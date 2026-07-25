అరెస్ట్ భయంతో బాబాగా మారిన రౌడీషీటర్
2018లో జరిగిన ఓ హత్య కేసులో ఇతను ఐదో ముద్దాయిగా ఉన్న మహమ్మద్ జావేద్ - జావేద్పై కోర్టు నాన్-బెయిలబుల్ వారెంట్ జారీ - పోలీసుల కళ్లు గప్పి తప్పించుకు తిరిగిన జావేద్
Published : July 25, 2026 at 6:42 PM IST
Police Arrested Rowdy Sheeter Mohammed Javed : నేరాలు చేసి పోలీసుల కళ్లుగప్పేందుకు నేరస్తులు రకరకాల ప్లాన్లు వేస్తుంటారు. కానీ ఓ హత్య కేసులో నిందితుడిగా ఉన్న రౌడీషీటర్ మాత్రం ఏకంగా తన రూపాన్నే మార్చేశాడు. వేషం మార్చి కొత్త అవతారమెత్తాడు. తన ఫకీరు మాయలతో ప్రజలను సైతం నమ్మించాడు. ఇక పోలీసులు తనను ఎప్పటికీ పట్టుకోలేరని చాలా ధీమాగా ఉన్నాడు. కానీ తప్పు చేసిన వాడు ఏదో ఒకరోజు పోలీసులకు చిక్కాల్సిందే. ఊసలు లెక్కపెట్టాల్సిందేగా. అతను కూడా అలాగే బుక్కయ్యాడు.
ఏడాది నుంచి అజ్ఞాతంలో : హైదరాబాద్లోని లేక్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోని ఎంఎస్ మక్తాకు చెందిన 33 ఏళ్ల మహమ్మద్ జావేద్ ఓ పేరు మోసిన రౌడీషీటర్. 2018లో సైఫాబాద్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో జరిగిన ఓ హత్య కేసులో ఇతను ఐదో ముద్దాయిగా ఉన్నాడు. విచారణకు హాజరుకాకపోవడంతో ఈ కేసులో జావేద్పై కోర్టు నాన్-బెయిలబుల్ వారెంట్ జారీ చేసింది. దీంతో జైలుకు వెళ్లడం ఇష్టం లేని ఈ రౌడీషీటర్ పోలీసులకు చిక్కకుండా గత ఏడాది జూన్ నుంచి అజ్ఞాతంలోకి వెళ్లిపోయాడు. పోలీసుల కళ్లు గప్పి తప్పించుకు తిరుగుతున్న జావేద్ వాళ్లకు దొరకకుండా ఉండేందుకు ఏకంగా మాస్టార్ ప్లానే వేశాడు.
దర్గాలో పూజారిగా బాబా అవతారం : జావేద్ తన అసలు గుర్తింపును దాచేందుకు ఏకంగా వేషమే మార్చేశాడు. జావేద్ సంగారెడ్డి కంది మండలం చేర్యాలలోని తన అమ్మమ్మ ఇంటికి మకాం మార్చి సమీపంలోని జిందేషా మదార్ దర్గాలో బాబా అవతారం ఎత్తాడు. తన దగ్గరకు వచ్చే ప్రజలకు దువా ఇస్తూ భక్తుల మధ్య ఉంటే తనను పోలీసులు ఏమీ చేయలేరన్న ధీమాతో బతికేశాడు. అప్పటి నుండి పగలు బాబాగా చలామణీ అవుతూ పోలీసుల కళ్లుగప్పుతూ వస్తున్నాడు. వారెంట్ పెండింగ్లో ఉండటంతో ఖైరతాబాద్ జోన్ టాస్క్ఫోర్స్ ఇన్స్పెక్టర్ రాఘవేందర్ బృందం జావేద్ కోసం గాలింపు ముమ్మరం చేసింది.
పోలీసుల అదుపులో జావేద్ : పోలీసులకు దొరకకుండా జావేద్ ఏకంగా వేషం మార్చేశాడని సమాచారం అందించడంతో అతనిపై నిఘా పెట్టారు. హైదరాబాద్కు చెందిన జావేద్ స్నేహితుడు ఒకరు అతను ఉంటున్న దర్గాకు వెళ్లి జావేద్తో దువా చేయించుకుని ఆ ఫోటోను ఫేస్బుక్లో పోస్ట్ చేయడంతో అతని అసలు గుట్టు రట్టయింది. ఆ ఫోటో ఆధారంగా రంగంలోకి దిగిన ఖైరతాబాద్ టాస్క్ఫోర్స్ బృందం, సైఫాబాద్ పోలీసులు దర్గా వద్ద అరెస్ట్ చేస్తే భక్తులతో ఇబ్బందులు వస్తాయని భావించి నిఘా ఉంచారు. ఎట్టకేలకు జావేద్ బయటకు రాగానే అదుపులోకి తీసుకున్నారు.
రిమాండ్కు తరలింపు : అతడి వద్ద తనిఖీలు చేయగా ఒక క్యారీ బ్యాగ్లో సుమారు 115 గ్రాముల ఎండు గంజాయి దొరికింది. దాంతో పాటు అతడు మారువేషానికి వాడిన బాబా దుస్తులను కూడా పోలీసులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. పోలీసుల విచారణలో నిందితుడు తన నేరాన్ని, మారువేషపు గుట్టును అంగీకరించాడు. పోలీసులు జావేద్పై ఎన్డీపీఎస్ యాక్ట్ కింద కేసు నమోదు చేసి, పాత వారెంట్ను అమలు చేస్తూ రిమాండ్కు తరలించారు.
"2018లో జరిగిన ఓ హత్య కేసులో ఇతను ఐదో ముద్దాయిగా ఉన్నాడు. జావేద్పై కోర్టు నాన్-బెయిలబుల్ వారెంట్ జారీ చేశారు. పోలీసులకు చిక్కకుండా గత ఏడాది జూన్ నుంచి అజ్ఞాతంలోకి వెళ్లిపోయాడు. జావేద్ అమ్మమ్మ ఇంటికి మకాం మార్చి సమీపంలోని జిందేషా మదార్ దర్గాలో పూజారిగా బాబా అవతారం ఎత్తాడు. జావేద్ స్నేహితుడు ఒకరు అతను ఉంటున్న దర్గాకు వెళ్లి జావేద్తో దువా చేయించుకుని ఆ ఫోటోను ఫేస్బుక్లో పోస్ట్ చేయడంతో అసలు విషయం తెలిసింది. తరువాత జావేద్ను అదుపులోకి తీసుకున్నాం" - సంజయ్ కుమార్, సైఫాబాద్ ఏసీపీ