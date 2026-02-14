15 రోజుల క్రితం పనిలో చేరాడు - అదును చూసి రూ.కోటి కొట్టేశాడు!
జూబ్లీహిల్స్లో వ్యాపారి ఇంట్లో చోరీ కేసులో ఇద్దరు అరెస్ట్ - వంట సహాయకుడిగా ఇంట్లో చేరిన 15 రోజుల్లోనే చోరీకి పథకం వేసిన నిందితుడు - సమయం చూసి చోరీకి పాల్పడిన నిందితుడు
Published : February 14, 2026 at 6:41 PM IST
Jubilee hills robbery case Update : ఇటీవల కాలంలో ఇంట్లో పని మనుషులుగా చేరి ఆపై చోరీలకు పాల్పడుతున్న వారి సంఖ్య బాగా పెరిగిపోతుంది. ఈ కేసుల్లో ఎక్కువగా ఇతర దేశస్థులే ఉంటున్నారు. తక్కువ వేతనానికి వస్తున్నారు కదా అని యాజమానులు వెనకా ముందు ఆలోచించకుండా పనిలో పెట్టుకుంటున్నారు. నమ్మి ఇంట్లోకి రానిస్తే యాజమానులు లేని సమయం చూసి ఇంటికే కన్నం వేస్తున్నారు. తాజాగా జూబ్లీహిల్స్లో ఓ ఇంట్లో చోరీ కేసులో ఇద్దరు నిందితులను పోలీసులు అరెస్టు చేశారు.
ఇంట్లో వంట సహాయకుడిగా చేరి : వివరాల్లోకి వెళితే రవీంద్రశర్మ అనే వ్యాపారి కుటుంబం జూబ్లీహిల్స్లోని నందగిరి హిల్స్లో నివాసం ఉంటోంది. నాలుగు అంతస్థుల భవనంలో రవీంద్రశర్మ, అతని భార్య, కుమారుడు, కోడలు, మూడు నెలల వయసున్న మనుమరాలు ఉంటున్నారు. ఆ ఇంట్లో నలుగురు పనిమనుషులు కూడా ఉన్నారు. ఈ ఏడాది జనవరి 18న సహాయ వంట మనిషిగా నేపాల్కు చెందిన భూపేందర్ షాహీ అలియాస్ భువన్ అనే వ్యక్తి పనిలో చేరాడు.
నేపాల్కు చెందిన జబిన్చాంద్ ధనవంతుల ఇళ్లలో చోరీలే లక్ష్యంగా భూపేందర్ షాహీ అనే వ్యక్తిని హైదరాబాద్కు తీసుకొచ్చాడు. అతనికి పని ఇప్పించాలని మదన్ అనే వ్యక్తిని సంప్రదించాడు. రవీంద్రశర్మ ఇంట్లో వంట మనిషి పని ఉందని మదన్ చెప్పడంతో భూపేందర్ షాహీని 15 రోజుల క్రితం రవీంద్రశర్మ ఇంట్లో పనిలో చేర్పించాడు. విధుల్లో చేరిన భూపేందర్ షాహీ యజమాని ఇంట్లో నగదు, నగలపై కన్ను వేశాడు. ఈ క్రమంలోనే చోరీకి పథకం వేశాడు.
పక్కా స్కెచ్ వేసి బంగారు నగలు కొట్టేసి : ఈ నెల 5న రవీంద్రశర్మ కుటుంబంతో సహా బయటకు వెళ్లడంతో భూపేందర్ షాహీ తన పథకాన్ని అమలు చేశాడు. కూల్ డ్రింక్లో నిద్ర మాత్రలు కలిపి వాచ్మెన్, ఇద్దరు పనిమనుషులను స్పృహ తప్పేలా చేసి వారిని తాళ్లతో బంధించాడు. తన ఇద్దరు స్నేహితులు కృష్ణచాంద్, కమల్చాంద్లను పిలిచి లాకర్ను బద్దలు కొట్టి బంగారు, వజ్రాభరణాలను మూట కట్టాడు. మరో అల్మారా తెరిచేందుకు ప్రయత్నించగా ఈలోపు యజమాని కోడలు వచ్చిన అలికిడి అయింది. దీంతో ముగ్గురు నిందితులు పారిపోయారు. విషయం తెలుసుకున్న మామ రవీంద్రశర్మ భార్యతో కలిసి ఇంటికి చేరుకున్నాడు. పైకెళ్లి చూడగా వంట మనిషి రాకేశ్ అచేతన స్థితిలో కనిపించాడు. వాచ్మెన్ నాగేశ్వరరావు అపస్మారక స్థితిలో ఉన్నాడు. అతని రెండు చేతులు టవళ్లతో కట్టేసి ఉన్నాయి. మూడో అంతస్థులోని రవీంద్ర శర్మ కుమారుడు శుభమ్ పడక గదిలోకి వెళ్లి చూడగా లాకర్ను పగులగొట్టి వజ్రాభరణాలు అపహరించుకుపోయినట్లుగా గుర్తించారు.
ఇద్దరు నిందితుల అరెస్టు : వ్యాపారి రవీంద్రశర్మ ఫిర్యాదుతో కేసు నమోదు చేసిన జూబ్లీహిల్స్ పోలీసులు దర్యాప్తు ప్రారంభించారు. ఘటనా స్థలంలో దొరికిన సెల్ఫోన్ విశ్లేషణ ద్వారా పోలీసులకు కొన్ని కీలక ఆధారాలు లభించాయి. వాటి ఆధారంగా పోలీసులు ముంబయికి వెళ్లగా నిందితులు అప్పటికే అక్కడి నుంచి నేపాల్ వెళ్తున్నట్లు గుర్తించారు. పోలీసులు నేపాల్ సరిహద్దుల్లోనే భూపేందర్ షాహీ, కృష్ణచాంద్లను అదుపులోకి తీసుకున్నారు. మరో నిందితుడిని నగరంలోనే అదుపులోకి తీసుకున్నారు. నిందితుల నుంచి కోటి రూపాయలకు పైగా సొత్తును స్వాధీనం చేసుకున్నారు.
పరారీలో సూత్రధారులు : ఈ కేసులో ప్రధాన సూత్రధారి జబిన్ చాంద్, బీమ్లాల కోసం పోలీసులు గాలిస్తున్నారు. నేపాల్కు చెందిన జబిన్ చాంద్, బీమ్లా అనే మహిళతో కలిసి కొన్నాళ్లుగా హైదరాబాద్లో నివసిస్తున్నాడు. గతంలో పని మనిషిగా చేరి ఇళ్లలో చోరీలు చేసిన చరిత్ర జబిన్ చాంద్కు ఉంది. ప్రస్తుతం వాళ్లు నేపాల్లో ఉండడంతో ఇక్కడకు రప్పించే మార్గాలను పోలీసులు అన్వేషిస్తున్నారు. భూపేందర్ షాహీ, కృష్ణ చాంద్, కమల్ చాంద్లతో పాటు ఈ కేసులో ప్రమేయం ఉన్న మరో ఐదుగురిని ఇప్పటికే పోలీసులు అరెస్టు చేసి రిమాండ్కు తరలించారు. ఎవరైనా పని మనిషిని పెట్టుకోవాలనుకునే ముందే వారి గురించి ఆరా తీయాలని పోలీసులు హెచ్చరిస్తున్నారు. పనిలో పెట్టుకోవాలనుకున్న వ్యక్తి ఆధార్ కార్డుతో హ్యాక్ ఐ యాప్లో దరఖాస్తు చేసుకుంటే పదిరోజుల్లో నేర చరిత్ర వివరాలు అందిస్తామని పోలీసులు చెబుతున్నారు.
ఆడవేషంలో వచ్చి ఫ్రెండ్ ఇంట్లో చోరీ - పక్కాగా ప్లాన్ చేయబోయి చిక్కాడిలా
చాదర్ఘాట్లో భారీ దొంగతనం - 75 తులాల బంగారం, రూ.2.50 లక్షల నగదు