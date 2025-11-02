జల్సాల కోసం సెల్ఫోన్ టవర్లపైనే కన్నేశాడు - చివరకు అడ్డంగా దొరికిపోయాడు
టీటీసీ చదివి దొంగతనాలు చేస్తున్న యువకుడు - ఎయిర్టెల్ టవర్స్లోని బ్యాటరీలు చోరీ - జల్సాలకు అలవాటుపడి దొంగతనాలు చేస్తున్న రమేష్ - నిందితుడు రమేష్కుమార్ని అరెస్ట్ చేసిన పోలీసులు
Man Held For Theft of Cellphone Batteries : ఆ యువకుడు ఉన్నత చదువులు చదివాడు. ఉపాధ్యాయుడు కావాలని కలలు కన్నాడు. మరో ప్రయత్నంగా రెండుసార్లు కానిస్టేబుల్ రాత పరీక్ష రాశాడు. ఏ ఉద్యోగం రాకపోయేసరికి జల్సాలకు అలవాటు పడ్డాడు. ఈజీ మనీ కోసం అడ్డదారులు తొక్కాడు. దొంగగా మారి చోరీలు చేయడం మొదలుపెట్టాడు. వరుస దొంగతనాలతో పోలీసులు నిఘా పెట్టారు. చివరకు ఆ యువకుడు పోలీసులకు చిక్కి కటకటాల పాలయ్యాడు.
చదివింది టీటీసీ చేసేది దొంగతనాలు : మెదక్తోపాటు చుట్టు పక్కల గ్రామాల్లో కొంతకాలంగా వరుస దొంగతనాలు జరుగుతున్నాయి. ఎయిర్టెల్ టవర్స్ని లక్ష్యంగా చేసుకుని బ్యాటరీలను చోరీ చేస్తున్నారు. ఎయిర్టెల్ విజిలెన్స్ బృందం బాలమురళీకృష్ణ ఇచ్చిన ఫిర్యాదు మేరకు మెదక్ పట్టణ పోలీసులు కేసు నమోదు చేసుకున్నారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానం ఉపయోగించి సీసీ కెమెరాల ఆధారంగా నిందితుడిని అరెస్ట్ చేశారు. నిందితుడు హవేలీగన్పూర్ మండల పరిధిలోని బూర్గుపల్లి తాండకు చెందిన రమావత్ రమేష్ కుమార్గా వెల్లడించారు. టీటీసీ పూర్తి చేసిన రమేష్ ఉపాధ్యాయుడు కావాలని కలలు కన్నాడన్నారు. మరోవైపు రెండుసార్లు కానిస్టేబుల్ పరీక్ష కూడా రాశాడని వెల్లడించారు.
జల్సాలకు అలవాటుపడి : గతంలో ఎయిర్టెల్లో పనిచేసిన అనుభవం ఉన్న రమేష్కుమార్ జీతం చాలక ఆ ఉద్యోగం మానేశాడు. ఆ తర్వాత జల్సాలకు అలవాటు పడి ఎయిర్టెల్ టవర్స్లో బ్యాటరీలు దొంగతనం చేయడం ప్రారంభించాడు. నిందితుడ్ని అరెస్ట్ చేసిన పోలీసులు రమేష్ మరికొన్ని నేరాలు కూడా చేశాడని గుర్తించారు. రామాయంపేట స్టేషన్ పరిధిలో రెండుసార్లు బైక్ దొంగతనం చేసిన రమేష్ జైలుకు వెళ్లి వచ్చాడని పోలీసులు తెలిపారు.
"రమేష్ గతంలో సెల్ఫోన్ టవర్స్లో టెక్నీషియన్గా పనిచేశాడు. ఆ తర్వాత జీతం సరిపోవట్లేదని ఉద్యోగం మానేశాడు. జల్సాలకు అలవాటు పడి పలు చోరీలు పాల్పడేవాడు. అందులో భాగంగా బిగ్బజార్లోను, మరికొన్నిచోట్ల చోరీ చేశాడు. ఎయిర్టెల్ బ్యాటరీని నిందితుడి వద్ద స్వాధీనం చేసుకున్నాం. ఇతడిపై మరో ఐదు కేసులు ఉన్నాయి. మెదక్ పట్టణంలో ఎయిర్టవర్ చోరీ కేసు, మే 24న జోగిపేట పీఎస్ పరిధిలో ఎయిర్టెల్ టవర్ బ్యాటరీ చోరీ కేసుతో పాటు మరికొన్నిచోట్ల ఉన్నాయి. నిందితుడి నుంచి ఎనిమిది బ్యాటరీలు, నేరానికి ఉపయోగించిన బైక్ను స్వాధీనం చేసుకున్నాం."- మహేందర్, అదనపు ఎస్పీ
నిందితుడు అరెస్టు, రిమాండ్కు తరలింపు : నిందితుడి నుంచి 8 బ్యాటరీలు స్వాధీనం చేసుకుని రిమాండ్కు తరలించారు. ఉన్నత చదువులు చదివి మంచి ఉద్యోగం సాధించాలనే లక్ష్యం ఉన్న రమేష్ ఇలా ఈజీమనీకి అలవాటు పడి దొంగగా మారాడు. అడ్డదారులు ఎప్పటికైనా చేటే చేస్తాయని మరోసారి రుజువైంది. తప్పు చేసిన వారు ఎప్పటికైనా పోలీసులకు దొరక్క మానరు.
నేరాల బాటలో యువత : ఉడుకు రక్తం పక్కాదారులు పడుతోంది. ఉన్నత శిఖరాలకు ఎదగాల్సిన వయసులో నేరాల బాటలోకి మళ్లుతున్నారు. దొంగతనాలు, మాదక ద్రవ్యాల అక్రమ రవాణా, బెట్టింగులు మొదలుకుని హత్యలు, హత్యాయత్నాలు, అత్యాచారాల లాంటి హింసాత్మక ఘటనలకూ తెగబడుతోంది. తొలుత చెడు వ్యసనాలు, సావాసాలకు అలవాటై ఊబిలోకి కూరుకుపోతోంది.
