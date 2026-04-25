విజయవాడలో గంజాయి విక్రయం - ఏడుగురిని అరెస్టు చేసిన పోలీసులు

Published : April 25, 2026 at 10:50 AM IST

Police Arrested Seven Individuals Who Were Illegally Selling Ganja : విజయవాడ నగరంలో మాదకద్రవ్యాల అక్రమ రవాణాపై పోలీసుల కఠినంగా వ్యవహరిస్తున్నారు. అజిత్ సింగ్ నగర్ పరిధిలో గంజాయి విక్రయిస్తున్న ముఠాను పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. వీరిలో యోగానంద సునీత, చేబ్రోలు నవీన్, బాల ప్రశాంత్ కుమార్, తాడేపల్లి నాగబాబు, భూదల విజయ్, పరిటాల జోజి బాబు, దాసరి వంశీ, మిండల రత్నకుమార్ ఉన్నారు. వీరితో పాటు మరో నలుగురిని కూడా అదుపులోకి తీసుకున్నారు.

7 కిలోల గంజాయి స్వాధీనం : విజయవాడ తోట వారి వీధి పరిసరాల్లో రహస్యంగా గంజాయి విక్రయిస్తున్నట్లు అజిత్ సింగ్ నగర్ పోలీసులకు విశ్వసనీయ సమాచారం అందింది. దీంతో పోలీసులు ఆ ప్రాంతంలో దాడులు నిర్వహించారు. ఈ దాడుల్లో సుమారు 7 కిలోల గంజాయిని స్వాధీనం చేసుకున్నారు. ఈ మాదకద్రవ్యాల ముఠా నగరంలో గంజాయి సరఫరా చేస్తున్నట్లు పోలీసుల దృష్టికి వచ్చింది. అజిత్ సింగ్ నగర్ సీఐ చంద్రశేఖర్ మాట్లాడుతూ అసాంఘిక కార్యక్రమాలకు పాల్పడినా, మాదకద్రవ్యాల విక్రయాలు జరుగుతున్నట్లు గుర్తించిన ప్రజలు వెంటనే పోలీసులకు సమాచారం అందించాలని కోరారు. నగరంలో మాదకద్రవ్యాల వ్యాప్తిని అరికట్టేందుకు పోలీసు శాఖ పూర్తి శ్రద్ధతో పని చేస్తోందన్నారు.

ఇతర నగరాల్లో కూడా ఇదే విధంగా : ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో మాదకద్రవ్యాల అక్రమ రవాణా, విక్రయాన్ని అరికట్టేందుకు పోలీసులు కఠినంగా వ్యవహరిస్తున్నారు. కొన్ని ప్రాంతాల్లో కొంతమంది గ్యాంగ్​గా ఏర్పడి ప్రత్యేకంగా గంజాయి, హెరాయిన్, ఇతర మాదకద్రవ్యాలను సరఫరా చేయడంతో పాటు విక్రయిస్తున్నట్లు పోలీసుల దృష్టికి వచ్చింది. ముఖ్యంగా విజయవాడ వంటి నగరాల్లోనే కాకుండా రాష్ట్రంలోని కొన్ని గ్రామీణ ప్రాంతాలు, పట్టణ పరిధుల్లో ఈ రకమైన అక్రమ కార్యకలాపాలు వేగంగా పెరుగుతున్నాయి.

ఈ ముఠాలు గంజాయి ఇతర మాదకద్రవ్యాలను రహస్య మార్గాల్లో రవాణా చేసి యువతలో మత్తులు ముంచేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా కొంతమంది వ్యక్తులు, వ్యాపారులు, రవాణాదారులు ఈ అక్రమ కార్యకలాపాల్లో భాగమైనట్లు పోలీసులు గుర్తించారు.

