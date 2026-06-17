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అనకాపల్లిలో చిక్కిన అంతర్జాతీయ స్మగ్లర్ - 213 కేజీల గంజాయి స్వాధీనం

గంజాయి రవాణా చేస్తున్న ఐదుగురు అరెస్టు - నిందితుడు అంతర్జాతీయ డ్రగ్స్‌ స్మగ్లర్ షేక్‌ అజ్మల్ ఖాన్ అరెస్టు - శ్రీలంకలో డ్రగ్స్‌ సరఫరా చేసి జైలుశిక్ష అనుభవించిన అజ్మల్‌ ఖాన్‌

Police Arrested Ganja Transporter 5 Members in Anakapalli District
Police Arrested Ganja Transporter 5 Members in Anakapalli District (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 17, 2026 at 6:32 PM IST

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Police Arrested Ganja Transporter 5 Members in Anakapalli District : గంజాయి రవాణా చేస్తూ అనకాపల్లి జాల్లా పోలీసులకు అంతర్జాతీయ స్మగ్లర్​ చిక్కాడు. బుధవారం ఏర్పాటు చేసిన విలేకరులు సమావేశంలో జిల్లా ఎస్పీ తుహిన్​ సిన్హా వివరాలు వెల్లడించారు. ఒడిశా నుంచి కారులో గంజాయిని తరలిస్తుండగా పక్క సమాచారంతో అనకాపల్లి జిల్లా పరవాడ మండలం లంకెలపాలెం వద్ద పట్టుకున్నామని జిల్లా ఎస్పీ తెలిపారు. ఐదుగురు నిందితుల నుంచి 213 కేజీల గంజాయిని కారులో తరలిస్తుండగా స్వాధీనం చేసుకున్నట్లు చెప్పారు. గంజాయి రవాణా చేస్తున్న వారిలో తమిళనాడుకు చెందిన అంతర్జాతీయ స్మగ్లర్ షేక్ అజ్మల్ ఖాన్ ఉన్నట్లు జిల్లా ఎస్పీ వెల్లడించారు.

శ్రీలంక జైలు నుంచి సముద్ర మార్గంలో చొరపాటు: అరెస్టుయిన వారిలో తమిళనాడుకు చెందిన అంతర్జాతీయ డ్రగ్ స్మగ్లర్ షేక్ అజ్మల్ ఖాన్ ఉన్నట్లు ఎస్పీ తెలిపారు. గతంలో శ్రీలంకలో డ్రగ్స్ సరఫరా కేసులో అక్కడి పోలీసులకు పట్టుబడి అజ్మల్ ఖాన్ జైలు శిక్ష అనుభవించి బెయిల్​పై బయటకు వచ్చాడు. అక్కడి ప్రభుత్వం అతని పాస్​పోర్టు సీజ్ చేయడంతో సముద్ర మార్గం ద్వారా అక్రమంగా భారత్​లోకి చొరబడ్డాడు. అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లాలో కొంతమందిని పరిచయం చేసుకుని, ఇక్కడి నుంచి గంజాయి సరఫరా చేస్తూ అనకాపల్లి జిల్లా పోలీసులకు పట్టుబడ్డాడు.

అనకాపల్లిలో అంతర్జాతీయ స్మగ్లర్ గుట్టురట్టు - 213 కేజీల గంజాయి స్వాధీనం (ETV Bharat)

""ఒడిశా నుంచి గంజాయి తరలిస్తున్న ఐదుగురిని పరవాడ వద్ద అరెస్టు చేశాం. నిందితుల్లో శ్రీలంక జైలులో శిక్ష అనుభవించిన తమిళనాడు అంతర్జాతీయ స్మగ్లర్ షేక్ అజ్మల్ ఖాన్ ఉన్నాడు. వారి నుంచి 213 కేజీల గంజాయి, రూ.95 వేల నగదు, కారు స్వాధీనం చేసుకున్నాం" - తుహిన్ సిన్హా, జిల్లా ఎస్పీ

రూ.95 వేల నగదు, కారు స్వాధీనం: గంజాయి తరలిస్తున్న షేక్ అజ్మల్ ఖాన్, అతని సోదరుడు షేక్ అబ్దుల్ రెహ్మాన్, తమిళనాడుకు చెందిన రాాజా, పెదబయలు మండలం గోమంగి గ్రామానికి చెందిన శెట్టి రవికుమార్, ఒడిశాకు చెందిన శ్యామ్​లను పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. నిందితుల వద్ద నుంచి 213 కేజీల గంజాయితో పాటు రూ.95 వేల నగదు, కారు స్వాధీనం చేసుకున్నట్లు జిల్లా ఎస్పీ వెల్లడించారు. అనంతరం నిందితులను పట్టుకోవడంలో ప్రతిభ చూపిన పోలీస్ సిబ్బందిని ఎస్పీ తుహిన్ సిన్హా అభినందించారు.

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TAGGED:

GANJA TRANSPORTERS ARREST
అంతర్జాతీయ డ్రగ్ స్మగ్లర్ అరెస్టు
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