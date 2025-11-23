చదివింది పది - సైబర్ నేరాల్లో మాత్రం పీహెచ్డీ!
మహబూబ్నగర్ జిల్లాలో సైబర్ నేరగాళ్లు అరెస్టు - రూ.3 కోట్లు కాజేసిన నిందితులు - బాధితుడి ఫిర్యాదుతో బయటపడ్డ బండారం
Published : November 23, 2025 at 9:04 AM IST|
Updated : November 23, 2025 at 10:32 AM IST
Police Arrested Cyber Criminals in Mahabubnagar : వారంతా చదివింది పది, ఇంటర్, ఐటీఐ. వారి వయసు అంతా 21 నుంచి 25 ఏళ్లలోపు మాత్రమే. వీరంతా ముఠాగా ఏర్పడి ఏడాది కాలంగా సైబర్ మోసాలకు పాల్పడుతూ రూ.3 కోట్ల వరకు దోచేసుకున్నారు. ఆ వచ్చిన డబ్బుతో బెట్టింగ్లకు పాల్పడుతూ జల్సాలు చేసుకునేవారు. ఎవరూ ఏం చేసినా చివరి కర్మ అనేది ఒకటి ఉండటంతో ఎట్టకేలకు పాపం పండి జైలుకు వెళ్లారు. ఇది అంతా మహబూబ్నగర్ జిల్లాలో జరిగింది. పోలీసులు నిందితులను అరెస్టు చేశారు. వారి వివరాలను మీడియాకు వెల్లడించారు.
మహబూబ్నగర్ ఎస్పీ డి.జానకి నిందితుల వివరాలు వెల్లడించారు. మహబూబ్నగర్ మండల పరిధిలోని తువ్వగడ్డతండాకు చెందిన జరుపుల సురేందర్, కాట్రవత్ హన్మంతు ఖాళీగా ఇంటి దగ్గర ఉండేవారు. వనపర్తి జిల్లా ఖిల్లాగణపురానికి చెందిన శివ, నరేశ్ వీరిని కోల్కతాలో ఉద్యోగం కోసం తీసుకెళ్లి సైబర్ మోసగాళ్లకు అప్పగించారు. అక్కడ వారు మోసాలు ఎలా చేయాలో నేర్చుకుని వచ్చారు. నిత్యం కొంతమందితో మాట్లాడించి డబ్బులు దోచుకునేవారు. వీరికి కొంత కమీషన్ ఇచ్చేవారు.
క్లిక్ చేస్తే ఖాతాలో డబ్బులు మాయం : ఈ పని ఏదో బాగుందని భావించిన సురేందర్, హన్మంతు తమ గ్రామానికి చెందిన మరో ఐదుగురు వడిత్యా రాజా అలియాస్ రాజు, కాట్రవత్ నరేశ్, వడిత్యా భాస్కర్, రాత్లావత్ సంతోష్, రాత్లావత్ సోమ్లాలను తమ వద్దకు పిలిపించుకుని మోసాలకు పాల్పడేవారు. ఈ ఏడుగురు అక్కడ ఆరితేరాక అక్కడి నుంచి 2024లో తువ్వగడ్డ తండాకు మకాం మార్చారు. గ్రామంలో నిర్జన ప్రాంతంలో ఉంటూ సామాజిక మాధ్యమాల ద్వారా ఉద్యోగ అవకాశాలు ఉన్నాయని, తక్కువ వడ్డీకి రుణం ఇస్తామని, పెట్టుబడి పెడితే తక్కువ సమయంలో ఎక్కువ లాభాలు వస్తాయని ప్రకటనలు ఇచ్చేవారు. వాటిని క్లిక్ చేసిన వారితో ఫోన్లో మాట్లాడి వారి ఖాతాలు ఖాళీ చేసేవారు.
నిందితులు చిక్కారిలా : మహబూబ్నగర్ జిల్లా కేంద్రం హన్మాన్నగర్కు చెందిన వాకిటి వంశీకృష్ణ ఈనెల 19న సైబర్ మోసంపై రెండో పట్టణ పోలీస్ స్టేషన్ ఫిర్యాదు చేశారు. ఫేస్బుక్లో ధన ఫైనాన్స్ ప్రకటన చూసి వంశీకృష్ణ రుణం కోసం వివరాలు పంపించారు. అప్పుడు ప్రాసెసింగ్ ఫీజు, టీడీఎస్, బీమా తదితరాల కోసం రూ.75,655 చెల్లించాలని సైబర్ కేటుగాళ్లు బదులు ఇచ్చారు. బాధితుడు తీరా ఆ డబ్బు ఆన్లైన్లో పంపాక నిందితులు ఫోన్ స్విచ్చాఫ్ చేశారు. శనివారం ఉదయం ఆ ఫోన్ ఆన్ కావడంతో పోలీసులు వారి ఆచూకీ కనుగొన్నారు.
"ఈనెల 19న రెండో పట్టణ పోలీస్ స్టేషన్లో సైబర్ మోసం ఫిర్యాదు నమోదైంది. ధన ఫైనాన్స్ అనే ప్రకటన ఫేస్బుక్లో కనిపించింది. అప్పుడు రుణం కోసం వివరాలు అన్ని పంపాడు. ప్రాసెసింగ్ ఫీజు, టీడీఎస్, బీమా తదితరాల కోసం రూ.75 వేలు వసూలు చేశారు. అలా వసూలు చేసిన తర్వాత బాధితునికి మోసపోయానని తెలిసింది. ఫిర్యాదుపై బాధితుడికి వచ్చిన ఫోన్ నంబర్లను పోలీసులు ట్రేస్ చేశారు. అప్పుడు టవర్ లోకేషన్ మహబూబ్నగర్ మండల ఏరియాలో చూపించింది. ఏడుగురిని అదుపులోకి తీసుకున్నాం. వీరిలో ఇద్దరు గతంలో కోల్కతాకి వెళ్లి సైబర్ నేరాలపై ఆరి తేరారు. అమెజాన్లో ప్యాకింగ్ వర్క్ ఉందని చెప్పి అక్కడికి తీసుకెళ్లారు. అక్కడి నుంచి 2024 చివరిలో ఇక్కడి వచ్చి నేరాలకు పాల్పడుతుండేవారు." - డి. జానకి, మహబూబ్నగర్ ఎస్పీ
తువ్వగడ్డతండాలో ఏడుగురు నిందితులను అదుపులోకి తీసుకొని విచారించారు. అప్పుడు డొంకంతా కదిలింది. ఏడాది నుంచి దాదాపు 1000 మందిని మోసగించినట్లు పోలీసులు ప్రాథమికంగా నిర్ధారించారు. నిందితులపై రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 35 ఎఫ్ఐఆర్లు, ఏపీలో మరో 9 కేసులు ఉన్నట్లు గుర్తించారు. వారి నుంచి 14 సెల్ఫోన్లు, ల్యాప్టాప్లు, రూ.1.50 లక్షల నగదు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. అనంతరం రిమాండుకు తరలించినట్లు ఎస్పీ వెల్లడించారు.
వాట్సప్లో ఏపీకే ఫైల్స్ - అందినకాడికి డబ్బులు దోచేస్తున్న సైబర్ నేరగాళ్లు
డిజిటల్ అరెస్ట్- మహిళా టెకీ నుంచి రూ.32 కోట్లు కొట్టేసిన కేటుగాళ్లు