ETV Bharat / state

పాకిస్థాన్‌ ఉగ్ర సంస్థలతో టచ్​ - మరో ఇద్దరిని అదుపులోకి తీసుకున్న ఏపీ పోలీసులు

మరో ఇద్దరు ఉగ్రవాదులను అరెస్టు చేసినట్లు తెలిపిన శ్రీసత్యసాయి జిల్లా ఎస్పీ సతీష్ కుమార్ - ఐఎస్‌ఐ, జేషే మహ్మద్‌కు చెందిన ఇద్దరిని అరెస్టు చేసినట్టు వెల్లడి

Police Arrest Two More Terrorists in Sathya Sai District
Police Arrest Two More Terrorists in Sathya Sai District (ETV)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 17, 2025 at 8:05 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Police Arrest Two More Terrorists in Sathya Sai District : ధర్మవరంలో పట్టుబడిన ఉగ్రవాద సానుభూతిపరుడు ఇచ్చిన సమాచారంతో మరో ఇద్దరు ఉగ్రవాదులను శ్రీసత్యసాయి జిల్లా పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. ధర్మవరంలోని ఓ హోటల్​లో బిర్యానీ మాస్టర్​గా పనిచేస్తూ, యువతను ఉగ్రవాదంపై మళ్లించేందుకు ప్రయత్నాలు చేస్తున్నాడని కొత్వాల్ నూర్ మహమ్మద్​ను ఆగస్టు 16న ఆదుపులోకి తీసుకున్నారు. జ్యుడీషియల్ కస్టడీ నుంచి నూర్ మహమ్మద్​ను పోలీసు కస్టడీకి తీసుకొని విచారించిన పోలీసులకు ఉగ్రమూలాలపై మరింత సమాచారం వచ్చింది. దీనిపై ప్రత్యేక బృందాలుగా ఏర్పడిన పోలీసులు ఎన్​ఐఏ సహకారంతో మహారాష్ట్ర, ఉత్తరప్రదేశ్ రాష్ట్రాల్లో ఇద్దరు వ్యక్తులపై నిఘా పెట్టారు.

పాకిస్తాన్ ఐఎస్ఐ ఆధారిత జైష్-ఎ-మహమ్మద్ వాట్సాప్ గ్రూపుల్లో సభ్యుడిగా ఉంటూ యువతను ఉగ్రవాదంవైపు ప్రేరేపితం చేస్తున్నట్లుగా మహారాష్ట్ర, ఉత్తరప్రదేశ్ రాష్ట్రాల్లో ఇద్దరు వ్యక్తులను గుర్తించారు. మహారాష్ట్రలో తౌఫిక్ ఆలం షేక్, ఉత్తరప్రదేశ్ వాసి సాజాద్ హుస్సేన్​లను శ్రీ సత్యసాయి పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. వీరిద్దరినీ ఆయా రాష్ట్రాల్లో స్థానిక న్యాయస్థానాల్లో ప్రవేశపెట్టి ట్రాన్సిట్ వారెంట్ పై పోలీసులు ఇద్దరు ఉగ్రవాదులను పుట్టపర్తికి తీసుకొచ్చారు. నిందితుల నుంచి మొబైల్స్‌, గన్స్‌, మందగుండు సామగ్రిని స్వాధీనం చేసుకున్నారు. ఇద్దరు నిందితులకు సంబంధించిన వివరాలను శ్రీసత్యసాయి జిల్లా ఎస్పీ సతీష్ కుమార్ మీడియాకు వివరించారు.

పాకిస్థాన్‌ ఉగ్ర సంస్థలతో టచ్​ - మరో ఇద్దరిని అదుపులోకి తీసుకున్న ఏపీ పోలీసులు (ETV)

"నూర్ మహమ్మద్​తోపాటు మరో ఇద్దరు ఉగ్రవాదులు పాకిస్థాన్ ఐఎస్ఐ ఆధారిత జైష్-ఎ-మహమ్మద్​తో టచ్​లో ఉన్నట్టు మనకు సమాచారం వచ్చింది. దీంతో మహారాష్ట్రలో తౌఫిక్ ఆలం షేక్, ఉత్తరప్రదేశ్ వాసి సాజాద్ హుస్సేన్​లను నిందితుల జాబితాలో చేర్చి అదుపులోకి తీసుకున్నాం. సాజాద్ హుస్సేన్ దగ్గర ఉన్న గన్నును సీజ్ చేశాం. ఈ గన్​ను జీహద్ కోసం వాడినట్టు తెలిసింది. హుస్సేన్ పాకిస్థాన్​లో ఉన్న టెర్రరిస్ట్ సంస్థలతో పాటు వీడియో కాల్​లో మాట్లాడినట్టు మనకు ఆధారాలు దొరికాయి. ఇక్కడి యువతను ట్రాప్​ చేసేందుకు సామాజిక మాధ్యమాల ద్వారా ఐఎస్ఐ ఆధారిత ప్రేరేపిత సంస్థలు ప్రయత్నిస్తున్నాయి. కాబట్టి యువత చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి." - సతీష్ కుమార్, శ్రీసత్యసాయి జిల్లా ఎస్పీ

పాకిస్థాన్‌ ఉగ్ర సంస్థలతో టచ్ : కొద్దిరోజుల క్రితమే రాష్ట్రంలో మరోసారి ఉగ్ర కదలికలు వెలుగు చూసిన విషయం తెలిసిందే. పాకిస్థాన్‌ ఉగ్రవాద సంస్థలతో ఫోన్​లో చాటింగ్ చేస్తున్న శ్రీ సత్యసాయి జిల్లా ధర్మవరానికి చెందిన నూర్ మహమ్మద్​ అనే యువకుడిపై పలు సెక్షన్ల కింద కేసు నమోదు చేసిన పోలీసులు అతడిని అదుపులోకి తీసుకున్నారు. నూర్ మహమ్మద్​ పాకిస్థాన్​లోని ఉగ్రవాద సంస్థలతో నిత్యం టచ్‌లో ఉండటమే కాకుండా సుమారు 30 వరకు తీవ్రవాద గ్రూపుల్లో సభ్యుడిగా ఉన్నట్లుగా పోలీసులు గుర్తించారు. ఏయే విషయాలపై అతడు చాటింగ్ చేశాడనే విషయాలను పోలీసులు విచారణ జరిపారు.

30 తీవ్రవాద గ్రూపుల్లో సభ్యుడిగా నమోదు : నూర్ మహమ్మద్ ధర్మవరం మార్కెట్ సమీపంలోని ఓ బిర్యానీ సెంటర్​లో టీ మాస్టర్​గా పని చేసేవాడు. ఇతను పాకిస్థాన్‌ ఉగ్రవాద సంస్థల ప్రభావానికి లోనైనట్లు పోలీసుల విచారణలో వెల్లడైంది. నిందితుడు పాకిస్థాన్​లోని ఉగ్రవాద సంస్థలతో నిత్యం వాట్సాప్ చాటింగ్ చేస్తున్నట్లుగా పోలీసులు గుర్తించిన విషయం తెలిసిందే. జ్యుడీషియల్ కస్టడీ నుంచి నూర్ మహమ్మద్​ను పోలీసు కస్టడీకి తీసుకొని విచారించిన పోలీసులకు ఉగ్రమూలాలపై మరింత సమాచారం వచ్చింది. దీంతో మరో ఇద్దరు ఉగ్రవాదులను పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు.

ముగిసిన నూర్ మహమ్మద్ పోలీస్ కస్టడీ - కీలక సమాచారం రాబట్టిన పోలీసులు

రాయచోటిలో ఉగ్రమూలాలపై కొనసాగుతున్న దర్యాప్తు - పార్శిల్ బాంబు స్వాధీనం

TAGGED:

TERRORISTS IN DHARMAVARAM
TWO MORE TERRORISTS IN AP
TERRORIST NOOR MOHAMMED CUSTODY
TERROR NETWORK IN AP
POLICE ARREST TWO MORE TERRORISTS

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ప్రపంచంలోనే తొలి 'రామాయణ మైనపు మ్యూజియం'- విశేషాలు ఏంటి? ఎప్పుడు ప్రారంభమవుతుందో తెలుసా?

32,000 అడుగుల ఎత్తు నుంచి ఫ్రీ-ఫాల్ జంప్ సక్సెస్​- DRDOపై రాజ్​నాథ్ ప్రశంసలు

దీపావళికి కాలిన గాయాలైతే ఈ తప్పులు అస్సలు చేయకండి- వైద్యులు ఏం చెబుతున్నారంటే!

కాస్త ఆలస్యం అయినా సరే - అన్నీ తెలుసుకున్నాకే పెళ్లికి 'ఓకే' చెప్పాలట!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.