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కేసు కొట్టేస్తామని రూ.5 లక్షల దోపిడీ - ప్రజలను బురిడీ కొట్టిస్తున్న సుడో పోలీస్​ అరెస్ట్​

పీడీ యాక్ట్​పై పలుసార్లు జైలుకు వెళ్లి వచ్చినా మారని తీరు - ఏకంగా ఐపీఎస్ అధికారిగా అవతారమెత్తి దగా - సస్పెండ్​ అయిన కానిస్టేబుల్​ ద్వారా పోలీస్​ మెళకువలు - బాధితుడి ఫిర్యాదుతో వెలుగులోకి

హైదరాబాద్​లో నకిలీ పోలీస్ అరెస్ట్
SUDO POLICE ARREST IN HYDERABAD (ETV)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : June 6, 2026 at 2:14 PM IST

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Updated : June 6, 2026 at 2:58 PM IST

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Fake police Scam and Invade : గతంలో నకిలీ ఆర్మీ కల్నల్ అవతారమెత్తి జైలుకు వెళ్లాడు. రెండుసార్లు పీడీ యాక్ట్ కింద శిక్ష అనుభవించాడు. అతనిపై ఏపీలోని భీమవరంలో రౌడీ షీట్ కూడా ఉంది. అయినా అతడి తీరు మారలేదు. ఈసారి ఏకంగా ఐపీఎస్ అధికారిగా అవతారమెత్తి, సొంతంగా సూడో పోలీస్ వ్యవస్థనే ఏర్పాటు చేసి అమాయకులను బురిడీ కొట్టించడం ప్రారంభించాడు. చివరకు కూకట్‌పల్లి సీసీఎస్, జగద్గిరిగుట్ట పోలీసులు జరిపిన జాయింట్ ఆపరేషన్‌లో ఈ కిలాడీ దొంగ, అతని ముఠా గుట్టును రట్టు చేశారు. మరోసారి అరెస్ట్ చేసి రిమాండ్​కు తరలించారు.

పెద్ద కేసు అవుతందని బెదిరించి : పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, ఈ ఏడాది మే 18న కూకట్‌పల్లిలోని జయనగర్ నివాసి అయిన కావూరి పూర్ణచందర్ రావు అనే వ్యక్తి ప్రశాంత్‌నగర్ వైపు వెళ్తుండగా కొందరు వ్యక్తులు తమ కారుతో అడ్డగించారు. తాము పోలీసులమని, హర్యానాలో పూర్ణచందర్‌ రావుపై ఉన్న కేసుకు సంబంధించి అక్కడికే తీసుకెళ్తామని నమ్మబలికారు. అప్పటికే తనపై హర్యానాలో కేసు ఉండటంతో పూర్ణచందర్‌రావు కూడా ఏం మాట్లాడలేకపోయాడు. వెంటనే బలవంతంగా కారులో ఎక్కించుకుని నేరుగా సూర్యాపేటకు తరలించారు.

కేసు తీవ్రతను చెప్పి భయపెట్టి, ఒక ఏటీఎం ద్వారా రూ.లక్ష నగదును డ్రా చేయించుకున్నారు. అంతటితో ఆగకుండా, తిరిగి హైదరాబాద్ తీసుకువస్తూ మార్గమధ్యంలో ఫోన్​పేతో పాటు ఆన్‌లైన్ బ్యాంకింగ్ ద్వారా కూడా వసూలు చేశారు. ఇలా బాధితుడి నుంచి మొత్తం రూ.5.26 లక్షలు దండుకున్నారు. కూకట్‌పల్లి పరిధిలోకి వచ్చాక పూర్ణచందర్‌రావు మొబైల్ ఫోన్‌లోని సిమ్​ కార్డులను తొలగించి, అతనికి ఒక సాధారణ మొబైల్ ఫోన్ ఇచ్చి వెళ్లిపోయారు. మోసపోయానని గ్రహించిన బాధితుడు పోలీసులను ఆశ్రయించి ఫిర్యాదు చేశాడు.

నిందితుల కోసం స్పెషల్ టీమ్​ : పూర్ణచందర్‌రావు ఫిర్యాదుతో పోలీసులు రంగంలోకి దిగారు. కూకట్‌పల్లి సీసీఎస్, జగద్గిరిగుట్ట పోలీసులు సంయుక్తంగా దర్యాప్తు చేపట్టారు. పాత నేరస్థుల వేలిముద్రలు, ముఖ కవళికలను గుర్తించే అత్యాధునిక సాంకేతికత ద్వారా నిందితులను గుర్తించారు. పక్కా సమాచారం మేరకు ప్రధాన నిందితుడు నాగరాజు రఘు వర్మగా గుర్తించారు. ఉత్తర్​ప్రదేశ్‌కు చెందిన ఏ2 యశ్వంత్ సింగ్ అలియాస్ రాహుల్, బిహార్‌కు చెందిన ఏ3 ప్రదీప్ కుమార్ మిశ్రా, ఉత్తర్​ప్రదేశ్‌కు చెందిన ఏ4 సత్యభాన్ సింగ్ అలియాస్‌ ఠాకూర్‌ను నిజాంపేటలోని ఒక రూమ్‌లో పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. ఈ కేసులో ఏ5 సునీల్ కుమార్, ఏ6 తంగెళ్లపల్లి నాగేంద్ర వర్మల కోసం ప్రత్యేక బృందాలను రంగంలోకి దించారు.

పోలీసు మెళకువలు తెలుసుకుని : ఈ కేసులో ప్రధాన నిందితుడైన నాగరాజు రఘు వర్మ ఏపీ తూర్పుగోదావరి జిల్లాకు చెందినట్లుగా పోలీసులు గుర్తించారు. ఇతడు 12 పేర్లతో నకిలీ గుర్తింపు కార్డులు సృష్టించుకుని చలామణి అయ్యాడని దర్యాప్తులో వెలుగులోకి వచ్చింది. ఇతనిపై ఇప్పటికే వివిధ పోలీస్ స్టేషన్లలో 12 కేసులు ఉన్నట్లు పోలీసులు గుర్తించారు. హర్యానాకు చెందిన సునీల్ కుమార్ అలియాస్ ఫౌజీ అనే సస్పెండ్ అయిన కానిస్టేబుల్ ద్వారా పోలీస్ డిపార్ట్‌మెంట్‌కు సంబంధించిన అంతర్గత మెళకువలను నాగరాజు తెలుసుకున్నాడు. అతనితో కలిసి ఒక వ్యవస్థీకృత నేర ముఠాను ఏర్పాటు చేశాడు. సునీల్ కుమార్ నేరాల్లో నేరుగా పాల్గొనకున్నా, నాగరాజుకు వెనకుండి పూర్తి స్థాయి సాంకేతిక సహాయం అందించినట్లు అధికారుల విచారణలో తేలింది.

"పూర్ణచందర్​ రావుపై హర్యానాలో కేసు ఉన్న మాట వాస్తవమే. నాగరాజుకు చండీగఢ్​లో సస్పెండ్ అయిన కానిస్టేబుల్ స్నేహితుడు ఉన్నాడు. అతడి ద్వారా హర్యానాలో కేసు ఉన్న స్టేషన్​ అధికారి అనుకోకుండా నాగరాజును కలిశాడు. పోలీస్​ అవతారంలో ఉన్న నాగరాజును నమ్మి పూర్ణచందర్​ రావు కేసు గురించి చెప్పి, పరిష్కరించేందుకు సహాయం చేయాలని తెలిపాడు. అలా వీరికి పూర్ణచందర్​ రావు కేసు గురించి తెలిసింది. నిందితుడిపై రెండుసార్లు పీడీ యాక్టు ప్రయోగించినా మారలేదు. ఏ రాష్ట్రానికి వెళ్తే అక్కడికి తగిన పోలీసు వేషధారణ, ఐడీ కార్డులు, స్టాంపులు ఏర్పాటు చేసుకున్నాడు" - కోటిరెడ్డి, కుత్బుల్లాపూర్ జోన్ డీసీపీ

జైలుకెళ్లినా మారని వైఖరి : నిందితుడు గతంలో ఎన్నిసార్లు జైలుకు వెళ్లి వచ్చినా, పీడీ యాక్ట్‌లు పెట్టినా రౌడీ షీటర్ నాగరాజు తన బుద్ధి మార్చుకోకుండా నకిలీ పోలీస్ వ్యవస్థతో సమాంతర సామ్రాజ్యం నడపాలని చూశాడని పోలీసులు దర్యాప్తులో గుర్తించారు. నిందితుల నుంచి ఒక కంట్రీమేడ్ పిస్టల్, ఒక ఎయిర్ పిస్టల్, 2 గన్​లు, పోలీస్ యూనిఫారాలు, హోదాలను సూచించే గ్రేడింగ్ స్టార్ సింబల్స్, నేరాలకు ఉపయోగించిన ఒక కారు, ఒక బైక్, నకిలీ లెటర్ ప్యాడ్‌లు, రబ్బర్ స్టాంపులు, బేడీలు, 10 మొబైల్ ఫోన్లు, ల్యాప్‌టాప్‌లను పోలీసులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు.

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Last Updated : June 6, 2026 at 2:58 PM IST

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FAKE POLICE SCAM AND INVADE
FAKE IAS OFFICER ARREST
CASES OF SUDO POLICE AND ARREST
హైదరాబాద్​లో నకిలీ పోలీస్ అరెస్ట్
SUDO POLICE ARREST IN HYDERABAD

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