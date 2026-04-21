సౌదీలో ఉన్న మామకు 'పరీక్ష' - ఎగ్జామ్​ సెంటర్​కు అల్లుడు - ఊహించని ట్విస్ట్​తో?

మామకు బదులు పరీక్ష రాసేందుకు హాజరైన అల్లుడు - అనుమానం వచ్చి తనిఖీలు చేసిన అధికారులు - ఒకరికి బదులు మరొకరు రాస్తున్నట్లుగా గుర్తింపు - పోలీసులకు అప్పగింత

Published : April 21, 2026 at 11:44 AM IST

Uncle appeared for the exam instead of his son-in-law : పరీక్షల్లో మాస్​ కాపీయింగ్ చేస్తూ విద్యార్థులు స్క్వాడ్​కు పట్టుబడ్డారని తరచూ వింటుంటాం. కానీ దీనికి భిన్నంగా మామకు బదులు పరీక్ష రాసేందుకు సిద్ధమైన అల్లుడిని పోలీసులు అరెస్టు చేసిన ఘటన ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లాలో చోటుచేసుకుంది. ఇంతకీ ఏం జరిగింది? అతడిని ఎలా పట్టుకున్నారంటే?

నర్సంపేట ఎస్సై అరుణ్ కథనం ప్రకారం, వరంగల్‌ నగరం మండిబజారుకు చెందిన మహ్మద్‌ అమీర్‌ఖాన్‌ ఖానాపురం మండలం అశోక్‌నగర్‌లోని అధ్యయన కేంద్రంలో దూర విద్యలో ఇంటర్మీడియట్‌ అడ్మిషన్​ పొందాడు. సోమవారం సార్వత్రిక పదో తరగతి, ఇంటర్‌ పరీక్షలు ప్రారంభం కాగా, మహ్మద్‌ అమీర్‌ఖాన్‌కు ఖానాపురం జడ్పీహెచ్​ఎస్ మోడల్‌ స్కూల్​లో పరీక్షా కేంద్రాన్ని కేటాయించారు.

అయితే అతడు ప్రస్తుతం సౌదీలో ఉంటున్నాడు. దీంతో అమీర్‌ఖాన్​కు వరుసకు అల్లుడైన అబ్దుల్‌ ఎక్తేషా పరీక్ష రాసేందుకు సెంటర్​కు వచ్చాడు. అధికారుల కళ్లు గప్పి పరీక్ష రాయాలనుకున్నాడు. ఇందుకోసం అసలైన అభ్యర్థిలానే నటిస్తూ పరీక్షా కేంద్రానికి చేరుకున్నాడు. అయితే ఇక్కడే అతడికి అధికారులు ట్విస్ట్​ ఇచ్చారు.

ఆధార్​ పట్టించింది : మామ పరీక్ష రాసేందుకు అబ్ధుల్​ ఎక్తేషా పరీక్షా కేంద్రానికి వెళ్లిన సందర్భంలో ఇన్విజిలేటర్ శ్యామ్​ హాల్ ​టికెన్, ఆధార్​ కార్డు​ను పరిశీలించారు. ఈ క్రమంలో ఆధార్​ కార్డులో ఏదో తేడా ఉందని గమనించారు. దీంతో పరీక్షా కేంద్రం చీఫ్ సూపరింటెండెంట్ రామచందర్​, డిపార్ట్​మెంటల్ అధికారి సదానందం దృష్టికి ఈ విషయాన్ని తీసుకువెళ్లారు. వారు కూడా తేడా ఉన్నట్లుగా గుర్తించి మండల విద్యాశాఖ అధికారి (ఎంఈవో) సారయ్యకు సమాచారం చేరవేశారు. పరీక్షా కేంద్రం చీఫ్ సూపరింటెండెంట్ ఫిర్యాదుతో ఇద్దరిపై కేసులను నమోదు చేసి అబ్దుల్​ ఎక్తేషాను అరెస్టు చేసినట్లుగా ఎస్సై వెల్లడించారు.

చూచి రాతలు, ఒకరికి బదులు మరొకరు పరీక్షలు రాయడం లాంటి వాటి పట్ల అధికారులు కఠినంగా వ్యవహరిస్తున్నారు. విస్తృత తనిఖీలు నిర్వహించి, బాధ్యులైన వారిపై చర్యలు తీసుకుంటున్నారు. పరీక్షలను ఓపెన్​ పరీక్షలను పకడ్బంధీగా నిర్వహిస్తున్నారు.

ఓపెన్​ ఇంటర్​ పరీక్షకు ఒక్కరే : జనగామ జిల్లాలోని స్టేషన్‌ ఘన్‌పూర్‌ ప్రభుత్వ ఉన్నత పాఠశాలలో ఓపెన్‌ ఇంటర్ పరీక్షలు ప్రారంభమయ్యాయి. సోమవారం ఉదయం 9-12 గంటల వరకు తెలుగు/ ఉర్దూ హిందీ పరీక్ష నిర్వహించారు. మధ్యాహ్నం 2.30 గంటల నుంచి సాయంత్రం 5.30 గంటల వరకు అరబిక్‌ పరీక్ష జరిగింది. హైదరాబాద్‌ నగరానికి చెందిన అభ్యర్థిని అంతుల్‌ బషీర్‌ సాదియా ఒక్కరి కోసం అధికారులు పరీక్ష కేంద్రం ఏర్పాటు చేశారు. సాదియా హైదరాబాద్‌ నుంచి బైక్​పై భర్త జహీద్, రెండు నెలల చంటి పిల్లాడి (బాబు)తో మధ్యాహ్నం 2.15 గంటలకు పరీక్ష కేంద్రానికి హాజరయ్యారు.

ఫలితాల సాధనకు : దూర విద్య​ విధానం ద్వారా ఇప్పటి వరకు అభ్యాసకులు ఏడాదికి ఒకసారి మాత్రమే పరీక్షలు రాసేవారు. దీంతో ఫలితాలు సైతం అంతంత మాత్రంగానే వచ్చేవి. ఇప్పుడు ఏడాదికి రెండుసార్లు బేస్‌లైన్‌ పరీక్షలు నిర్వహించడం వల్ల వార్షిక పరీక్షల్లో ఉత్తమ ఫలితాలు సాధించడానికి అవకాశం ఉంది. దూర విద్య ద్వారా పదో తరగతి చదువుతున్న వారి కోసం సర్కారు అభ్యాస దీపిక పుస్తకాలను అందిస్తోంది. ఈసారి ప్రభుత్వం నూతనంగా కల్పించిన వాట్సప్‌ ఛానల్, కరదీపికల ద్వారానే కాకుండా అధ్యయన తరగతుల నిర్వహణ ద్వారా అభ్యాసకులు పరీక్షలకు సిద్ధమయ్యారని భావిస్తున్నట్లుగా అధికారులు వెల్లడించారు.

