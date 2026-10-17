బంగారం వ్యాపారి కిడ్నాప్ కేసును ఛేదించిన పోలీసులు - 9 మంది నిందితుల అరెస్టు
Gold Merchant kidnapping Case : చిక్కడపల్లిలోని బంగారం వ్యాపారి హత్య కేసును పోలీసులు ఎట్టకేలకు ఛేదించారు. ఈ కేసులో 9 మంది నిందితులను అరెస్టు చేసినట్లు డీసీపీ రక్షితా మూర్తి తెలిపారు.
Published : October 17, 2026 at 5:40 PM IST|
Updated : October 17, 2026 at 5:50 PM IST
Gold Merchant kidnapping Case : హైదరాబాద్ నగరంలోని చిక్కడపల్లిలో ఈనెల 5న జరిగిన బంగారం వ్యాపారి కిడ్నాప్ కేసును పోలీసులు చేధించారు. రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారం, పాత కక్షలతోనే కిడ్నాప్నకు కుట్ర జరిగినట్లు గుర్తించారు. ఈ కేసులో 10మంది నిందితులను అరెస్టు చేశారు. ఈ మేరకు కేసు వివరాలను సికింద్రాబాద్ జోన్ డీసీపీ రక్షితామూర్తి వెల్లడించారు.
రూ.15 కోట్లు డిమాండ్ చేసిన నిందితులు
సికింద్రాబాద్ జోన్ డీసీపీ కథనం ప్రకారం.. శ్రీనివాసరావు అనే వ్యక్తి బంగారం వ్యాపారం చేస్తున్నారు. ఆయన అక్టోబరు 5న రామంతాపూర్లోని తన షాపునకు వెళ్తున్న క్రమంలో గోల్నాక ఫ్లైఓవర్ సమీపంలో కొంతమంది వ్యక్తులు పోలీసులమని చెప్పి కిడ్నాప్ చేశారు. కళ్లకు గంతలు కట్టి గుర్తుతెలియని ప్రాంతంలో నిర్బంధించారు. దీనిపై అందిన ఫిర్యాదు మేరకు చిక్కడపల్లి పోలీసులతో పాటు టాస్క్ఫోర్స్ సంయుక్తంగా దర్యాప్తు చేపట్టారు.
బాధితుడి కుటుంబాన్ని కిడ్నాపర్లు బెదిరించి రూ.15 కోట్లు డిమాండ్ చేసినట్లుగా పోలీసుల విచారణలో తేలింది. చివరకు రూ.1.30 కోట్లు తీసుకొని వదిలిపెట్టారు. తరువాత కిడ్నాపర్ల చెర నుంచి తానే బయటపడ్డానంటూ పోలీసులకు శ్రీనివాసరావు చెప్పారు. అనుమానం రావడంతో చిక్కడపల్లి పోలీసులు లోతుగా విచారణ చేపట్టారు. కిడ్నాపర్లకు డబ్బులు చెల్లించి శ్రీనివాసరావును కుటుంబ సభ్యులే విడిపించుకున్నట్లు విచారణలో తేలింది.
10 మంది నిందితుల అరెస్టు
దీనిపై దర్యాప్తు చేపట్టిన పోలీసులు 10 మంది నిందితులను అరెస్టు చేశారు. వారి నుంచి రూ.1.07కోట్ల నగదుతో పాటు 97.09 గ్రాముల బంగారం, 3గ్రాముల వెండి కూడా స్వాధీనం చేసుకున్నామని డీసీపీ తెలిపారు. బొలెరో, ఎర్టిగా కియా సెల్టోస్ సహా ఐదు వాహనాలను సీజ్ చేశామని పేర్కొన్నారు. హేమానగర్–బోడుప్పల్ రియల్ ఎస్టేట్ వెంచర్ వివాదమే ఈ కిడ్నాప్కు కారణమని తెలిసిందని పేర్కొన్నారు. నిందితులు నకిలీ నంబర్ ప్లేట్లతో వాహనాలు మార్చుతూ పోలీసులకు చిక్కకుండా ప్రయత్నం చేశారన్నారు.
చిక్కడపల్లి పీఎస్ పరిధిలో జరిగిన బంగారం వ్యాపారి కిడ్నాప్ కేసును ఛేదించాం. కిడ్నాప్ చేసిన నిందితులు రూ.15 కోట్లు డిమాండ్ చేసి రూ.1.30 కోట్లు వసూలు చేసినట్లు గుర్తించాం. రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారంలో పాత కక్షలతో కిడ్నాప్కు కుట్ర చేశారు. బంగారం వ్యాపారి శ్రీనివాసరావును కిడ్నాప్ చేసిన ముఠాను అరెస్ట్ చేశాం.- రక్షిత కృష్ణమూర్తి, సికింద్రాబాద్ జోన్ డీసీపీ
నిందితులపై పాత కేసులు
ఈ కేసులో ప్రధాన కుట్రదారుడిగా ఉన్న(ఏ1) శ్రీకాంత్పై పలు ఆరోపణలు ఉన్నాయని డీసీపీ రక్షిత కృష్ణమూర్తి తెలిపారు. అరెస్టైన నిందితులపై గతంలోనూ కిడ్నాప్, దోపిడీ, మోసం కేసులున్నట్లు చెప్పారు. పరారీలో ఉన్న నిందితుల కోసం గాలింపు కొనసాగిస్తున్నామని పేర్కొన్నారు.
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