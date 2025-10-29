'మమ్మల్ని నమ్మండి - పూజలు చేసి మీరు పెట్టిన దానికి రెట్టింపు డబ్బు కురిపిస్తాం'

ETV Bharat / state

Published : October 29, 2025 at 3:17 PM IST

Cheating Case at Medchal District : ప్రస్తుత సాంకేతిక పరిజ్ఞాన యుగంలో ప్రపంచమంతా కొత్త పుంతలు తొక్కుతోంది. కానీ అక్కడక్కడ వేళ్లూనుకుని ఉన్న మూఢ నమ్మకాలను ఆసరాగా చేసుకుని కొందరు మోసగాళ్లు ప్రజలను నట్టేట ముంచుతున్నారు. క్యాష్‌ బారిష్‌ పేరుతో అమాయకులను బురిడీ కొట్టిస్తున్నారు. డబ్బులు రెట్టింపు చేస్తామని నమ్మబలికి అందినకాడికి దోచుకుని మాయమవుతున్నారు. ఇలాంటి మోసాలకు పాల్పడిన ఓ ముఠాను సైబరాబాద్ పోలీసులు కటకటాల్లోకి నెట్టారు. నిందితుల నుంచి రూ.8 లక్షల నగదు, మారణాయుధాలు స్వాధీనం చేసుకున్నారు.

మంచి జరుగుతుందనే ఆశతో : "మమ్మల్ని నమ్మండి. పూజలు చేస్తాం. మీరు పెట్టిన దానికి రెట్టింపు డబ్బును కురిపిస్తాం." ఇలా ఆ ముఠా సభ్యులు మిమ్మల్ని బుట్టలో వేసుకుంటారు. వారి మాటలు నిజమని నమ్మారో ఇక అంతే సంగతులు. దొరికినంత దోచుకుని ఉడాయిస్తారు. పెట్టిన దానికి డబుల్‌ స్థాయిలో డబ్బులు కురిపిస్తామంటూ ఈ ముఠా మేడ్చల్ జిల్లా దుండిగల్ ప్రాంతానికి చెందిన బసవరాజు అనే రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారిని నమ్మించారు. రెండు సంవత్సరాలుగా పరిచయం ఉన్న సాయిబాబా, మహ్మద్ ఇర్ఫాన్, రవీందర్, రవి అనే వ్యక్తులు బసవరాజును లక్ష్యంగా చేసుకున్నారు.

మీరు పెట్టిన దానికి రెట్టింపు డబ్బును కురిపిస్తామని గారడీ (ETV)

మంచి జరుగుతుందనే ఆశతో బసవరాజు వారి మాటలను నమ్మారు. తన కుమార్తె బంగారాన్ని ఓ బ్యాంక్‌లో తాకట్టు పెట్టి డబ్బులు తెచ్చాడు. ప్రణాళిక ప్రకారం, ఈ నెల 17న రాత్రి 8 గంటలకు రవి, మహ్మద్ ఇర్ఫాన్ బసవరాజు ఇంటికి వచ్చారు. రాత్రి 12 గంటలకు ఇంటి ముందున్న షాపులో పూజ పెట్టించారు. సాయిబాబా, రవీందర్, మొహ్మద్ ఇర్ఫాన్, బసవరాజు, అతని డ్రైవర్ మధుతో పాటు మరొక వ్యక్తి పూజలో పాల్గొన్నారు. నమ్మించి రూ.25 లక్షలతో పరారయ్యారు.

మారణాయుధాలు కూడా ముందే సిద్ధం : అమాయకులను నట్టేట ముంచుతున్న ఈ ముఠా, పకడ్బందీగా ప్రణాళికలు రచిస్తారు. ఏ మాత్రం అనుమానం రాకుండా అందినంత దోచుకుని పారిపోతారు. ఒకవేళ ప్లాన్‌ బెడిసికొడితే బాధితులను బెదిరించేందుకు మారణాయుధాలు కూడా ముందే సిద్ధం చేసి పెట్టుకున్నారు. బసవరాజు ఫిర్యాదుతో నలుగురు నిందితులను పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. రూ.8 లక్షల 50 వేల నగదును స్వాధీనం చేసుకున్నారు. ఇలాంటి ముఠాల మాటలు నమ్మి ప్రజలు మోసపోవద్దని సూచించారు.

ప్రత్యేక బృందాలతో గాలింపు : ముఠాలో ప్రధాన సూత్రధారి, యూపీకి చెందిన అబ్దుల్ ఖయ్యూం పరారీలో ఉన్నాడని, అతని కోసం ప్రత్యేక బృందాలు గాలిస్తున్నాయని పోలీసులు వెల్లడించారు.

"ఈ ముఠా వ్యక్తులు పూజలు చేసి డబ్బులు రెట్టింపు చేస్తామని బాధితుడిని నమ్మించారు. ఈ నెల 17, 18 తేదీల్లో భారీ పూజ ఏర్పాటు చేశారు. వర్షం రూపంలో డబ్బులు వస్తాయని నమ్మించారు. రూ.25 లక్షలకు పూజ చేస్తే రూ.50 లక్షలు వస్తాయని పూజలు ప్రారంభించారు. పూజ అనంతరం ప్రసాదం రూపంలో మత్తు మందు ఇచ్చారు. స్పృహ కోల్పోయిన తర్వాత డబ్బులు తీసుకొని పరారయ్యారు. ఇందులో ఐదుగురు వ్యక్తులు పాల్గొని ఈ నేరానికి పాల్పడ్డారు. ఈ కేసులో పలు సెక్షన్లు పెట్టాం. అసలు సూత్రధారి పరారీలో ఉన్నాడు. అతని కోసం గాలింపు చర్యలు చేపట్టాం."- కోటిరెడ్డి, మేడ్చల్ డీసీపీ

'100 గ్రాముల బంగారం కేవలం రూ.6 లక్షలకే' : నమ్మితే నట్టేట ముంచేశాడు

