జిల్లా ఎస్పీ వకుల్‌ జిందాల్‌ తెలియజేశారు. నిందితుల నుంచి 2.7 కేజీల గంజాయిని స్వాధీనం చేసుకున్నామని ఎస్పీ తెలిపారు. అంతేకాకుండా ప్రధాన నిందితుడు రావి మహేశ్‌పై 12 కేసులున్నాయని, వీరంతా పాడేరు నుంచి గంజాయిని తీసుకొచ్చి మంగళగిరి పరిసరాల్లో విక్రయిస్తున్నారని వివరించారు. మరోవైపు దుగ్గిరాల పోలీసు స్టేషన్​ పరిధిలో గంజాయి విక్రయిస్తున్న మరో 15 మందిని అరెస్టు చేశామని పేర్కొన్నారు. అంతేకాకుండా ఈ ముఠా ఒడిశా రాష్ట్రం రాయగడ నుంచి గంజాయిని తీసుకుని వచ్చి మంగళగిరి ప్రాంతంలో విక్రయిస్తున్నారన్న ఎస్పీ, ఈ కేసులో 1620 గ్రాముల గంజాయితోపాటు రూ.3,600 నగదును స్వాధీనం చేసుకున్నట్లు చెప్పారు. ఈ రెండు కేసులకు సంబంధించి మొత్తం 27 మంది నిందితులను అరెస్టు చేసి రిమాండ్‌ తరలించామని అన్నారు.

