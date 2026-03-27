విజయవాడ ఉగ్ర లింకుల కేసు - మైనర్ సహా మరో ఆరుగురు అరెస్టు
విజయవాడ ఉగ్ర లింకుల కేసులో మైనర్ సహా ఆరుగురు అరెస్టు - ఐదుగురికి ఏప్రిల్ 6 వరకు రిమాండ్ విధించిన విజయవాడ సీఎంఎం కోర్టు - మైనర్ను జువైనల్ కోర్టులో హాజరుపర్చనున్న పోలీసులు
Published : March 27, 2026 at 10:03 PM IST
Six More People Arrested in Vijayawada Terror Links Case : విజయవాడ ఉగ్ర లింకుల కేసులో పోలీసులు మరో ఆరుగురిని కటకటాల్లోకి నెట్టారు. ఇందులో ఒక మైనర్ కూడా ఉన్నారు. కేసులో A7గా ఉన్న దిల్లీ వాసి అహ్మద్, A9గా ఉన్న రాజస్థాన్ వాసి జీషాన్, A10గా ఉన్న బంగాల్ వాసి మీరా ఆసిఫ్ అలీ, A12గా ఉన్న మహారాష్ట్ర వాసి షారుక్ ఖాన్, A13గా ఉన్న మహారాష్ట్రవాసి రెహమాన్ను అరెస్టు చేశారు. వీరిలో ఐదుగురిని విజయవాడ సీఎంఎం కోర్ట్ జడ్డి ముందు హాజరుపర్చారు. వారికి ఏప్రిల్ 6 వరకూ న్యాయమూర్తి రిమాండ్ విధించారు. అనంతరం రాజమహేంద్రవరం కారాగారానికి తరలించారు. అలాగే మైనర్ను జువైనల్ కోర్టులో పోలీసుల హాజరుపర్చనున్నారు.
సామాజిక మాధ్యమాల ద్వార ఉగ్రవాద భావజాలాన్ని వ్యాప్తి చేస్తున్న విజయవాడ, హైదరాబాద్, కర్ణాటక సహా దేశవ్యాప్తంగా పలు ప్రాంతాలకు చెందిన వారిని అరెస్టు చేసిన కౌంటర్ ఇంటెలిజెన్స్ అధికారులు దర్యాప్తులో కీలక విషయాలను రాబట్టారు. భారతదేశాన్ని ఇస్లామిక్ రాజ్యంగా మార్చడమే లక్ష్యంగా విజయవాడకు చెందిన మహమ్మద్ రహమతుల్లా షరీఫ్ను విదేశీ హ్యాండ్లర్లు ప్రేరేపించినట్లు కౌంటర్ ఇంటెలిజెన్స్ విభాగం దర్యాప్తులో తేల్చింది.
సామాజిక మాధ్యమాల ద్వారా ఉగ్రవాదం : విదేశీ హ్యాండర్ల మార్గదర్శకాల మేరకే రహమతుల్లా షరీఫ్ మిర్జా సొహైల్ బేగ్, మహమ్మద్ దానిష్లతో కలిసి యువతను జిహాద్ దిశగా సిద్ధం చేసినట్లు సీఐ సెల్ గుర్తించింది. వీరంతా సామాజిక మాధ్యమాల ద్వారా ఉగ్రవాద భావజాలాన్ని వ్యాప్తి చేస్తున్నట్లు నిర్ధారించింది. పేలుడు పదార్థాలను ఎలా తయారు చేయాలో ఇంటర్నెట్ ద్వారా తెలుసుకొని ఆ దిశగా సిద్ధమవుతున్నట్లు గుర్తించింది. అలాగే భారత్లో విధ్వంసాలకు పాల్పడేందుకు, జిహాదీ శిక్షణ కోసం పాకిస్థాన్, అప్ఘనిస్థాన్కు వెళ్లేందుకు సిద్ధం కావాలంటూ విదేశీ హ్యాండ్లరైన అల్-హకీం షుకూర్ విజయవాడకు చెందిన రహమతుల్లా షరీఫ్ను ప్రేరేపించినట్లు దర్యాప్తులో వెలుగు చూసింది.
పాలస్తీనాపై ఇజ్రాయెల్ దాడులతో మొదట మహమ్మద్ రహమతుల్లా షరీఫ్ నిషేధిత ఉగ్రవాద సంస్థల వైపు ఆకర్షితుడయ్యాడు. అల్ఖైదా ఇన్ ఇండియన్ సబ్ కాంటినెంట్ కార్యకలాపాలు, లక్ష్యాల పట్ల ఆసక్తి పెంచుకున్నాడు. ఆ సంస్థకు సంబంధించిన వివరాల కోసం ఇంటర్నెట్లో వెతుకుతూ జిహాదీగా మారాలని నిర్ణయించుకున్నాడు. ఈ క్రమంలో పాకిస్థాన్, అప్ఘనిస్థాన్, తుర్కియే సహా పలు దేశాలకు చెందిన ఉగ్రవాదుల ఇన్స్టాగ్రామ్ ఐడీలను అనుసరించడం మొదలు పెట్టాడు.
మసూద్ అజార్ వీడియోలు చూస్తూ : ఉగ్రవాద సంస్థలకు సంబంధించిన జిహాదీ వీడియోలు, పాక్కు చెందిన ఇస్రార్ అహ్మద్ వంటి వారు జిహాద్కు సంబంధించి చేసిన ప్రకటనలు, నిషేధిత ఉగ్రవాద సంస్థైన జైషే మహమ్మద్ చీఫ్ మహమ్మద్ మసూద్ అజార్ వీడియోలు చూస్తూ వాటన్నింటినీ తనకు సంబంధించిన ఇన్స్టాగ్రామ్ సహా ఇతర సామాజిక మాధ్యమ ఖాతాల్లో పోస్టు చేసేవాడు.
ఈ క్రమంలోనే మహమ్మద్ రహమతుల్లాకు విజయవాడలోని ఓ మసీదులో మిర్జా సొహైల్ బేగ్, మహమ్మద్ దానిష్లతో పరిచయం ఏర్పడింది. వారిలోనూ జిహాద్ ఆలోచనలు ఉండడంతో ముగ్గురూ కలిసి 2023లో అల్ మాలిక్ యూత్ ఇస్లామిక్ కమిటీ పేరిట ఓ సంస్థ ఏర్పాటు చేశారు. జిహాదీలను తయారు చేయడం కోసం దీన్ని నెలకొల్పారు. ఆ దిశగా యువతను ఆకర్షించడం కోసం ఆ సంస్థ పేరుతో యూట్యూబ్ ఛానెల్, ఇన్స్టాగ్రామ్ ఐడీలు, వాట్సాప్ గ్రూపులు ప్రారంభించి ఉగ్రవాద భావజాలాన్ని వ్యాప్తి చేస్తున్నారు.
ఇప్పటికే ఈ కేసులో విజయవాడ ఉగ్ర లింకు కేసులో నిందితులు మహ్మద్ రెహ్మతుల్లా, మీర్జా సోహెల్, మహ్మద్ డానిష్లను విజయవాడ సీఎంఎం కోర్టులో హాజరుపరచగా, న్యాయస్థానం ఏప్రిల్ 6 వరకూ జ్యుడీషియల్ రిమాండ్ విధించింది.
ఉగ్రవాదంపై పోలీసుల సూచనలు : ఉగ్రవాద నెట్వర్క్లోని మిగతా వారి కోసం ప్రత్యేక బృందాలు గాలిస్తున్నాయి. అంతర్జాతీయ ఉగ్రవాద సంస్థలు సామాజిక మాధ్యమాల్లో నిర్వహించే ఖాతాలు, వెబ్సైట్లు వంటి వాటిని యువత అనుసరించొద్దని పోలీసులు సూచిస్తున్నారు. ఇవి విద్వేషపూరిత భావజాలాన్ని ప్రేరేపించి దేశ స్థిరత్వాన్ని దెబ్బతీసేందుకు యత్నిస్తున్నాయని తెలిపారు. తల్లిదండ్రులు వారి పిల్లల ఆన్లైన్ కార్యకలాపాలపై నిఘా ఉంచాలని, సామాజిక మాధ్యమాల ద్వారా యువతను తప్పుదారి పట్టిస్తున్న దేశ ద్రోహ శక్తుల నుంచి దూరంగా ఉంచాలని సూచిస్తున్నారు.
డాక్టర్ కావాలనుకున్నాడు - కానీ ఊచలు లెక్కబెడుతున్నాడు
భారత్లో ఉగ్రదాడులకు ప్లాన్- ఛేదించిన పోలీసులు- పాక్కు సాయం చేస్తున్న ఇద్దరు అరెస్ట్