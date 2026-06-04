ఈగల్ టీమ్ కీలక ఆపరేషన్ - రూ.12కోట్ల విలువైన గంజాయి సహా అంతర్జాతీయ డ్రగ్స్ స్మగ్లింగ్ ముఠా అరెస్ట్
డ్రగ్ కేసులో ఈగల్ పోలీసుల కీలక ఆపరేషన్ - అంతర్జాతీయ డ్రగ్స్ స్మగ్లింగ్ ముఠాను పట్టుకున్న పోలీసులు - థాయ్లాండ్ నుంచి హైదరాబాద్కు హైడ్రోఫోనిక్ గంజాయి సరఫరా - రూ.12కోట్ల విలువైన గంజాయి స్వాధీనం
Police Seized Ganja Worth RS.12 Crore (ETV Bharat)
Published : June 4, 2026 at 1:32 PM IST
International Drug Smuggling Racket Busted in Hyderabad : తెలంగాణ ఈగల్ పోలీసులు డ్రగ్స్ కేసులో కీలక ఆపరేషన్ చేపట్టారు. సుమారు నెల రోజుల పాటు నిఘా పెట్టి అంతర్జాతీయ డ్రగ్స్ స్మగ్లింగ్ ముఠాను ఈగల్ ఫోర్స్ అదుపులోకి తీసుకుంది. కీలక నిందితుడు సహా 10 మంది డ్రగ్ పెడ్లర్లను అరెస్టు చేశారు. నిందితుల నుంచి రూ.12 కోట్ల విలువైన హైడ్రోఫోనిక్ గంజాయి స్వాధీనం చేసుకున్నారు. ఈ ముఠా ప్రధానంగా థాయ్లాండ్ నుంచి హైదరాబాద్ నగరానికి గంజాయి సరఫరా చేస్తున్నట్లు పోలీసుల దర్యాప్తులో తేలింది.