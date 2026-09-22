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జూరాల ప్రాజెక్టు సందర్శనకు బీజేపీ పిలుపు - రాంచందర్​రావు అరెస్ట్

జూరాల ప్రాజెక్టు సందర్శనకు బీజేపీ పిలుపునివ్వడంతో జడచర్ల వద్ద ఉద్రిక్త పరిస్థితులు చోటుచేసుకున్నాయి. జలాశయం వద్దకు వెళ్తున్న బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు రాంచందర్‌రావుని పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. కషాయం కార్యకర్తలను ఎక్కడికక్కడ అడ్డుకుంటున్నారు.

BJP State President Ramachandra Rao Arrested
BJP State President Ramachandra Rao Arrested (ETV bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 22, 2026 at 11:08 AM IST

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BJP State President Ramachandra Rao Arrested : జూరాల ప్రాజెక్టు జల జగడం రాజకీయంగా రసవత్తరంగా మారింది. నిన్న బీఆర్‌ఎస్‌, రైతులు అరెస్టులు పోలీసుల మధ్య వాగ్వాదాలు చోటుచేసుకోగా తాజాగా ప్రాజెక్టు సందర్శనకు బీజేపీ పిలుపునివ్వడంతో జడచర్ల వద్ద ఉద్రిక్త పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి. జలాశయం వద్దకు వెళ్తున్న బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు రాంచందర్‌రావుని పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. దీంతో అక్కడ గందరగోళ వాతావరణం తలెత్తింది.

బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు అరెస్టు
జూరాల నుంచి నీటిని విడుదల చేసి ఆయకట్టు రైతులను ఆదుకోవాలని డిమాండ్‌ చేస్తూ బీజేపీ జూరాల సందర్శనకు పిలుపునిచ్చింది. ఈ క్రమంలో ప్రాజెక్టు వద్దకు వెళ్తున్న బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు రామచందర్‌రావును పోలీసులు అరెస్టు చేయడంతో గొడవ మరింత ముదిరింది. రామచందర్‌రావు అరెస్టుకు నిరసనగా కాషాయం కార్యకర్తలు జడచర్ల జాతీయ రహదారిపై బైఠాయించి నిరసన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. రైతుల క్షేమం కోసం పాటుపడుతున్న తమని అరెస్టు చేయడాన్ని రామచందర్‌రావు, నేతలు తప్పుబట్టారు. అరెస్టుతో తమ లక్ష్యం ఆగదని పేర్కొన్నారు.

పలువురు నేతలు హౌస్‌ అరెస్టు
ఈ క్రమంలో బీజేపీ శ్రేణులను ఎక్కడికక్కడ పోలీసులు అడ్డుకుంటున్నారు. ప్రాజెక్టును సందర్శించేందుకు వెళ్తున్న డీకే సిద్ధారెడ్డిని పోలీసులు ఉదయం 6 గంటలకు వారి నివాసం వద్ద గృహనిర్బంధం చేశారు. రాష్ట్ర కౌన్సిల్ సభ్యుడు బండల వెంకటరాములు, పార్టీ నేత వెంకటేశ్వర్‌రెడ్డిని జిల్లా అధ్యక్షుడు రామాంజనేయులు పోలీసులు హౌస్‌ అరెస్టు చేశారు. ప్రజాస్వామ్యబద్ధంగా నిర్వహించే పర్యటనలను అడ్డుకోవడం సరికాదని పార్టీ శ్రేణులు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు.

బీఆర్ఎస్​ నేతలు, రైతుల అరెస్ట్ - జూరాల డ్యామ్ వద్ద హైటెన్షన్​

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