హైవేలపై దోపిడీలకు పాల్పడుతున్న ముఠా అరెస్ట్​ - రూ.1.26 కోట్లు స్వాధీనం

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : May 6, 2026 at 4:56 PM IST

Police Arrested Robbery Gang in Sathya Sai District : జాతీయ రహదారులపై నగదు దోచుకుంటున్న 10 మంది కేరళంకు చెందిన ముఠాను సత్యసాయి జిల్లా పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. వారి నుంచి రూ. 1.26 కోట్ల నగదు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. తమిళనాడు, కర్ణాటక, తెలంగాణ, మహారాష్ట్ర, మధ్యప్రదేశ్​తో పాటు పలు రాష్ట్రాల్లో నేషనల్‌ హైవేపై వాహనాలను అడ్డుకొని ఈ ముఠా దోచుకుంటుందని పోలీసులు తెలిపారు.

సత్యసాయి జిల్లాలో 44వ నెంబర్ జాతీయ రహదారిపై గతేడాది డిసెంబర్​లో, ఈ ఏడాది ఫిబ్రవరిలో రెండు చోట్ల రూ.5.8 కోట్లు ఈ ముఠా దోపిడీ చేసిందని పోలీసులు వెల్లడించారు. దీనిపై జిల్లా ఎస్పీ సతీష్ కుమార్ 10 పోలీసు బృందాలను ఏర్పాటు చేసి ఈ ముఠా కదలికలపై నిఘా పెట్టించారు.

మరో 11 మంది కోసం గాలింపు : 105 రోజులపాటు కష్టపడిన ఈ బృందాలు చివరికి 10 మందిని అరెస్టు చేశారు. కీలక నిందితుడు సిరిల్ మాథ్యూ దొరికాడన్న పోలీసులు, ఈ కేసుతో సంబంధం ఉన్న మరో 11 మంది కోసం గాలిస్తున్నట్లు చెప్పారు. పట్టుబడిన పది మంది నిందితులను పోలీసులు మీడియా ఎదుట ప్రవేశపెట్టారు. ఈ ముఠా వివరాలను జిల్లా ఎస్పీ సతీష్ కుమార్ మీడియా సమావేశంలో వివరించారు.

"సత్యసాయి జిల్లాలో గతఏడాది డిసెంబర్ 3న కియా పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో ఒక రాబరీ కేసును నమోదు చేశాం. అలాగే ఈ ఏడాది ఫిబ్రవరి నెలలో కనగానపల్లిలో కూడా రాబరీ కేసును నమోదు చేశాం. మొదటి కేసులో నిందితులు రూ.2.75 కోట్లను దోచుకున్నారు. రెండో కేసులో రూ.3.05 కోట్లను కాజేశారు. ఈ కేసును ఛేదించేందుకు 10 పోలీసు బృందాలను ఏర్పాటు చేశాం. మొత్తం 21 మంది నిందితుల్లో మొదట కీలకమైన 10 మందిని అరెస్ట్ చేశాం. ఈ కేసుతో సంబంధం ఉన్న మరో 11 మంది కోసం గాలిస్తున్నాం. ఈ కేసును టోల్ గేట్లు, సెల్ టవర్లు, సీసీ టీవీ, టెక్నాలజీ సాయంతో చేధించాం". - సతీష్ కుమార్, సత్యసాయి జిల్లా ఎస్పీ

భయాందోళనలో వాహనదారులు : ఇలా జాతీయ రహదారుల్లో దోపిడీలు, హత్యలు, దొంగతనాలు నిత్యకృత్యమవుతున్నాయి. ఈ దోపిడీలు, దొంగతనాలు ఎక్కువ కావడంతో రాత్రి పూట ప్రయాణించే వాహనదారులు భయాందోళనలకు గురవుతున్నారు. పార్కింగ్‌ చేసిన వాహనాల్లోంచి డీజిల్‌ దొంగతనాలు మొదలు, రహదారిపై వెళ్తున్న వాహనాలను ఆపి దారి దోపిడీలకు పాల్పడుతున్నారు. తాజాగా జాతీయ రహదారులపై నగదు దోచుకుంటున్న 10 మంది కేరళంకు చెందిన ముఠాను సత్యసాయి జిల్లా పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు.

