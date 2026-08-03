సాయం చేస్తామంటారు, ఖాతా మొత్తం దోచేస్తారు
ఏటీఎం సెంటర్లలో సాయం చేస్తామంటూ మోసాలకు పాల్పడుతున్న ముఠా - బాధితుల ఫిర్యాదుతో ఆరుగురు నిందితుల అరెస్టు - నిందితుల నుంచి 130 ఏటీఎం కార్డులు, పీఓఎస్ మిషన్లు, రూ.27,230 నగదు స్వాధీనం
Published : August 3, 2026 at 8:44 PM IST
Gang of ATM Card Thieves Arrested : ఏటీఎంలో బిత్తర చూపులు చూశారంటే మీవద్దకు వస్తారు. సాయం చేస్తాం అంటారు. మనకు తెలీకుండానే కార్డు మార్చేస్తారు. ఆపై ఖాతాలో నగదు దోచేస్తారు. ఇది అంతర్రాష్ట్ర ముఠా దందా. ఈ నేపథ్యంలో ఏటీఎంల వద్ద దృష్టి మళ్లించి బాధితుల నుంచి డబ్బులు కాజేస్తున్న అంతర్రాష్ట్ర ముఠాను శేరిలింగంపల్లి జోన్ పోలీసులు అరెస్ట్ చేసి రిమాండ్కు తరలించారు. ఈ తరహా నేరాలకు పాల్పడుతున్న ఆరుగురు నిందితులను అదుపులోకి తీసుకున్న అమీన్పూర్ పోలీసులు వారి నుంచి 130 ఏటీఎం కార్డులు, పీఓఎస్ మిషన్లు, రూ.27,230 నగదును స్వాధీనం చేసుకున్నారు. కాగా మరో ఇద్దరు నిందితులు పరారీ ఉన్నట్లు వెల్లడించారు. వివరాల్లోకి వెళితే,
వయోవృద్ధులే లక్ష్యంగా మోసాలు : గచ్చిబౌలిలోని శేరిలింగంపల్లి జోన్ డీసీపీ కార్యాలయంలో ఏర్పాటు చేసిన మీడియా సమావేశంలో డీసీపీ శ్రీనివాస్ మాట్లాడారు. బ్యాంక్ ఏటీఎం కేంద్రాల వద్ద అమాయకులైన వినియోగదారులను ముఖ్యంగా వయోవృద్ధులను లక్ష్యంగా చేసుకుని నిందితులు మోసాలకు పాల్పడుతున్నారని డీసీపీ తెలిపారు. మాటలతో వారి దృష్టి మళ్లించి ఏటీఎం కార్డులు మార్చి ఖాతాలోని నగదు కాజేస్తున్నారని చెప్పుకొచ్చారు. హర్యానా, రాజాస్థాన్లకు చెందిన అంతర్రాష్ట్ర నేరస్తులు ఈ మోసాలకు పాల్పడుతున్నట్లు ఆయన వెల్లడించారు.
మాటల్లో పెట్టి కార్డు మార్చి : గత నెల 29న అందిన ఒక ఫిర్యాదు మేరకు పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు ప్రారంభించారు. ఫిర్యాదు ప్రకారం, జులై 27న బాధితుడు నగదు విత్డ్రా చేసుకునేందుకు కిష్టారెడ్డిపేటలోని ఎస్బీఐ ఏటీఎం కేంద్రానికి వెళ్లారు. అయితే ఆ సమయానికి ఏటీఎంలో డబ్బులు రాలేదు. అదే సమయంలో ఇద్దరు వ్యక్తులు అతనికి సాయం చేస్తున్నట్లు తొలుత నమ్మించారు. అతని ఏటీఎం పిన్ నంబర్ను గమనించారు. అతన్ని మాటల్లో పెట్టి ఒరిజినల్ కార్డు స్థానంలో వేరొక కార్డు ఇచ్చి అక్కడి నుంచి పరారయ్యారు.
పీఓఎస్ స్వైపింగ్ మిషన్లతో దోపిడీ : ఈ ముఠా నిర్మానుషంగా ఉన్న ఏటీఎం సెంటర్ల వద్ద కాపుకాసి, సహాయం చేస్తామని చెప్పి పిన్ నంబర్ గమనించేవారు. అనుమానం కలగకుండా ఏటీఎం కార్డులను మార్చేసేవారు. అనంతరం ఆ కార్డుల ద్వారా నగదు డ్రా చేయడంతో పాటు పీఓఎస్ స్వైపింగ్ మిషన్ల ద్వారా లావాదేవీలు జరిపి బాధితులను మోసం చేసేవారు. నిందితులు నగరంలోని జీడిమెట్లలో నివాసం ఉంటూ ఈ మెసాలకు పాల్పడేవారిగా పోలీసులు గుర్తించారు. నిందితులు రాజాస్థాన్ భరత్పూర్ జిల్లాకు చెందిన ఆటో డ్రైవర్లు షానవాజ్ నజ్జ (19), అజారుద్దీన్ (25), ముహమ్మద్ జాఫర్ (20), హర్యానా రాష్ట్రం పల్వాల్ జిల్లాకు చెందిన డ్రైవర్ ముహమ్మద్ వసీం (25), కిరాణా షాపు నడిపే షాకిర్ (28), ఎండీ అస్పాక్ ఖాన్ (25)గా గుర్తించారు.
అపరిచితుల సహాయం తీసుకోవద్దు : ఈ ముఠాలోని 8 మంది గతంలో హైదరాబాద్కు వచ్చి సైబరాబాద్, హైదరాబాద్ పరిసర ప్రాంతాల్లో పలు నేరాలకు పాల్పడినట్లు విచారణలో వెల్లడైంది. చాకచక్యంగా నిందితులను పట్టుకున్న అమీన్పూర్ సిబ్బందిని, అధికారులను సైబరాబాద్ సీపీ అభినందించారు. ఏటీఎం కేంద్రాల వద్ద అపరిచితుల సహాయం తీసుకోకూడదని ఏటీఎం పిన్ నంబర్ను ఎవరికీ చెప్పవద్దని పోలీసులు సుచించారు.
"ఈ ముఠా సభ్యులు ఏటీఎం కార్డులు దొంగిలించిన తర్వాత దగ్గరలోని దుకాణాలతో కమీషన్లు మాట్లాడుతున్నారు. పదే పదే పీఓఎస్ స్వైపింగ్ మిషన్ల ద్వారా నగదును డ్రా చేస్తున్నారు. కార్డు పోయిన అరగంటలోనే ఖాతా మొత్తాన్ని ఖాళీ చేస్తున్నారు. నిందితులకు సహకరిస్తున్న దుకాణదారులు కూడా తప్పు చేసిన వారే అవుతారు" - శ్రీనివాస్, శేరిలింగంపల్లి జోన్ డీసీపీ
సాయం చేస్తున్నట్లు చేసి - ఎంత తెలివిగా కొట్టేశారో!
ఏటీఎం దగ్గర మీ డబ్బులు తీస్తామని ఎవరైనా అన్నారా? - అలాంటి మాటలు నమ్మారో మునిగిపోయినట్లే