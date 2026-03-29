పార్కింగ్ చేసిన బైకులే అతడి లక్ష్యం - కన్ను పడిందా బండి మాయమవ్వాల్సిందే
ఆరు ద్విచక్ర వాహనాలు చోరీ చేసిన సంతోష్ - 3 బైకులు చోరీ చేసి సంతోష్కు ఇచ్చిన హరికృష్ణ - నిందితుడి నుంచి తొమ్మిది బైకులు స్వాధీనం - పరారీలో ఉన్న నిందితుడు హరికృష్ణ
Published : March 29, 2026 at 3:12 PM IST
Updated : March 29, 2026 at 3:18 PM IST
Accused Arrested In Bike Theft Case Warangal : పార్కింగ్ ప్రదేశాల్లో బైక్ పార్క్ చేయడమంటే మనలో చాలా మందికి ఇష్టం ఉండదు. పది నిమిషాలు, మహా అయితే అరగంట పనికి రూ.20 దండగెందుకు అనుకుంటారు. బైక్ను ఎక్కడో దుకాణం ముందో లేదా ఖాళీ ప్రదేశాల్లో వదిలేసి వెళ్తుంటాం. ఆ అజాగ్రత్తే ఇప్పుడు మన కొంప ముంచుతుంది. వరంగల్ జిల్లాలో బహిరంగ ప్రదేశాల్లో పార్క్ చేసిన బైక్లు అదృశ్యమవుతున్నాయి. ఇంతకీ ఆ బైక్లను మాయం చేస్తున్నదెవరు? ఆ దొంగను పోలీసులు ఎలా పట్టుకున్నారు? అనే విషయాలను ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
ఆటో నడపటం అతని వృత్తి. కానీ పార్కింగ్ చేసిన బైక్లను అపహరించటం అతని ప్రవృత్తి. బస్టాండ్, రైల్వే స్టేషన్లో పార్కింగ్ చేసిన ద్విచక్ర వాహనాలే అతని టార్గెట్. అతని కన్ను పడిందంటే వాహనం మాయం కావాల్సిందే. వరంగల్ జిల్లాలో ద్విచక్ర వాహనాలను చోరీ చేస్తున్న దొంగను పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు.
ఆటో నడుపుతూ జీవనం : వరంగల్ జిల్లా ధర్మసాగర్ మండలం సోడాషపల్లి గ్రామానికి చెందిన సంతోశ్ ఆటో నడుపుతూ జీవనం సాగించేవాడు. చెడు వ్యసనాలకు బానిసైన సంతోశ్ జల్సాలకు అలవాటుపడ్డాడు. దీంతో ఆటో నడిపితే వచ్చే సంపాదన సరిపోక చోరీలకు అలవాటు పడ్డాడు. సులభంగా డబ్బు సంపాదించాలని బైక్ దొంగతనాలు మొదలుపెట్టాడు.
"గత రెండు సంవత్సరాల నుంచి హైదరాబాద్లోనే ఆటో నడుపుతూ అక్కడే జీవనం సాగించాడు. అలవాట్లు, జల్సాలు ఎక్కువయ్యాయి. అయితే వాటికి కావాల్సిన సంపాదన తన వద్ద లేదని దొంగతనాలను ప్రారంభించాడు" - ప్రశాంత్ రెడ్డి, కాజీపేట ఏసీపీ
బాధితుల నుంచి ఫిర్యాదులు అందడంతో : రైల్వే స్టేషన్, బస్టాండ్ తదితర బహిరంగ ప్రదేశాల్లో నిలిపిన వాహనాలపై కన్నేసిన సంతోశ్ అవలీలగా వాటిని మాయం చేసేవాడు. కాజీపేట రైల్వే స్టేషన్ సమీపంలోనూ, వరంగల్ జిల్లా రాయపర్తి మండలం మైలారంలోనూ ఆరు ద్విచక్ర వాహనాలు మాయం చేశాడు. బాధితుల నుంచి ఫిర్యాదులు అందడంతో అప్రమత్తమైన పోలీసులు దర్యాప్తు చేయడంతో నిందితుడు అడ్డంగా దొరికిపోయాడు.
"గల మూడు నెలల నుంచి కాజీపేట రైల్వేస్టేషన్లోని పార్సిల్ ఆఫీస్లో ఇప్పటి వరకు 6 బైక్లను దొంగిలించాడు. వాటిని తన గ్రామంలోని ఓ ప్రదేశంలో దాచాడు. మాకు సమాచారం అందడంతో తన వద్ద ఉన్న 9 ద్విచక్ర వాహనాలను స్వాధీనం చేసుకున్నాం" - ప్రశాంత్ రెడ్డి, కాజీపేట ఏసీపీ
పరారీలో మరో నిందితుడు : సంతోశ్కు హరికృష్ణ అనే స్నేహితుడు ఉన్నాడు. అతను కూడా హైదరాబాద్లో మూడు బైక్లను చోరీ చేసి అమ్మి పెట్టాలని సంతోశ్కు అప్పజెప్పాడు. ప్రస్తుతం హరికృష్ణ పరారీలో ఉన్నాడు. పోలీసులు అతని కోసం గాలిస్తున్నారు. పోలీసులు సంతోశ్ను అరెస్ట్ చేసి అతని నుంచి మొత్తం తొమ్మిది ద్విచక్ర వాహనాలను స్వాధీనం చేసుకున్నారు.
నిఘా ఉన్న ప్రదేశంలోనే పార్కింగ్ : బహిరంగ ప్రదేశాల్లో వాహనాలు నిలిపిన ద్విచక్ర వాహనదారులంతా జాగ్రత్తగా ఉండాలని పోలీసులు సూచిస్తున్నారు. నిఘా ఉన్న ప్రదేశంలోనే బైకును పార్క్ చేయాలని కోరుతున్నారు. వాహనాలకు జీపీఎస్ ట్రాకర్ అమర్చుకోవాలని సూచిస్తున్నారు. వాహనదారులు పార్కింగ్ ఏరియాలో బైకు నిలుపుకోవాలని పోలీసులు సూచిస్తున్నారు.
"ద్విచక్ర వాహనం ఉన్న ప్రతి ఒక్కరికీ తమ వాహనంపై శ్రద్ధ ఉండాలి. ఎక్కడ పార్కింగ్ చేస్తున్నాం అనే విషయంపై అవగాహన ఉండాలి. వాహనం నిలిపిన చోటు సరైన వెలుతురు ఉందా? వాహనానికి లాక్ వేసుకున్నామా? వీలైనంత వరకు సీసీ కెమెరాలకు కనిపించేలా పార్క్ చేసుకోవడం ఉత్తమం. వాహనాలను తెలిసిన షాపుల ఎదుట, వారికి చెప్పి పార్క్ చేసుకోవటం మంచిది" - ప్రశాంత్ రెడ్డి, కాజీపేట ఏసీపీ
