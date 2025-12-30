తండ్రి రాసిన మరణశాసనం : భార్యపై అనుమానం - కుమారుడి ప్రాణాలు తీసింది
భార్యపై అనుమానంతో కుమారుడిని చంపిన తండ్రి - భర్త పెట్టే బాధలు భరించలేక పుట్టింటికి వెళ్లిన భార్య - రాత్రి వేళ చిన్న కుమారుడికి ఉరి వేసి చంపిన భర్త
Published : December 30, 2025 at 10:32 AM IST
Father Kills His Son In Medak District : అభంశుభం తెలియని పిల్లవాడు. తల్లిదండ్రులతో హాయిగా గడపాల్సిన వయసు. తోటి పిల్లలతో సరదాగా ఆడుకోవాల్సిన వేళ మార్చురీలో శవంలా ఉన్నాడు. అసలు ఏం జరిగింది? ఇంతటి ఘోరానికి కారణం ఎవరు? ఆ పిల్లాడి తల్లిదండ్రులు ఎవరు? పసివాడి ప్రాణం పోవడానికి కారణాలు ఏంటి?
మెదక్ మండలం తిమ్మక్కపల్లి తండాకు చెందిన అమీనాకు పెద్దబాయి తండాకు చెందిన బడావత్ భాస్కర్కు ఆరేళ్ల కిందట వివాహమైంది. వీరికి శ్రీకుమార్, లక్కీ పేరుతో ఇద్దరు కుమారులు ఉన్నారు. సంతోషంగా సాగుతున్న వీరి సంసారంలో అనుమానం చిచ్చు రేపింది. పెళ్లైన కొన్నేళ్ల పాటు బాగానే ఉన్న భాస్కర్, ఆ తర్వాత భార్యపై అనుమానం పెంచుకున్నాడు. ఏం చేసినా గొడవ పెట్టుకునేవాడు.
భార్యపై అనుమానం పెంచుకుని నిత్యం వేధిస్తూ : భార్య అమీనాను భాస్కర్ వేధిస్తుండటంతో ఇద్దరి మధ్య గొడవలు జరుగుతున్నాయి. ఈ నెల 19న భాస్కర్ తన భార్యను కొట్టాడు. భర్త పెట్టే ఇబ్బందులను భరించలేకపోయిన ఆమె తన తండ్రికి విషయం చేరవేసింది. హుటాహుటిన కుమార్తె దగ్గరకు వచ్చిన అమీనా తండ్రి పిల్లలను భాస్కర్ వద్ద వదిలేసి అమీనాను మెదక్ ఏరియా ఆసుపత్రికి తీసుకెళ్లి చికిత్స చేయించాడు. అనంతరం సొంత గ్రామానికి తీసుకువెళ్లాడు.
కుమారుడిని భర్తే చంపేశాడని భార్య ఆరోపణ : భార్య కాపురానికి రావడం లేదని భాస్కర్ అసహనానికి గురయ్యాడు. ఈ క్రమంలో చిన్న కుమారుడు లక్కీ తీవ్ర అనారోగ్యానికి గురయ్యాడు. బాలుడ్ని మెదక్ ఏరియా ఆసుపత్రికి తీసుకెళ్లగా పరీక్షించిన వైద్యులు అప్పటికే చనిపోయినట్లు వెల్లడించారు. భాస్కర్ బంధువుల ద్వారా విషయం తెలుసుకున్న అమీనా అసుపత్రి వద్దకు వచ్చి బోరున విలపించింది. తన కుమారుడ్ని భర్త, అత్తమామలు చంపేశారని ఆవేదన వ్యక్తం చేసింది.
"నా కుమారుడిని మామయ్యే చంపించాడు. నువ్వు (భాస్కర్) జైలుకుపోతే ఎవరితోనైనా చెప్పి బయటకు తీసుకువస్తానని చెప్పి నా భర్తతో కుమారుడిని హత్య చేయించాడు. నా బతుకును ఆగం చేశారు. పసికందు అని చూడకుండా ఎలా చంపారో అర్థం కావట్లేదు. వారికి చంపాలని ఎలా అనిపించిందో"- అమీనా, బాలుడి తల్లి
బాలుడి మెడపై గాయం ఉండటం చూసి అనుమానించిన పోలీసులు భాస్కర్ను అదుపులోకి తీసుకుని విచారించగా భార్యపైన అనుమానంతో తానే కుమారుడిని హత్య చేసినట్టు ఒప్పుకున్నాడు. భాస్కర్పై కేసు నమోదు చేసి అరెస్ట్ చేసిన పోలీసులు రిమాండ్కు తరలించారు. అనుమానం పెనుభూతమైంది. ఫలితంగా కన్న కుమారుడినే హత్య చేసే పరిస్థితి తీసుకొచ్చింది.
"నిందితుడికి ఆరేళ్ల క్రితం వివాహం అయింది. ఈ దంపతులకు ఇద్దరు పిల్లలున్నారు. కొంతకాలంగా భార్యాభర్తలిద్దరికీ మనస్పర్థలు వచ్చాయి. భార్యను తరచూ అనుమానిస్తూ గొడవలు పెట్టుకుంటున్నాడు. ఈ క్రమంలోనే ఈ నెల 20వ తేదీన అతడి భార్య పుట్టింటికి వెళ్లిపోయింది. దీంతో ఆమె వెళ్లిపోయిందనే కోపంతో రెండున్నరేళ్ల బాబును స్వెటర్ తీసుకుని గొంతుచుట్టూ బిగించి, గొంతు నులిమి చంపాడు. మెడకు ఉన్న గుర్తుల ఆధారంగా హత్యగా గుర్తించాం. నిందితుడుని అరెస్టు చేశాం."- శ్రీనివాసరావు, మెదక్ ఎస్పీ
సంసారాల్లో చిచ్చురేపుతున్న అనుమానం : ఇటీవల కాలంలో అనుమానం పెనుభూతమై పచ్చని సంసారాల్లో చిచ్చురేపుతోంది. దీని కారణంగా దంపతుల మధ్య మనస్పర్థలు తలెత్తి చివరకు హత్యలు, ఆత్మహత్యలకు దారి తీస్తున్నాయి. వివాహేతర సంబంధాలు కూడా భార్యాభర్తల మధ్య వివాదాలకు కారణాలవుతున్నాయి. మరికొన్నిసార్లు విడాకులకు దారి తీస్తున్నాయి. దీంతో అభం శుభం తెలియని పిల్లలు ఒంటరివారైపోతున్నారు. వారి భవిష్యత్తు అగమ్యగోచరంగా తయారవుతోంది. తల్లిదండ్రులు చేసిన చిన్న తప్పు పిల్లల జీవితంపై ప్రభావం చూపుతోంది.
