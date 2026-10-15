ఓఎల్ఎక్స్లో తక్కువ ధరకే ఐఫోన్ - అమాయకుల నుంచి భారీగా నగదు కాజేసిన సాఫ్ట్వేర్ ఉద్యోగి
Major Scam Involving iPhones On OLX : ఓఎల్ఎక్స్లో తక్కువ ధరకే ఐఫోన్ అమ్ముతామని మోసం చేస్తున్న వ్యక్తిని పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. నిందితుడు మొత్తం 16 మోసాలు చేసినట్లు సమాచారం.
Published : October 15, 2026 at 4:03 PM IST
Major Scam Involving iPhones On OLX : ఎవరైనా మోసపోతే ఏం చేస్తారు? మళ్లీ అలా జరగకుండా జాగ్రత్త పడతారు. కానీ అతను మాత్రం అలా కాదు. తాను మోసపోయిన అనుభవంతోనే ఏకంగా పదుల సంఖ్యలో అమాయకులను బురిడీ కొట్టించాడు. బీటెక్ చదువుకున్న ఆ యువకుడు ఎక్కడికీ వెళ్లకుండా, ఎంచక్కా ఇంట్లోనే కూర్చుని మోసాలకు తెరలేపాడు. ఓఎల్ఎక్స్లో ఖరీదైన స్మార్ట్ ఫోన్ కొందామనుకున్న వారి ఆశలను క్యాష్ చేసుకున్నాడు. ఇంతకీ ఎవరా మోసగాడు? ఓఎల్ఎక్స్ వేదికగా వల పన్ని కొనుగోలుదారులు, అమ్మకందారులను ఎలా బురిడీ కొట్టించాడు? అసలు ఇంట్లో నుంచి బయటకు రాకుండానే మోసాలు ఎలా చేశాడు?
తక్కువ ధరకు ఖరీదైన ఫోన్లు అమ్ముతానని బురిడీ ఓఎల్ఎస్క్
ఓఎల్ఎక్స్లో తక్కువ ధరకు ఖరీదైన ఫోన్ వస్తుందని ఎవరైనా ఆశపడి ఫోన్ చేస్తే చాలు ఈ కేటుగాడు వల విసురుతాడు. ఫోన్ కొనే వ్యక్తిని ఓ చోటికి రప్పించి నిజంగా ఫోన్ అమ్మే మరో వ్యక్తిని అక్కడికే పంపిస్తాడు. తీరా అక్కడ మొబైల్ చూసుకుని, అంతా బాగుందని ఆన్లైన్లో డబ్బులు పంపగానే అసలు ట్విస్ట్ ఇస్తాడు. డబ్బులు తీసుకున్న వ్యక్తి ఫోన్ స్విచ్ఛాఫ్ వస్తుంది. ఫోన్ తెచ్చిన వ్యక్తేమో తనకు డబ్బులు రాలేదంటూ గొడవకు దిగుతాడు. కాసేపటికి కానీ ఆ ఇద్దరికీ తాము మోసపోయామన్న నిజం అర్థం కాదు. అచ్చం ఇలాంటి స్కెచ్లు వేసి ఏకంగా 16 సార్లు మోసం చేశాడు.
గతంలో ఓఎల్ఎక్స్ వేదికలో మోసపోయిన శ్రీరామ్
వరంగల్ వాగ్దేవి కాలేజీలో ఇంజినీరింగ్ పూర్తి చేసిన శ్రీరామ్ కొన్నాళ్ల పాటు అయ్యప్ప సొసైటీలోని ఓ కంపెనీలో సాఫ్ట్వేర్ ఉద్యోగం చేశాడు. అయితే గతంలో ఓఎల్ఎక్స్లో ఒక వస్తువు కొనబోయి ఓ సైబర్ నేరగాడి చేతిలో ఇతను మోసపోయాడు. తాను నష్టపోయిన డబ్బును అదే ఓఎల్ఎక్స్ వేదికగా రాబట్టాలని డిసైడ్ అయ్యాడు. అఖిల్, మనోజ్ అనే మారు పేర్లతో చీటింగ్కు తెరలేపాడు. తాను ఏ విధంగా అయితే మోసపోయాడో, అచ్చం అదే విధంగా పక్కా స్కెచ్ వేసి మోసాలకు తెరలేపాడు.
డబ్బులు వచ్చాక ఫోన్ స్విచ్ఛాఫ్
శ్రీరామ్ మోసం చేసే విధానం చాలా సింపుల్గా ఉంటుంది. గూగుల్ నుంచి ఖరీదైన ఐఫోన్లు, శామ్సంగ్ ఫోన్ల ఫోటోలు డౌన్లోడ్ చేసి ఓఎల్ఎక్స్లో తక్కువ ధరకు అమ్ముతానని యాడ్స్ పెడతాడు. ఎవరైనా కొనేందుకు ఫోన్ చేస్తే కేవలం మధ్యవర్తినని, ఫోన్ అమ్మేది తన సోదరుడని నమ్మిస్తాడు. ఆ తర్వాత నిజంగా ఫోన్ అమ్మే వ్యక్తిని, కొనాలనుకునే వ్యక్తిని ఇద్దరినీ ఒకే చోటికి రప్పిస్తాడు. వాళ్లు ఫోన్ చెక్ చేసుకున్నాక, డబ్బులు మాత్రం తన క్యూఆర్ కోడ్కు సెండ్ చేయించుకుంటాడు. ఆ తర్వాత తన ఫోన్ స్విచ్చాఫ్ చేసుకుంటాడు.
నిందితుడు శ్రీరామ్ ఓఎల్ఎక్స్ ప్రొఫైల్లో ఐఫోన్ తక్కువ ధరకే అమ్ముతామని మోసం చేసేవాడు. మొత్తం నాలుగు కమిషనరేట్లో 4 కేసులు నమోదయ్యాయి. అతడిని మొదటిసారిగా అరెస్టు చేశాం. రిమాండ్కు తరలించడం జరుగుతుంది. ప్రజలు ఓఎల్ఎక్స్లో ఏదైనా కొనుగోలు చేసే ముందు అప్రమత్తంగా ఉండాలి - శ్రీధర్, మాదాపూర్ ఏసీపీ
ఇలా 16 సార్లు మోసం చేసిన శ్రీరామ్
ఈ విధంగా ఇతరుల బ్యాంక్ అకౌంట్లు, క్యూఆర్ కోడ్లు వాడుకుంటూ నాలుగు కమిషనరేట్ల పరిధిలో 16 మోసాలకు శ్రీరామ్ పాల్పడ్డాడు. ఇప్పటివరకు సుమారు రూ.12,80,000 కొల్లగొట్టినట్లు పోలీసుల విచారణలో తేలింది. ఆ డబ్బుతో ఆన్లైన్ బెట్టింగ్లు, జల్సాలు చేసేవాడు. వరుస ఫిర్యాదులతో ఈ మోసాలపై దృష్టి సారించిన పోలీసులు మాటువేసి శ్రీరామ్ని అరెస్ట్ చేశారు. నిందితుడి నుంచి రెండు మొబైల్ ఫోన్లు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. శ్రీరామ్పై చీటింగ్, ఐటీ యాక్ట్ కింద కేసు నమోదు చేసి రిమాండ్కు తరలించిన పోలీసులు ఆన్లైన్లో వస్తువులు కొనేటప్పుడు పూర్తిగా వెరిఫై చేసుకోకుండా డబ్బులు పంపొద్దని సూచిస్తున్నారు.
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