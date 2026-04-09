చోరీ కేసులో కోర్టుకు వెళ్లి వస్తూ దొంగతనం - రూ.14 లక్షలు కొట్టేసిన గజదొంగ

చౌటుప్పల్​లో తాళం వేసిన ఇంట్లో రూ.14.20 లక్షల దొంగతనం - దుస్తుల వ్యాపారి ముసుగులో ఉన్న గజదొంగ అరెస్టు - కోర్టులో హాజరు పరిచి రిమాండ్​కు తరలించిన చౌటుప్పల్‌ పోలీసులు

Published : April 9, 2026 at 9:27 AM IST

Theft Case in Choutuppal : అతడు ఒక గజదొంగ. తాళం వేసిన ఇల్లు కనిపిస్తే చాలు క్షణాల్లో దోచేస్తాడు. ఇప్పటి వరకు అతను 62 చోరీలు చేసినట్లు రికార్డులున్నాయి. ఒక్క ఖమ్మం జిల్లాలోనే ఆ దొంగపై ఏకంగా 20 కేసులు నమోదు అయ్యాయి. దొంగతనం కేసులో ఖమ్మం జిల్లా కోర్టుకు హాజరై తిరిగి హైదరాబాద్‌కు వస్తూ మార్గమధ్యంలో చౌటుప్పల్‌లో తాళం వేసిన ఇంట్లో చోరీ చేశాడు. అక్కడ రూ.14.20 లక్షల నగదును అపహరించాడు.

ఇలాంటి గజ దొంగను యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లాలోని చౌటుప్పల్‌ పోలీసులు కనిపెట్టి బుధవారం కోర్టులో హాజరు పరిచి రిమాండ్‌కు తరలించారు. యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లా చౌటుప్పల్‌ పోలీస్‌ స్టేషన్‌లో ఏర్పాటు చేసిన మీడియా సమావేశంలో డీఎస్పీ పటోళ్ల మధుసూధన్‌ రెడ్డి ఈ కేసుకు సంబంధించిన వివరాలను వెల్లడించారు.

తాళం వేసిన ఇంట్లో చొరబడి : ఆంధ్రప్రదేశ్​లోని గుంటూరు జిల్లా వేటపాలెంకు చెందిన మిక్కిలి శ్యామ్​ రిచర్డ్‌ అలియాస్‌ వంశీకృష్ణ (43) అనే వ్యక్తి హైదరాబాద్‌లోని ఎల్బీనగర్‌ రాక్‌ టౌన్‌ కాలనీలో నివాసం ఉంటున్నాడు. ఆన్‌లైన్‌లో రకరకాల దుస్తులను విక్రయిస్తుంటాడు. అధిక ఆదాయం కోసం తాళం వేసిన ఇళ్లను లక్ష్యంగా చేసుకొని చోరీలకు మరిగాడు. గత ఫిబ్రవరి 21న చౌటుప్పల్‌కు చెందిన లింగంపల్లి నర్సింహ అనే వ్యక్తి తన ఇంటికి తాళం వేసి భార్యతో కలిసి హైదరాబాద్‌లో ఇంటర్‌ చదువుతున్న కుమార్తె వద్దకు వెళ్లాడు. అదే రోజు రాత్రి 11 గంటల సమయంలో ఇంటికి వచ్చే సరికి తాళం పగులగొట్టి ఉండటంతో తీవ్రమైన ఆందోళనకు గురయ్యారు. బీరువాలో రూ.14.20 లక్షల నగదును దొంగ అపహరించినట్లు గుర్తించిన బాధితుడు, వెంటనే చౌటుప్పల్‌ పోలీస్‌ స్టేషన్‌లో ఫిర్యాదు చేశారు.

వాహనాల నంబర్ల ఆధారంగా పరిశీలించి : ఈ కేసులో మొదట పోలీసులకు ఎలాంటి ఆధారాలు లభించక పోవడంతో పెద్ద సవాల్‌గా మారింది. అయినా కూాడా ఛాలెంజ్​గా తీసుకొని ఛేదించారు. రాత్రి సమయంలోనే చోరీ జరిగినట్లు గుర్తించిన పోలీసులు, ఆ సమయంలో కాలనీలో, ఇంటి పక్క నుంచి వెళ్లే వాహనాలను గుర్తించి ఒక్కో వాహనదారుడి గురించి వివరాలను ఆరా తీశారు. కారు నంబరు ఆధారంగా హైదరాబాద్‌లో సెల్ఫ్‌ డ్రైవ్‌కు కారు కిరాయికి తీసుకున్న వ్యక్తి చోరీ చేసినట్లు పోలీసులకు తెలిసింది. కారు యజమాని ద్వారా అద్దెకు తీసుకున్న వ్యక్తి శ్యామ్​ రిచర్డ్‌ అని కనిపెట్టేశారు.

ఇటీవల పట్టుబడ్డ నిందితుడు : అతడి కోసం గాలింపు చర్యలు చేపట్టగా విజయవాడ హైవేపై ధర్మోజిగూడెం వద్ద నిందితుడు ఇటీవల పట్టుబడ్డాడు. అదుపులోకి తీసుకొని విచారణ చేయగా, వంశీకృష్ణ నేరం అంగీకరించాడు. నిందితుడి నుంచి రూ.7 లక్షల నగదు, సెల్ఫ్‌ డ్రైవ్‌ కారు, నాలుగు విలువైన మొబైల్​ ఫోన్లు, ఒక ల్యాప్‌టాప్, కెమెరా, మూడు ఇనుప రాడ్లను పోలీసులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. చోరీ చేసిన నగదులో రూ.2.28 లక్షలను నిందితుడు తన బ్యాంకు ఖాతాలో డిపాజిట్‌ చేశాడు. మిగతా నగదును గోవాకు వెళ్లి క్యాసినోలో ఖర్చు చేసినట్లు అంగీకరించాడు. భువనగిరి ఎస్పీ అక్షాంశ్‌ యాదవ్‌ ఆదేశాల మేరకు ఈ కేసును ఛేదించిన పోలీస్‌ ఇన్‌స్పెక్టర్‌ మన్మథ కుమార్, సీసీఎస్‌ ఇన్‌స్పెక్టర్‌ ప్రవీణ్‌ బాబు, ఎస్సైలు కనకటి యాదగిరి, వనం సైదులు, కుమార స్వామి, పోలీసు సిబ్బందికి డిప్యూటీ సూపరింటిండెంట్ నగదు రివార్డులను అందజేశారు.

తెలంగాణలో ఈ దొంగతనాల కేసులు పోలీసులకు పెను సవాలుగా మారుతున్నాయి. ఎక్కడి నుంచో వచ్చి చోరీ చేసి తప్పించుకుని తిరుగుతున్నారు. ఇందులో నగదు, బంగారం, వాహనాలు తదితర వస్తువులు ఉంటున్నాయి. ఈ రోజుల్లో పోలీసులు చోరీ కేసుల్లో ఎక్కువగా సీసీ కెమెరాలపై ఆధారపడాల్సి వస్తుంది. దీంతో కేసులను త్వరగా చేధించే వీలుంటుంది.

