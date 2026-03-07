రూ.56 లక్షలు కొట్టేసి స్టార్ హోటళ్లలో బస, పబ్బుల్లో చిందులు - ఏటీఎం నగదు చోరీ కేటుగాడు పోలీసులకు చిక్కాడు
గచ్చిబౌలి ఏటీఎం నగదు చోరీ కేసును చేధించిన పోలీసులు - నిందితుడి నుంచి రూ.34 లక్షలు స్వాధీనం చేసుకున్న పోలీసులు - స్టార్ హోటళ్లలో బస చేస్తూ, పబ్బుల్లో జల్సా చేసిన నిందితుడు
Published : March 7, 2026 at 10:57 PM IST|
Updated : March 7, 2026 at 11:06 PM IST
ATM Van Cash Theft case in Hyderabad : సమయానికి చేతికందని జీతం, లక్షల రూపాయల డబ్బు కళ్ల ముందే కనిపిస్తున్నా రూపాయి కూడా వాడుకోలేని నిస్సహాయత, విలాసవంతమైన జీవితం గడపాలనే కోరిక వెరసి ఓ డ్రైవర్ దొంగగా మారాడు. దోచుకెళ్లిన డబ్బుతో రోజుకు 2 లక్షలు ఖర్చు చేస్తూ లగ్జరీ హోటళ్లలో దమ్ మారో దమ్ అంటూ ఎంజాయ్ చేశాడు. డబ్బుతో పారిపోయిన 11 రోజుల్లో 22 లక్షలు వాడుకున్నాడు. చివరకు ప్రియురాలి కారణంగా పోలీసులకు దొరికి, జైలు జీవితం గడుపుతున్నాడు. ఇంతకీ అతను దోచుకెళ్లిన డబ్బు ఎక్కడిది? ఎలా దొరికాడు? అసలు ఓ డ్రైవర్ దొంగగా ఎందుకు మారాడు?
పోలీసుల కథనం ప్రకారం : ఏపీ రాష్ట్రానికి చెందిన బడిగెరె అజిత్ కుమార్ అనే వ్యక్తి సికింద్రాబాద్లో అద్దెకు ఉంటూ ఏటీఎంలలో నగదు నిర్వహణ పనులు చూసే ఓ సెక్యూరిటీ సొల్యూషన్స్ ఏజెన్సీలో 6 నెలలుగా డ్రైవర్గా పనిచేస్తున్నాడు. ఈ క్రమంలోనే ఏటీఎంలకు నగదు సరఫరా చేస్తున్న క్రమంలో లక్షలాది రూపాయల నోట్ల కట్టలు చూసేవాడు. కానీ ఏనాడూ వాటిని కాజేయాలనుకోలేదు. అనూహ్యంగా ఫిబ్రవరి 12న మాత్రం అంతా రివర్స్ అయ్యింది. ఆ రోజు హైదరాబాద్ శివారు గచ్చిబౌలి పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోని గోపన్పల్లిలో ఏటీఎంలో నగదు డిపాజిట్ చేసేందుకు వాహనంలో వెళ్లారు. మిగిలిన సిబ్బంది, సెక్యూరిటీగార్డులు అక్కడే ఉన్న ఏటీఎం కేంద్రంలోకి వెళ్లారు. అదే అదునుగా భావించిన అజిత్కుమార్ వారి కళ్లుగప్పి డబ్బుల వ్యాన్తో పరారయ్యాడు. వ్యాన్లో ఉన్న పెట్టెలో రూ.56 లక్షలు ఉన్నాయి. మిగిలిన సిబ్బంది ఎక్కడికెళ్లావంటూ అజిత్కు ఫోన్ చేస్తే వారిని ఏమార్చేందుకు తన స్నేహితులు కలిస్తే టీ తాగేందుకు వెళ్లానంటూ రకరకాల సాకులు చెబుతూ రెండు గంటల పాటు నమ్మించాడు. చివరకు సెక్యూరిటీ ఏజెన్సీ సిబ్బంది పోలీసులకు సమాచారం ఇవ్వడంతో కేసు నమోదు చేశారు.
నగదుతో ఉడాయించి జల్సాలు చేసి : నగదుతో పారిపోయిన అజిత్కుమార్ తెల్లాపూర్ గద్దర్ సర్కిల్ వద్ద వ్యాన్ను వదిలేశాడు. అందులోని డబ్బుల పెట్టెను తీసుకుని ప్రైవేటు ట్రావెల్స్ బస్సులో రాష్ట్రం దాటేద్దామని చూశాడు. బస్సు డ్రైవర్ పెట్టెలో ఏముందని ప్రశ్నించడంతో ఎక్కకుండా వెనుదిరిగాడు. అదే రోజు రాత్రి ఆర్సీపురంలోని ఓ లాడ్జిలో దిగాడు. యాక్సా బ్లేడు కొనుక్కొని నగదు పెట్టెను కట్ చేసి తెరిచాడు. అందులోని రూ.56 లక్షల ఓ బ్యాగులో వేసుకున్నాడు. ఉదయాన్నే ప్రైవేటు ట్రావెల్స్ ద్వారా బళ్లారి చేరుకున్నాడు. అక్కడి నుంచి బెంగళూరు, పూణె, ముంబయి, సోలాపూర్ సహా ఇతర ప్రాంతాల్లో తిరిగాడు. క్యాబ్లలో ప్రయాణిస్తూ స్టార్ హోటళ్లలో బస చేశాడు. పబ్లకు వెళుతూ చిందులేశాడు. తనకు ఎప్పటి నుంచో తాగాలని ఉన్న రాయల్ సెల్యూట్ మందును తాగుతూ మైమరచిపోయాడు.
ఇదంతా చేసేందుకు దోచుకెళ్లిన రూ.56 లక్షల్లో సగటును రోజుకు 2 లక్షల రూపాయలు ఖర్చు చేశాడు. ఇలా పోలీసులకు దొరికేంతవరకు 11 రోజుల పాటు రూ.22 లక్షలు ఖర్చు చేశాడు. విశాఖపట్నంలో ఉన్న తన ప్రేయసితో అజిత్ ఫోన్లో మాట్లాడాడు. అతడ్ని పట్టుకునేందుకు బృందాలుగా విడిపోయి గాలింపు ప్రారంభించిన పోలీసులు అజిత్ తన ప్రేయసితో మాట్లాడుతున్నట్లు గుర్తించారు. వాటి ఆధారంగా అతడి ప్రేయసి నుంచి వివరాలు తెలుసుకుని అజిత్ కదలిలకపై నిఘా పెట్టారు. అనంతపురంలో ఉన్న బావకు ఫోన్ చేసిన అజిత్ మంచి కారొకటి కొనమని, డబ్బులు తానే ఇస్తానని అన్నాడు. టూర్లు తిరుగుతూ ఎంజాయ్ చేద్దామంటూ చెప్పాడు. ఈ క్రమంలో అనంతపురంలోని సోదరి ఇంటికి చేరుకున్నాడు. అక్కడి నుంచి శంషాబాద్ విమానాశ్రయం ప్రాంతంలో ప్రత్యక్షమవడంతో పక్కా సమాచారంతో పోలీసులు అతడ్ని పట్టుకున్నారు.
విలాసవంతమైన జీవితం గడపాలనుకుని : అజిత్కు సంగం ఏజెన్సీ నుంచి మూడు నెలల జీతం రాలేదని తెలిసింది. జీతం సమయానికి రాకపోవడం, తన సామర్థ్యానికి మించి విలాసవంతమైన జీవితం గడపాలనే ఆశ, లక్షల కొద్దీ నోట్ల కట్టలు కనిపించడం, వ్యాన్ డ్రైవరే కావడంతో కాపలా సిబ్బంది కూడా నమ్మి పక్కకువెళ్లడంతో అదే అదునుగా భావించిన అజిత్ మనసులో దొంగతనం ఆలోచన పుట్టింది. ఫలితంగా 56 లక్షలతో ఉడాయించి 22 లక్షలు నీళ్లలాగా 11 రోజుల్లో ఖర్చు చేశాడు. అరెస్టు అనంతరం అతడి నుంచి పోలీసులు 34 లక్షల రూపాయలు రికవరీ చేసి రిమాండ్కు తరలించారు. అయితే అజిత్ నగదుతో పారిపోయిన రెండున్నర గంటల తర్వాత సెక్యూరిటీ ఏజెన్సీ ఫిర్యాదు చేయడంతో పాటు డ్రైవర్ల నియామకంలో సరైన జాగ్రత్తలు తీసుకోలేదనే ఉద్దేశంతో పస్ర చట్టం ప్రకారం సంస్థపై కూడా చర్యలు తీసుకుంటామని పోలీసులు స్పష్టం చేశారు.
