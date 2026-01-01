బెంగళూరు టు విజయవాడ - డ్రగ్స్ కేసులో కీలక సూత్రధారి అరెస్ట్
బెంగళూరు డ్రగ్స్ కేసును చేధించిన పోలీసులు - ఎండీఎంఏ కేసులో డ్రగ్స్ అందజేసిన కీలక నిందింతుడు మహేష్ అరెస్ట్ - డ్రగ్స్ సరఫరాదారులతో సంబంధాలపై పోలీసులు ఆరా
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : January 1, 2026 at 3:14 PM IST
Bengaluru Drugs Case Updates : ఉన్నత చదువులను అభ్యసించి దేశాన్ని అభివృద్ధి బాటలో నడిపించాల్సిన యువత మత్తుకోరల్లో చిక్కుకుపోతున్నారు. మత్తు విక్రయదారులు తెలివిగా యూత్ను ఈ ఊబిలోకి నెట్టేస్తున్నారు. పోలీసులు ఎన్ని చర్యలు తీసుకున్నా ఈ దందా చాప కింద నీరులా పాకుతూనే ఉంది. తాజాగా బెంగళూరు డ్రగ్స్ కేసును చేధించిన పోలీసులు విక్రయదారుడిని అరెస్ట్ చేశారు.
ఇంజినీరింగ్ చదువుతూ చెడు సహవాసాల కారణంగా దారితప్పాడు. డ్రగ్స్కు అలవాటు పడి మత్తుకు బానిసయ్యాడు. అదనపు ఆదాయం కోసం మరొకరి వద్ద ఎండీఎంఏ కొనుగోలు చేసి, దానిని అధిక ధరకు విక్రయించడం ప్రారంభించాడు. చివరకు పోలీసులకు దొరికి కటకటాలపాలయ్యాడు. ఇటీవల మాచవరం స్టేషన్ పరిధిలో నమోదైన ఎండీఎంఏ కేసులో బెంగళూరులో డ్రగ్స్ అందజేసిన మహేష్ను పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. బెంగళూరు వెళ్లిన ప్రత్యేక బృందం బుధవారం తెల్లవారుజామున నిందితుడిని అక్కడ హాస్టల్లో అదుపులోకి తీసుకుని విజయవాడకు తరలించారు. అక్కడ డ్రగ్స్ సరఫరాదారులతో సంబంధాలపై పోలీసులు విచారణ చేస్తున్నారు. మహేష్రెడ్డి (ఏ4) నుంచి 2 గ్రాముల ఎండీఎంఏ స్వాధీనం చేసుకున్నారు.
పార్టీల్లో గంజాయి, ఎండీఎంఏ : పూర్తి వివరాల్లోకి వెళ్తే, రాజమహేంద్రవరం నగరానికి చెందిన రామిరెడ్డి మహేష్ రెడ్డి బెంగళూరులో ఈసీఈ చదువుతున్నాడు. ఇంజినీరింగ్లో చేరిన తర్వాత కొందరి స్నేహితుల ద్వారా మత్తుకు బానిసయ్యాడు. తరచూ పార్టీల్లో గంజాయి, ఎండీఎంఏ తీసుకునేవాడు. నిందితుడికి సహ విద్యార్థి ద్వారా ఎండీఎంఏ తీసుకోవడం అలవాటైందని తెలిసింది. అలాగే బెంగళూరులో విజయవాడకు చెందిన అఖిలేష్ పరిచయమయ్యాడు. అనంతరం డ్రగ్స్ కోసం తరచూ అఖిలేష్, జగదీష్ కుమార్ బెంగళూరు వెళ్లి మహేష్ ద్వారా తీసుకుని విజయవాడ వచ్చేవారు.
బెంగళూరులోనే కొందరు సరఫరాదారుల నుంచి డ్రగ్స్ను తక్కువ ధరకు కొనుగోలు చేసి దానిని రెట్టింపు ధరకు మహేష్ అమ్మేవాడు. తద్వారా వచ్చిన డబ్బుతో జల్సాలకు వినియోగించేవాడు. ఈ కేసులో ఓ యువతిని కూడా అదుపులోకి తీసుకునేందుకు పోలీసులు ప్రయత్నిస్తున్నారు. తద్వారా వీరికి ఎవరి నుంచి సరఫరా అవుతోందో మూలాలు చేధించేందుకు ముందుకు వెళ్తున్నారు. మరోవైపు ఈ కేసులో స్టేషన్ నుంచి పరారైన రాజేష్ ఆచూకీ ఇంకా దొరకలేదు. అతని కోసం పోలీసులు గాలిస్తున్నారు.
బెంగళూరు డ్రగ్స్ కేసు వివరాలు : విజయవాడ నగరంలోని మధురానగర్కు చెందిన వెంకట జగదీష్ కుమార్, సింగ్నగర్ ప్రాంతానికి చెందిన అఖిలేష్ అలియాస్ అఖిల్ ఇంటర్ అయిన తర్వాత చదువు మానేశారు. వీరు చెడు వ్యసనాలకు బానిసలయ్యారు. స్నేహితులు ఇచ్చే పార్టీల్లో ఎండీఎంఏ అలవాటైంది. దీంతో తరచూ బెంగళూరు వెళ్లి అక్కడ కొనుగోలు చేసి విజయవాడ తెచ్చేవారు. ఇక్కడ మత్తుమందును స్నేహితులతో కలిసి తీసుకునేవారు. డిసెంబరు 19న కారులో వీరిద్దరూ బెంగళూరుకు బయలుదేరారు. 20వ తేదీన అక్కడకు చేరుకున్నారు. మహేష్ వద్దకు వెళ్లి రూ.36 వేలు చెల్లించి 19 గ్రాముల డ్రగ్స్ కొనుగోలు చేశారు. ఇంతలో వీరు బెంగళూరు వెళ్లిన విషయాన్ని జగదీష్ స్నేహితుడు జకీర్ ద్వారా నెల్లూరుకు చెందిన రాజేష్ తెలుసుకున్నాడు.
తిరుగు ప్రయాణంలో డ్రగ్స్ : వెంటనే జగదీష్ కుమార్కు ఫోన్ చేసి తనకు తెలిసిన తేజ అనే వ్యక్తి నుంచి 2 గ్రాములు ఎండీఎంఏ తీసుకురావాలని కోరాడు. పాత బకాయి కూడా ఇవ్వాల్సి ఉందని చెప్పి ఇందుకు గాను రూ.20 వేలు జగదీష్ కుమార్ యూపీఐ ఖాతాకు బదిలీ చేశాడు. దీనిని జగదీష్ తొలుత తిరస్కరించాడు. పోలీసుల నిఘా ఉందని చెప్పి, ఆ రూ.20 వేలును తిరిగి రాజేష్ ఖాతాకు వెనక్కి పంపించాడు. తర్వాత బతిమలాడి జగదీష్ను ఒప్పించి, డబ్బులు పంపించాడు. తర్వాత తేజ వద్ద రెండు గ్రాములు తీసుకుని కారులో బయలుదేరారు. తిరుగు ప్రయాణంలో నెల్లూరులో దిగి రాజేష్కు ఎండీఎంఏ ఇచ్చారు. అక్కడ వారు కొంత డ్రగ్స్ తీసుకున్నారు.
జగదీష్ కారు మొరాయించడంతో అక్కడే వదిలేసి, రాజేష్ కారులో ముగ్గురూ విజయవాడ చేరుకున్నారు. విజయవాడకు చేరుకున్న తర్వాత మాచవరం స్టేషన్ పరిధిలోని ఓ హోటల్లో దిగారు. అక్కడ ముగ్గురూ డ్రగ్స్ తీసుకుని మత్తులో మునిగి తేలారు. సమాచారం అందుకున్న టాస్క్ ఫోర్స్ పోలీసులు హోటల్పై దాడి చేసి, నిందితులను పట్టుకున్నారు. వీరి నుంచి 10 గ్రాముల ఎండీఎంఏను స్వాధీనం చేసుకున్నారు.
రెప్పపాటులో పరారీ : టాస్క్ ఫోర్స్ పోలీసులు నిందితులను తీసుకుని మాచవరం స్టేషన్లో కారుతో సహా అప్పగించారు. కారును బయట పార్క్ చేసే సమయంలో డోర్ లాక్ పడకపోవడంతో రాజేష్కు లాక్ వేయమని పోలీసులు చెప్పడంతో అతను కారు ఎక్కి ఇంజిన్ స్టార్ట్ చేసి రెప్పపాటులో స్టేషన్ నుంచి పరారయ్యాడు. పోలీసుల ఏమరుపాటు కారణంగా స్టేషన్ బయట నుంచే పారిపోయాడు. పోలీసులు తేరుకునే సరికే మాయమయ్యాడు. తర్వాత అప్రమత్తమై ప్రత్యేక బృందాలను ఏర్పాటు చేసి రాజేష్ కోసం గాలిస్తున్నారు. మిగిలిన ఇద్దరు జగదీష్ కుమార్, అఖిలేష్ను అరెస్టు చేసి పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు. తాజాగా బెంగళూరులో వీరికి ఎండీఎంఏ అమ్మిన మహేష్, తేజ కోసం బెంగళూరు వెళ్లిన పోలీసుల బృందం బుధవారం తెల్లవారుజామున నిందితుడిని అక్కడ హాస్టల్లో అదుపులోకి తీసుకుని విజయవాడకు తరలించారు.
