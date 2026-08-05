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రెండేళ్లలో రూ.100 కోట్ల మోసం - ఎట్టకేలకు పోలీసులకు చిక్కిన దేవరపల్లి పట్టాభి

ఆస్ట్రేలియా దేశ పౌరుల్ని మోసగించిన కేసులో ప్రధాన నిందితుడి అరెస్ట్‌ - 8 నెలల తర్వాత ఎట్టకేలకు పోలీసులకు పట్టుబడిన దేవరపల్లి పట్టాభి - 2025 నవంబర్‌లో కేసు నమోదు ఇన్నాళ్లు పరారీలోనే నిందితుడు

Devarapalli Pattabhi Arrested in Hyderabad
Devarapalli Pattabhi Arrested in Hyderabad (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 5, 2026 at 9:24 AM IST

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Devarapalli Pattabhi Arrested in Hyderabad : హైదరాబాద్‌ హైటెక్‌ సిటీ కేంద్రంగా కాల్ సెంటర్ ఏర్పాటు చేసి ఆస్ట్రేలియా దేశ పౌరుల్ని మోసగించిన కేసులో ప్రధాన నిందితుడిని పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. 2025 నవంబరు చివరి వారంలో ఈ కేసు నమోదు కాగా అప్పటి నుంచి నిందితుడు పరారీలోనే ఉన్నాడు. 8 నెలల తర్వాత ఎట్టకేలకు దేవరపల్లి పట్టాభి పోలీసులకు చిక్కాడు. ఇప్పటికే ఈ కేసులో 11 మందిని అరెస్ట్‌ చేశారు. హైదరాబాద్‌ కేంద్రంగానే నకిలీ ఈమెయిల్స్ పంపించి, ఆస్ట్రేలియా దేశస్తుల కంప్యూటర్లను హ్యాక్ చేసి, బ్యాంకు ఖాతాల్లోని డబ్బు కాజేశారు. కొట్టేసిన డబ్బును తొలుత ఆస్ట్రేలియాలో చదివే భారతీయ విద్యార్థుల ఖాతాకు మళ్లించి ఆ తర్వాత హవాలా రూపంలో నగదుగా మార్చుకునేవారు.

ఐటీ సొల్యూషన్స్ పేరుతో కాల్​ సెంటర్​ ఏర్పాటు : ఖమ్మం జిల్లా కల్లూరు మండలం లింగాల గ్రామానికి చెందిన దేవరపల్లి పట్టాభి ఆయన సోదరులు ప్రవీణ్, ప్రకాశ్ హైదరాబాద్ మాదాపూర్‌లోని అయ్యప్ప సొసైటీలో రిట్జ్ ఐటీ సొల్యూషన్స్ పేరుతో 2024లో కాల్ సెంటర్ ఏర్పాటు చేశారు. తొమ్మిది మందిని టెలికాలర్లుగా నియమించుకున్నారు. ఈ ముఠా దొడ్డి దారిన ఆస్ట్రేలియా పౌరుల ఈమెయిల్ ఐడీలు, ఇతర వ్యక్తిగత వివరాలు సేకరించి నకిలీ మెయిల్స్, నోటిఫికేషన్​లు పంపిస్తారు. మీ కంప్యూటర్ హ్యాక్ అయ్యింది, సమస్య పరిష్కరించాలనుకుంటే వెంటనే కస్టమర్ కేర్‌ను సంప్రదించాలంటూ ఒక ఫోన్ నెంబరు పంపిస్తారు. పొరపాటున దీన్ని నమ్మి ఆస్ట్రేలియా పౌరులు ఫోన్ నెంబరును సంప్రదిస్తే హైటెక్‌సిటీలోని కాల్‌ సెంటర్‌కు వెళ్తుంది.

రెండేళ్లలో రూ.100 కోట్ల మోసం - ఎట్టకేలకు పోలీసులకు చిక్కిన దేవరపల్లి పట్టాభి (ETV Bharat)

రెండేళ్లలో రూ.100 కోట్లు మోసం : ఆ తర్వాత విదేశాల నుంచి వచ్చే ఫోన్‌కాల్స్‌ రూటింగ్ కోసం నిందితులు వాయిస్ ఓవర్ ఇంటర్నెట్ ప్రొటోకాల్ సేవలందించే యాప్‌ ఉపయోగించారు. టెలీకాలర్లు సాయం అందించాలంటే సమస్య ఏంటో తెలుసుకోవాలంటూ ఎనీడెస్క్ సాఫ్ట్వేర్ ద్వారా ఆస్ట్రేలియన్ల కంప్యూటర్లను ఆధీనంలోకి తీసుకుంటారు. కొద్దిసేపు సమస్య పరిష్కరిస్తున్నట్లు నటించి కంప్యూటర్‌లో బ్యాంకు ఆన్‌లైన్‌ లాగిన్ ఐడీలు సేకరించి డబ్బు బదిలీ చేసుకుంటారు. ఇలా రెండేళ్లలో రూ.100 కోట్ల వరకు కొల్లగొట్టారు. బాధితుల ఖాతాలోని డబ్బు కొట్టేసిన తర్వాత వాటిని ఆస్ట్రేలియాలోని భారతీయ విద్యార్థుల ఖాతాకు బదిలీ చేస్తారు. ఆ తర్వాత వారితో విత్‌డ్రా చేయించి హవాలా, క్రిప్టో కరెన్సీ తదితర మార్గాల్లో భారత్‌లో నగదుగా తీసుకునేవారు.

భారీగా ఆస్తులు కూడగట్టినట్లు సమాచారం : ప్రధాన నిందితుడు పట్టాభి నేపథ్యం తెలుసుకుని పోలీసులు విస్తుపోతున్నారు. నిందితుడు ఇటీవలి కాలంలో భారీగా ఆస్తులు కూడగట్టినట్లు దర్యాప్తులో తేలింది. ఇదే కేసులో నిందితులైన ప్రవీణ్, ప్రకాశ్ మరికొన్ని సైబర్ నేరాల్లోనూ నిందితులుగా ఉన్నట్లు తేలింది. పట్టాభిని కస్టడీలోకి తీసుకుని విచారిస్తే మరిన్ని విషయాలు బయటపడతాయని పోలీసులు భావిస్తున్నారు.

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DEVARAPALLI PATTABHI ARRESTED

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