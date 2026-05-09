బ్లాక్లో ఐపీఎల్ టిక్కెట్ల అమ్మకం - వారి సంతకాలు ఫోర్జరీ చేసి మరీ!
ఉప్పల్లో నకిలీ వీఐపీ లేఖలతో ఐపీఎల్ టిక్కెట్ల అమ్మకం - బ్లాక్ మార్కెటింగ్ చేస్తున్న ముగ్గురిని అరెస్టు చేసిన పోలీసులు - అధిక ధరలకు టికెట్ల అమ్మకం - క్రికెట్ అసోసియేషన్ వర్గాల్లో కలకలం
Published : May 9, 2026 at 5:30 PM IST
IPL Tickets Scam in Uppal Stadium : ఐపీఎల్ వచ్చిందంటే బెట్టింగుల గురించి ఆన్లైన్ యాప్లలో జరిగే మోసాల గురించి మనం తరచూ వింటూనే ఉంటాం. కానీ దానికి పూర్తి భిన్నంగా ఐపీఎల్ క్రేజ్ ను క్యాష్ చేసుకునేందుకు కొందరు కిలాడీలు వేసిన స్కెచ్ చూస్తే మైండ్ బ్లాక్ అవ్వాల్సిందే. చిల్లర మోసాలు చేస్తే ఎక్కడ దొరికిపోతామో అనుకున్నారో ఏమో గాని ఓ భారీ మోసానికే తెర లేపారు. ఏకంగా అత్యున్నత వ్యవస్థల పేరిటే దోపిడీకి తెగబడ్డారు. ఎవరికీ ఏమాత్రం అనుమానం రాకుండా పక్కా పథకంతో నేరం చేశారు. కానీ ప్లాన్ బెడిసి కొట్టి చివరకు పోలీసులకు చిక్కారు. ఇంతకీ ఆ కేటుగాళ్లు వేసిన హైటెక్ స్కెచ్ ఏంటి? ప్లాన్ విఫలమై పోలీసులకు ఎలా చిక్కారు? అనేది ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం!
ముగ్గురు అరెస్టు : ఐపీఎల్ మ్యాచ్లు అంటే యువతలో ఉండే క్రేజ్ అంతా ఇంతా కాదు. ఈ క్రేజ్నే తమకు అనుకూలంగా మార్చుకున్నారు ముగ్గురు కేటుగాళ్లు. ఏకంగా అత్యున్నత పదవుల్లో ఉన్న వ్యక్తుల పేర్లను వాడుకుని క్రికెట్ అసోసియేషన్లనే మోసం చేసిన వ్యవహారం సంచలనంగా మారింది. ఉప్పల్ మ్యాచ్ సందర్భంగా పార్కింగ్ ఏరియాలో అనుమానాస్పదంగా తిరుగుతున్న ఓ మహీంద్రా థార్ వాహనాన్ని పోలీసులు తనిఖీ చేయడంతో ఈ ఘరానా మోసం వెలుగులోకి వచ్చింది. ఈ కేసులో ఉప్పల్ పోలీసులు ముగ్గురు వ్యక్తులను అదుపులోకి తీసుకున్నారు.
అధిక ధరలకు టికెట్ల అమ్మకం : ఏపీలోని ప్రకాశం జిల్లా కందుకూరు మండలం, పలుకూరు గ్రామానికి చెందిన ఘట్టమనేని అశోక్, కంకాల దినేశ్, సింగమేనని వేణుమాధవ్ అనే ముగ్గురు నిందితులు విలాసాలకు అలవాటుపడి సులభంగా డబ్బు సంపాదించాలనుకున్నారు. నేరం చేసి ఈజీగా దొరకొద్దు అనుకుని ఓ హైటెక్ స్కెచ్ వేశారు. గూగుల్లో న్యాయమూర్తులు, మంత్రులు, గవర్నర్ల అధికారిక లెటర్ హెడ్స్ డౌన్ లోడ్ చేశారు. వాటిపై ఆయా వీవీఐపీల సంతకాలను అచ్చు గుద్దినట్లు ఫోర్జరీ చేసి ఆ దొంగ లెటర్ హెడ్స్ను నేరుగా హైదరాబాద్, తమిళనాడు, కర్ణాటక క్రికెట్ అసోసియేషన్లకు సమర్పించారు. అలా వీవీఐపీల కోటాలో అత్యంత ఖరీదైన కాంప్లిమెంటరీ టికెట్లు ఫ్రీగా పొందారు. వాటిని బయట అమాయకులకు భారీ ధరలకు అమ్ముకుంటూ సొమ్ము చేసుకున్నారు.
రంగంలోకి దిగిన పోలీసులు : ఈ కేసులో ప్రధాన నిందితులు ఘట్టమనేని అశోక్, కంకాల దినేశ్, సింగమేనని వేణుమాధవ్ చెన్నైకి చెందిన మరో ముగ్గురితో కలిసి ఈ దందాకు తెరలేపారు. ఉప్పల్లో రెండు మ్యాచ్లకు, బెంగళూరులో రెండు మ్యాచ్లకు ఈ ఫేక్ లెటర్ల ద్వారానే టికెట్లు పొందారు. అయితే రెండోసారి కూడా ఉప్పల్ మ్యాచ్కు సంబంధించి హెచ్సీఏ అధికారులకు అదే తరహాలో వీవీఐపీల పేర్లతో లెటర్లు రావడంతో అసలు నిజం బయటపడింది. అనుమానం వచ్చిన హెచ్సీఏ అధికారులు పోలీసులకు సమాచారం ఇచ్చారు. దీంతో రంగంలోకి దిగిన పోలీసులు తనిఖీలు చేపట్టారు. ఈ క్రమంలోనే ఉప్పల్ స్టేడియం వద్ద పోలీసులకు ముగ్గురు వ్యక్తులు అనుమానాస్పదంగా కనబడ్డారు. అదుపులోకి తీసుకుని విచారణ జరపగా బ్లాక్ టికెట్ల దందా గుట్టురట్టైంది.
క్రికెట్ అసోసియేషన్ వర్గాల్లో తీవ్ర కలకలం : పోలీసులు ముగ్గురు నిందితులను అరెస్ట్ చేసి వారి నుంచి రూ.లక్ష 10 వేలు విలువ చేసే 5 ఐపీఎల్ టికెట్లు, మహీంద్రా థార్ వాహనం, 5 మొబైల్స్తో పాటు 5 ఫోర్జరీ లెటర్ హెడ్స్ను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. ఈ ముఠాకు సహకరించిన చెన్నైకి చెందిన ఆశిష్, సెంథిల్, తాన్సిల్ అనే మరో ముగ్గురు వ్యక్తుల కోసం పోలీసులు గాలిస్తున్నారు. కేవలం గూగుల్ను ఉపయోగించి నిందితులు ఇంతటి మోసానికి పాల్పడటం ఇప్పుడు క్రికెట్ అసోసియేషన్ వర్గాల్లో తీవ్ర కలకలం రేపుతోంది. ఇలాంటి ఫేక్ లెటర్లతో ఇంకెన్ని మోసాలకు పాల్పడ్డారన్న కోణంలో పోలీసులు దర్యాప్తును చేస్తున్నారు.
