విదేశాలకు వెళ్లే యువతే టార్గెట్ - హైదరాబాద్లో నకిలీ సర్టిఫికెట్ల దందా
నకిలీ సర్టిఫికెట్ల ముఠా గుట్టురట్టు చేసిన పోలీసులు - చంద్రాయణగుట్టకు చెందిన అబ్దుల్ రషీద్ ఖాన్ అరెస్ట్ - విదేశాలకు వెళ్లే యువతే లక్ష్యంగా ఫేక్ సర్టిఫికెట్ల దందా
Published : July 9, 2026 at 10:48 PM IST
Fake Educational Certificates Racket Busted in Hyderabad : హైదరబాద్ పాతబస్తీ వేదికగా ఓ దందా జరుగుతుందంటూ పోలీసులకు సమాచారం. రంగంలోకి దిగి సినీఫక్కీలో మాటు వేశారు. గంటల తరబడి పడిగాపులు. సమాచారం తప్పేమో వెనుతిరుగుదాం అనుకుంటుండగా సరిగ్గా అదే సమయంలో చేతిలో సంచితో ఓ వ్యక్తి అనుమానస్పదంగా కనిపించాడు. అతడి వద్ద దొరికిన వాటిని చూసి పోలీసులు ఖంగు తిన్నారు. ఇక వెతకబోయిన తీగ కాలికి తగిలినట్టైంది. అతన్ని అదుపులోకి తీసుకుని విచారించిన పోలీసులు ఏంటి ఇలా కూడా చేయవచ్చా అని అవాక్కయ్యారు. పోలీసులను విస్మయానికి గురిచేసిన ఆ దందా ఏంటి? అక్కడ వారికి దొరికిన ఆధారాలేంటో తెలుసుకోవాలంటే ఈ కథనం చూడాల్సిందే.
నిరుద్యోగ సమస్యలు, అక్కరకు రాని చదువులు యువతను పెడదారి పట్టేలా చేస్తున్నాయి. అనుకున్నది సాధించేందుకు ఎంతటి అడ్డదారినైనా తొక్కేందుకు వెనుకాడటం లేదు నేటితరం. ఎలాగైనా తమ ఆశయాన్ని సాధించాలన్నదే వారి తపన. అదే వారి బలహీనత. ఈ బలహీనతనే కొందరు తమ అక్రమార్జన కోసం పావుగా వాడుకుంటున్నారు. అడిగినంత చేతిలో పెడితే చాలు మనం అనుకున్నది ఇట్టే చేసేస్తారు. హాయి తమ జేబులు నింపుకుని వెళ్లిపోతారు. కానీ ఆ తర్వాత జరిగే పరిణామాల గురించి మాత్రం ఆలోచించరు. అసలేంటి ఆ దందా? ఆ దందాకి నిరుద్యోగానికి, విద్యార్థి భవిష్యత్కు ఉన్న సంబంధమేంటి?
నకిలీ సర్టిఫికేట్ల తయారీ : విదేశాలకు వెళ్లి స్థిరపడాలనేది ఎంతోమంది కల. అది అందరికి సాధ్యం కాదు. వాటికి ప్రతిభ ఎంత ముఖ్యమో, చదువుల్లో మార్కుల పరిగణన అంతే ముఖ్యం. ఏటా లక్షల దరఖాస్తులు విదేశాల్లో చదువులు, కొలువుల కోసం వచ్చినా కొన్ని మాత్రమే ఆమోదం పొందుతాయి. ఆ కలను సాకారం చేసుకోలేని కొందరు తప్పుడు మార్గాలను ఆశ్రయిస్తున్నారు. ఎలాగైనా విదేశాల్లో స్థిరపడాలన్నదే వారి ఆకాంక్ష. ఆ బలహీనతే పావుగా వాడుకుని అక్రమార్కులు పబ్బం గడుపుకునేందుకు నకిలీ సర్టిఫికేట్ల తయారీకి తెరలేపారు.
వందల నకిలీ సర్టిఫికేట్లు : చదువు పూర్తి కాకపోయినా, సరైన అర్హతలు లేకపోయినా విదేశాల్లో ఉద్యోగాలు సాధించాలనుకున్న వారి ఆశలే పెట్టుబడిగా ఓ ముఠా నకిలీ సర్టిఫికేట్ల దందాను గుట్టుగా చేస్తోంది. తమకు చేతినిండా అడిగినంత పెడితే చాలు దేశంలో ప్రముఖ విద్యాసంస్థల నుంచి అక్కడ చదివినట్టుగా కావాల్సిన ధ్రువపత్రాలు మన చేతిలో ఉంటాయి. అలా వందల మంది నకిలీ సర్టిఫికేట్లు అందించి లక్షలు కూడబెట్టుకున్నారు దుండగులు. ఈ దందాపై ఈ నెల 7వ తేదీన మీర్చౌక్ పోలీసులకు పక్కా సమాచారం అందింది. మాటు వేసి పక్కా ప్రణాళిక ప్రకారం నిందితుడిని పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు.
నిందితుడి వద్ద లభ్యమైన బ్యాగు చూసిన పోలీసులు విస్మయానికి గురయ్యారు. అందులో దేశంలోని ప్రముఖ విద్యాసంస్థలకు చెందిన నకిలీ సర్టిఫికేట్లు కంటబయటపడ్డాయి. తమిళనాడులోని కాంచీపురంలో ఉన్న ప్రఖ్యాత ఎస్ఆర్ఎమ్ ఇన్ట్సిట్యూట్ ఆఫ్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ, పూణేలోని మహారాష్ట్ర స్టేట్ బోర్డ్ ఆఫ్ సెకండరీ అండ్ హయ్యర్ సెకండరీ ఎడ్యుకేషన్కు చెందిన 12వ తరగతి సర్టిఫికేట్లను పోలీసులు గుర్తించారు.
నిందితుడు చంద్రాయణగుట్టకు చెందిన అబ్దుల్ రషీద్ ఖాన్గా గుర్తించారు. నిందితుడు విదేశాలకు వెళ్లాలనుకునే వారిని టార్గెట్ చేస్తూ ఈ దందా చేస్తున్నట్లు పోలీసుల విచారణలో తేలింది. ముఖ్యంగా పదో తరగతి ఫెయిల్ అయిన యువతను టార్గెట్ చేసి వారికి నకిలీ సర్టిఫికెట్లు అంటగడుతున్నాడని పోలీసులు తెలిపారు. 2022లో ఈ రాకెట్లోకి ఎంట్రీ ఇచ్చిన రషీద్ ఇప్పటివరకు తెలంగాణ నుంచి దాదాపు 25 మందికి ఫేక్ సర్టిఫికెట్లు అమ్మినట్లు విచారణలో వెల్లడైంది. ఆ నకిలీ సర్టిఫికెట్లతో 10 మందికి పైగా విదేశాలకు కూడా వెళ్లినట్లు తేలడం పోలీసులను విస్మయానికి గురిచేస్తోంది.
నకిలీ సర్టిఫికెట్లు స్వాధీనం : నిందితుడిని అరెస్ట్ చేసిన పోలీసులు అతని నుంచి 15 నకిలీ సర్టిఫికెట్లతో పాటు మొబైల్ ఫోన్, ఓ ద్విచక్రవాహనం స్వాధీనం చేసుకున్నారు. ఈ ముఠాలోని మరో ఇద్దరు కీలక నిందితులు పరారీలో ఉన్నట్లు పోలీసులు తెలిపారు.
రూ.6 లక్షలు ఇస్తే సైన్యంలో జాబ్! - ఇచ్చోడ కేంద్రంగా స్కామ్
నకిలీ ధ్రువపత్రాలతో కేంద్ర భద్రతా బలగాల్లో ఉద్యోగాలు - ముగ్గురి అరెస్ట్