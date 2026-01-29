పాత బంగారం ఇచ్చి - కొత్త బంగారంతో ఉడాయింపు : బంగారు దుకాణాలే ఆ ముఠా లక్ష్యం
మోసపోయిన జూబ్లీహిల్స్ బంగారు దుకాణ యజమాని - పాత బంగారం మార్చుకోవడానికి వచ్చిన తమిళనాడు ముఠా - యజమానికి 10 తులాల నకిలీ బంగారం ఇచ్చిన దుండగులు
Published : January 29, 2026 at 3:49 PM IST
Fake Gold Selling Interstate Gang Arrested : బంగారం ధరలకు రెక్కలు రావడంతో పసిడి పరుగులు తీస్తోంది. ఇంట్లో ఉన్న కొద్దిపాటి పాత బంగారాన్ని మార్చుకుని, కొత్త నగలు తెచ్చుకోవడం లేదా ఉన్న బంగారం అమ్మి సొమ్ము చేసుకుంటున్నారు చాలా మంది. ఇదే అదనుగా కొందరు కొత్త తరహా మోసాలకు తెర లేపుతున్నారు. ఏకంగా బంగారు దుకాణం యజమానులనే బురిడీ కొట్టిస్తున్నారు. మాటల్లో పెట్టి మాయ చేసి నకిలీ బంగారం అంటగడుతున్నారు. మరి వారు ఎలా మోసం చేస్తున్నారు? బంగారం పరీక్షలు చేసినా ఎలా బురిడీ కొట్టిస్తున్నారో ఈ కథనంలో చూద్దాం.
నకిలీ బంగారం ఎలా అంటగట్టారు? : పాత బంగారం మార్చి, కొత్త నగలు చేయించుకోవాలంటూ వారు బంగారం దుకాణంలోకి అడుగుపెట్టారు. కొత్త మోడల్స్ ఏమేమి ఉన్నాయో చూపించాలంటూ దుకాణ యజమానిని మాటల్లో దింపారు. తమ వద్ద ఉన్న బంగారానికి ఎంత డబ్బులు వస్తాయంటూ ఆరా తీశారు. ఆ మాట ఈ మాట కలిపి దుకాణం యజమాని నమ్మకాన్ని చూరగొన్నారు. మంచి బేరం దొరికిందని యజమాని సైతం సంబరపడ్డాడు. వాళ్ల దగ్గర ఉన్న బంగారం నాణ్యమైనదో కాదో కూడా పరీక్షలు చేయించాడు. అయినా చివరికి బోల్తాపడ్డాడు. దుకాణ యజమానిని మాటల్లో దింపి, ఆ కిలేడీలు నకిలీ బంగారం ఎలా అంటగట్టారు? బంగారం దుకాణం అంటేనే ఒకటికి పదిసార్లు ఆలోచించి అన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకునే యజమానిని ఎలా బుట్టలో పడేశారు?
పాత నగలు మార్చి - కొత్త నగలు ఇవ్వాలి : హైదరాబాద్ జూబ్లీహిల్స్లోని ఓ బంగారం దుకాణానికి తమిళనాడుకు చెందిన బోయ రాధ, ధనరాము, నాగసూరి వచ్చారు. బంగారం దుకాణంలో నగలు పరిశీలించి బంగారం కొనుగోలు చేయడానికి వచ్చినట్లు యజమానిని నమ్మించారు. అయితే తమ వద్ద పాత నగలు ఉన్నాయని, వాటిని మార్చుకుని కొత్త నగలు ఇవ్వాలని కోరారు. దీనికి దుకాణం యజమాని సరేనన్నాడు. వారి వద్ద ఉన్న బంగారం ఆభరణాలు తీసి యజమాని చేతికి ఇచ్చారు. వాళ్లు తీసుకొచ్చిన నగలు సరైనవో కాదో పరీక్షించడానికి వారిని తీసుకుని వేరే దుకాణం వద్దకు వెళ్లాడు . అక్కడ బంగారం ఫ్యూరిటీ పరీక్షలో అవి నిజమైన నగలేనని తేలడంతో వాటిని అక్కడే వారి చేతికిచ్చాడు.
10 తులాల నకిలీ బంగారం : బంగారం ఒరిజనలేనని తేలడంతో యజమాని తన దుకాణంలో కొత్త నగలు వారికి చూపించాడు. వాళ్లు 7 తులాల కొత్త బంగారు ఆభరణాలు తీసుకుని, తమ వద్ద ఉన్న 10 తులాల బంగారం దుకాణం యజమానికి అప్పగించారు. అన్ని లెక్కలు చూసి కొత్త బంగారంతో పాటు కొంత నగదు సైతం వారికి ఇచ్చి దుకాణం యజమాని వారిని అక్కడి నుంచి పంపించేశాడు. తీరా వారు వెళ్లిన తర్వాత చూసుకుంటే 10 తులాల బంగారం నకిలీదని తేలి లబోదిబోమన్నాడు.
యాజమానికి నకిలీది అంటగట్టిన కిలేడీలు : బంగారం పరీక్షించినప్పుడు బాగానే ఉంది కదా మరి తప్పు ఎక్కడ జరిగిందబ్బా అంటూ దుకాణం యజమాని తలపట్టుకున్నాడు. అయితే బంగారం పరీక్షించినప్పుడు నిజంగా అది ఒరిజనల్ బంగారమే. కానీ ఎప్పుడైతే ఆ బంగారం పరీక్ష చేసిన తర్వాత అది వారి చేతికిచ్చాడో అప్పుడే ఆ కిలేడీలు మాయ చేశారు. అసలు బంగారాన్ని బ్యాగ్లో పెట్టుకుని అచ్చం అలాగే ఉన్న నకిలీ బంగారాన్ని దుకాణ యజమానికి అంటగట్టారు. మోసపోయానని గ్రహించిన బంగారం దుకాణ యజమాని పోలీసులను ఆశ్రయించగా సీసీ ఫుటేజీ ఆధారంగా ముగ్గురు నిందితులను పట్టుకున్నారు. బంగారు దుకాణాలే లక్ష్యంగా ఈ ముఠా మోసాలకు పాల్పడుతున్నట్లు పోలీసులు గుర్తించారు. రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లోనూ ఇదే తరహా నేరాలకు పాల్పడినట్లు తెలిపారు.
