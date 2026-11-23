ఎమ్డీఎమ్ఏ డ్రగ్స్ కేసులో కీలక మలుపు - ఫోరెన్సిక్ నివేదికపైనే పోలీసుల ఆశలు
MDMA Drugs Case : ఎమ్డీఎమ్ఏ డ్రగ్స్ రవాణా కేసు దర్యాప్తులో కీలక పరిణామం చోటుచేసుకుంది.బెంగళూరు నుంచి ఎమ్డీఎమ్ఏ తరలిస్తూ పట్టుబడిన నాగ సౌమ్య, బషీర్ల మూడు రోజుల పోలీసు కస్టడీ ఆదివారంతో ముగిసింది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 23, 2026 at 3:01 PM IST
సంచలనం సృష్టించిన విజయవాడ ఎమ్డీఎమ్ఏ డ్రగ్స్ రవాణా కేసు దర్యాప్తులో కీలక పరిణామం చోటు చేసుకుంది. బెంగళూరు నుంచి ఎమ్డీఎమ్ఏ తరలిస్తూ పట్టుబడిన నాగ సౌమ్య, బషీర్ల మూడు రోజుల పోలీసు కస్టడీ ఆదివారంతో ముగిసింది. విచారణలో వీరిద్దరూ నోరు విప్పకపోవడంతో, రైల్వే పోలీసులు ఇప్పుడు ఫోరెన్సిక్ నివేదికపైనే ఆధారపడ్డారు. నిందితులను సోమవారం కోర్టులో హాజరుపరచనున్నారు.
ఆంథోనీ నుంచి కొనుగోలు : గతంలో బెంగళూరులోని ఒక నైజీరియన్ వ్యక్తి నుంచి 110 గ్రాముల డ్రగ్స్ పదార్థాన్ని కొనుగోలు చేసినట్లు గతంలో చెప్పిన నిందితురాలు, ఆదివారం ఆ వ్యక్తి పేరును వెల్లడించింది. అతను నైజీరియన్ జాతీయుడైన ఆంథోనీ అని ఆమె వెల్లడించింది. అయితే, ఆమె నిజం చెబుతోందా లేక విచారణను తప్పుదోవ పట్టిస్తోందా అన్న కోణంలో పోలీసులు ఆరా తీస్తున్నారు.
ఇన్స్టాగ్రామ్కు లేఖ : బషీర్, సౌమ్య బెంగళూరు పర్యటన కోసం ఆమెకు ఆ ఫోన్ను ఇచ్చాడు. ఆ నైజీరియన్ వ్యక్తితో సంప్రదింపులు జరపడానికే ఆమె దానిని ఉపయోగించిందని పోలీసులు నిర్ధారించారు. ఈ నేర కార్యకలాపం కోసమే ఆ ఫోన్ను ప్రత్యేకంగా ఉపయోగించారు. నిందితుడు చాట్లు ఆటోమేటిక్గా డిలీట్ అయ్యేలా సెట్టింగ్లను మార్చుకున్న ఇన్స్టాగ్రామ్ ద్వారానే అన్ని సంభాషణలు జరిగాయని దర్యాప్తు అధికారులు కనుగొన్నారు. ఫోన్ను స్వాధీనం చేసుకున్నప్పటికీ, దానిలో ఎలాంటి చాట్ రికార్డులు లభించలేదు. ఫోరెన్సిక్ ల్యాబ్లో కూడా డేటాను తిరిగి పొందలేకపోతే, సంబంధిత లాగ్లను అభ్యర్థిస్తూ ఇన్స్టాగ్రామ్కు లేఖ రాయాలని పోలీసులు భావిస్తున్నారు.
మోనం వహిస్తున్న నిందితులు : పోలీసు కస్టడీలో ఉన్నప్పుడు, నిందితుడు కీలక ప్రశ్నలకు సమాధానాలు ఇవ్వలేదు. నాగ సౌమ్య తనను డబ్బు అడిగినప్పుడు, తాను ఆమెకు లక్ష రూపాయలు ఇచ్చి, తన ఫోన్ను కూడా ఇచ్చానని బషీర్ వాదించాడు. తాను ఆమెను ఎమ్డీఎమ్ఏ తెప్పించమని అడగలేదని, బదులుగా ఆమె ప్రియుడు కాశీ వర్ధన్కు బెంగళూరులో పరిచయాలు ఉన్నాయని, ఆ పరిచయాల ద్వారానే డ్రగ్స్ తెప్పించారని ఆరోపించాడు. ఇదే సమయంలో, అదుపులో ఉన్న మహిళా నిందితురాలు మాట్లాడుతూ, తనకు మాదకద్రవ్యాల సరఫరాదారులతో ఎటువంటి ప్రత్యక్ష సంబంధాలు లేవని, బషీర్ చెప్పడం వల్లే తాను బెంగళూరుకు వచ్చానని పేర్కొంది. మాదకద్రవ్యాలు ఎలా పంపిణీ చేయబడ్డాయో తనకు తెలియదని, దీని గురించి బషీర్నే అడగాలని ఆమె చెప్పినట్లు సమాచారం.
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