ఆధార్ కార్డ్ ఇస్తే డబ్బులు ఇప్పిస్తామని పసికందు కిడ్నాప్ - గంటల వ్యవధిలోనే పట్టుకున్న పోలీసులు
Kidnapped Baby Handover To Mother: గాంధీ ఆస్పత్రిలో తల్లిదండ్రులను మాయమాటలో చెప్పి ఓ పసిబిడ్డను ముఠా కిడ్నాప్ చేసింది. బాధితులు పోలీసులను ఆశ్రయించడంతో గంటల వ్యవధిలోనే కేసును ఛేదించి బిడ్డను తల్లిదండ్రులకు అప్పగించారు.
Published : November 24, 2026 at 3:15 PM IST|
Updated : November 24, 2026 at 3:29 PM IST
బిహార్కు చెందిన అమ్రేష్కుమార్, సోనీకుమారి దంపతులు వలస కూలీలు. పొట్టచేతబట్టుకుని ఊరుగానీ ఊరు వచ్చి కష్టపడి పనిచేసుకుంటున్నారు. ఇప్పటికీ వీరికి ఇద్దరు ఆడపిల్లలు ఉండగా మరోసారి గర్భవతిగా ఉన్న సోనీ గాంధీ ఆస్పత్రిలో వారం రోజుల క్రితం మళ్లీ ఆడపిల్లకు జన్మనిచ్చింది. ముగ్గురు ఆడపిల్లలు పుట్టినా ఆ దంపతుల ఏమాత్రం బాధపడలేదు. కష్టపడి బిడ్డలను పెంచుకుందామని భావించారు. అయితే గాంధీ ఆస్పత్రిలోని ఆ పురిటి బిడ్డను కొందరు దుండగులు అపహరించుకునిపోవడంతో ఆ తల్లిదండ్రులు తల్లడిల్లిపోయారు. ఏకంగా తండ్రిని ప్రభుత్వ సాయం పేరిట బురిడీ కొట్టించి మరీ దుండగులు చిన్నారిని ఎత్తుకెళ్లిపోయారు.
ఆధార్కార్డు ఇస్తే డబ్బులు ఇప్పిస్తామంటూ హడావుడి
ఆస్పత్రి నుంచి అమ్రేశ్ దంపతులు డిశ్చార్జ్ అవుతున్నారని తెలుసుకున్న కిడ్నాప్ ముఠా అక్కడే కాచుకుని ఉంది. బట్టలు మార్చుకుని వస్తానని చెప్పి సోనీ పసిబిడ్డను తండ్రి చేతుల్లో పెట్టి పక్కకు వెళ్లింది. ఇదే మంచి ఛాన్స్ అనుకుని అక్కడికి చేరుకున్న నిందితులు మాయమాటలతో అమ్రేశ్ను ఏమార్చారు. ఆడపిల్లలు ఉన్న తల్లిదండ్రులకు ప్రభుత్వం నగదు సాయం చేస్తుందని నమ్మించారు. వెంటనే నీ ఆధార్కార్డు ఇస్తే డబ్బులు ఇప్పిస్తామంటూ హడావుడి చేశారు.
గంటల వ్యవధిలోనే కేసు ఛేదన
నిజమేనని నమ్మిన అమ్రేష్ రోజుల బిడ్డను అక్కడే వదిలిపెట్టి ఆధార్కార్డు తీసుకుని రావడానికి పక్కకు వెళ్లాడు. అంతే దుండగులు చిన్నారిని ఎత్తుకుని అక్కడి నుంచి పరారయ్యారు. బయట స్కూటీపై రెడీగా ఉన్న మరో నిందితుడితో కలిసి అక్కడి నుంచి పారిపోయారు. తిరిగి వచ్చే సరికి బిడ్డ కనిపించకపోవడంతో అమ్రేష్ దంపతులు పోలీసులను ఆశ్రయించారు. సీసీ కెమెరా దృశ్యాల ఆధారంగా గంటల వ్యవధిలోనే నిందితులను పట్టుకుని పురిటిబిడ్డను తల్లి ఒడికి చేర్చారు.
డబ్బులు ఇస్తే వెంటనే బిడ్డను తెచ్చి ఇస్తా
సామాజిక కార్యకర్తగా పనిచేస్తున్న హేమలతకు నస్రీన్ అనే మహిళ పరిచయమైంది. మా చెల్లికి పిల్లలు లేరని ఏదైనా దత్తతు మార్గం ఉంటే చూడాలని కోరింది. దత్తతు తీసుకోవాలంటే ఆషామాషీ విషయం కాదని కాబట్టి మీరు డబ్బులు ఇస్తే వెంటనే బిడ్డను తెచ్చి ఇచ్చే వాళ్లు ఉన్నారంటూ రిజ్వాన్ ముఠాను పరిచయం చేసింది. ఆ ప్రకారమే వాళ్లు గాంధీ ఆస్పత్రికి వెళ్లి రెక్కీ నిర్వహించి అమ్రేష్ దంపతుల బిడ్డను ఎత్తుకొచ్చి నస్రీన్కు ఇచ్చినట్లు పోలీసులు తెలిపారు.
"సుమారు నాలుగు నెలల క్రితం హేమలత నస్రీన్కు పరియమైంది. నస్రీన్ వాళ్ల చెల్లి షమీనాకు పిల్లలు లేరనే విషయం చెప్పింది. దీంతో హేమలత వారికి సహాయం చేస్తానని చెప్పింది. దీని కోసం రూ.లక్ష ఇవ్వాలని తెపింది. దీంతో ఆమె నవంబరు 11న రూ. 50 వేలు ట్రాన్స్ఫర్ చేసింది. దీంతో ఆమె పథకం ప్రకారం నవంబరు 19న మెటర్నిటీ వార్డులో పిల్లల కోసం ఆమెతో పాటు రిజ్వాన్ అనే వ్యక్తి అక్కడికి వచ్చారు" - రక్షిత కృష్ణమూర్తి , డీసీపీ
వేరొకరి బిడ్డలను అపహరిస్తే కఠిన చర్యలు
పిల్లలు కావాలనుకంటే చట్టపరంగా దత్తత తీసుకోవాలి కానీ ఈ విధంగా వేరొకరి బిడ్డలను అపహరిస్తే కఠిన చర్యలు తప్పవని పోలీసులు హెచ్చరించారు.
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