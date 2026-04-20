రామచంద్రపురంలో రూ.500 దొంగనోట్ల ముద్రణ - ఐదుగురు అరెస్టు
కోనసీమ జిల్లాలోని రామచంద్రపురంలో రూ.500 దొంగనోట్లు ముద్రిస్తున్న ఐదుగురు అరెస్టు - దొంగనోట్ల ముద్రణకు వాడే పరికరాలు స్వాధీనం చేసుకున్న పోలీసులు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : April 20, 2026 at 9:47 PM IST
Police Arrested Gang Manufacturing Fake Currency : 500 రూపాయల నోట్ల పోలిన నకిలీ కరెన్సీ తయారు చేస్తున్న ముఠాను డా. బీఆర్ అంబేద్కర్ కోనసీమ జిల్లా పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు. వారి నుంచి 2 మోటార్ సైకిళ్లు, నకిలీ కరెన్సీ ముద్రించడానికి ఉపయోగించే పరికరాలను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. అమలాపురంలోని ఏర్పాటు చేసిన మీడియా సమావేశంలో ఎస్పీ రాహుల్ మీనా ఈ కేసుకు సంబంధించి వివరాలను వెల్లడించారు.
జిల్లాలోని రామచంద్రపురం సమీపంలోని అంబికాపల్లి అగ్రహారంలో ఒక కిరణా దుకాణం వద్దకు ఇద్దరు ద్విచక్ర వాహనంపై వచ్చారు. వారిలో ఒక వ్యక్తి దుకాణం వద్దకు వెళ్లి సరుకులు తీసుకుని 500 రూపాయల నోటు ఇచ్చాడు. దుకాణదారుడుకి అనుమానం వచ్చి అది నకిలీదిగా గుర్తించి ప్రశ్నించడంతో ఆ ఇద్దరు వ్యక్తులు ద్విచక్ర వాహనంపై పారిపోయే ప్రయత్నం చేశారు. స్థానికులు సహాయంతో వారిని పట్టుకొని స్థానిక పోలీస్ స్టేషన్లో అప్పగించారు. దీంతో తీగలాగితే డొంక గదిలినట్టు ఈ దొంగనోట్ల ముఠా వ్యవహారం గుట్టురట్టయ్యింది.
రామచంద్రపురానికి చెందిన పలివెల నూకరాజు, తూర్పుగోదావరి జిల్లా జెడ్ మెడపాడుకు చెందిన భక్తుల శ్రీను, మాట్లాడి దేవి ప్రసాద్, సామర్లకోటకు చెందిన గెహ్లాట్ దేవానంద్, విజయనగరం జిల్లా సాలిపేటకు చెందిన మీసాల అప్పలరాజు వీరంతా ముఠాగా ఏర్పడి రామచంద్రపురం కేంద్రంగా చేసుకొని 500 రూపాయల నకిలీ కరెన్సీని ముద్రిస్తున్నారు. వీరిని అరెస్ట్ చేసి 2 మోటార్ సైకిళ్లు నకిలీ కరెన్సీ తయారీకి సంబంధించిన పరికరాలను పోలీసులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు.
''అంబికాపల్లి అగ్రహారంలో ఒక కిరణా దుకాణం వద్దకు ఇద్దరు గుర్తుతెలియని వ్యక్తులు ద్విచక్ర వాహనంపై వచ్చారు. అందులో ఒకరు ఒక షాప్లోకి వెళ్లి ఒక సర్ఫ్ ప్యాకెట్ తీసుకుని 500 రూపాయల నకిలీ నోటును ఇచ్చాడు. ఆ షాప్ యజమాని ఆ నోటు నకిలీదని గుర్తించి వారిని ప్రశ్నించాడు. దీంతో ఆ ఇద్దరు వ్యక్తులు ద్విచక్ర వాహనంపై పారిపోయే ప్రయత్నం చేయగా స్థానికులు వారిని పట్టుకున్నారు. తర్వాత వారిని మోము అదుపులోకి తీసుకుని విచారింగా అసలు విషయం బయటపడింది. వారి దగ్గర నుంచి మోము 2 మోటార్ సైకిళ్లు, నకిలీ కరెన్సీ ముద్రించడానికి ఉపయోగించే పరికరాలను స్వాధీనం చేసుకున్నాము''- రాహుల్ మీనా, ఎస్పీ
