పొలాల్లో ఆల్ప్రాజోలం తయారీ - ఈజీమనీ కోసం వేసిన కేటుగాళ్ల ప్లాన్
Manufacturing Alprazolam in Nagarkurnool : అధిక సంపాదనపై ఆశతో కొందరు నిషేధిత మత్తు పదార్థాన్ని తయారు చేస్తూ పోలీసులకు పట్టుబడ్డారు. బిజినపల్లి శివారులో వ్యవసాయక్షేత్రంలో జరుగుతున్న ఈ దందాకు చెక్ పడింది.
Published : November 21, 2026 at 6:41 PM IST
సాధారణంగా మనం ఎవరి ఇంట్లోనైనా అద్దెకున్నామంటే అక్కడ ఉన్నంత వరకే ఆ పరిచయాన్ని కొనసాగిస్తాం. లేదా ఆడపదడపా కలిసినప్పుడు పలకరించుకుని మంచి చెడూ మాట్లాడుకుంటాం. అలా ఏర్పడిన ఓ ఇంటి యజమాని, కిరాయిదారు పరిచయం కాస్త మంచి మాటలతో మొదలైన చివరకు కలిసి జైలుకెళ్లేంత ధృడంగా మారింది. అప్పటికే ఓసారి జైలుకెళ్లొచ్చిన కిరాయిదారు తన దగ్గరున్న ఓ బిజినెస్ ఐడియాను సదరు యజమానితో పంచుకున్నాడు. ప్రైవేటు రంగంలో మంచి ఉద్యోగం చేసిన అనుభవమున్న ఆ యజమాని ఈజీమనీపై ఆశతో అందుకు అంగీకరించాడు. తనకు ఉన్న ఉద్యోగ అనుభవాన్ని ఉన్నతస్థాయికి వెళ్లేందుకు ఉపయోగించకుండా ఎలాగైనా ఉన్నతంగా బతకాలనే కలలు కన్నాడు. ఫలితంగా చివరకు జైలుపాలైయ్యాడు.
ప్రధాన సూత్రధారి తిమ్మాజిపేటకు చెందిన హనుమంత్రెడ్డి
నాగర్కర్నూల్ జిల్లాలో తిమ్మాజిపేటకు చెందిన హనుమంత్రెడ్డి గతంలో నిరంజన్రెడ్డి అనే వ్యక్తి ఇంట్లో అద్దెకున్నాడు. అక్కడ కలిగిన పరిచయంతో ఇద్దరూ నిషేధిత మత్తు పదార్థమైన ఆల్ప్రాజోలం తయారీకి తెరలేపారు. హనుమంత్ ఆల్ప్రాజోలం తయారీలో రాటు తేలిన వ్యక్తి. గతంలో ఇదే పదార్థాన్ని తయారు చేస్తూ పట్టుబడి జైలుకెళ్లి పెరోల్పై బయటకు వచ్చాడు. నిరంజన్కు ఫార్మా కంపెనీలో పనిచేసిన అనుభవం ఉంది. దీంతో ఇద్దరూ ఏకమై ఈ అక్రమ దందాకు పాల్పడ్డారు. హనుమంత్రెడ్డి తన ప్లాన్ చెప్పగానే అందుకు అంగీకరించిన నిరంజన్రెడ్డి తనకున్న పరిచయాల ద్వారా కావాల్సిన యంత్రాలను, ముడిసరుకు తెప్పించాడు. మరికొందరితో కలిసి హనుమంత్ కనుసన్నల్లో ఆల్ప్రాజోలం తయారు చేయడం మొదలుపెట్టాడు.
దందాలో ఆరుగురు నిందితులు అరెస్టు
రాయచూర్లోని ఓ కెమికల్ కంపెనీ నుంచి వేణుగోపాల్రెడ్డి, మోహన్రెడ్డి అనే ఇద్దరు ముడి సరుకును కడపలోని వెంకటకృష్ణారెడ్డికి ఇచ్చేవారు. అతను దానిని ఆల్ప్రాజోలం తయారు చేసే విధంగా ముడిసరుకు తయారు చేసి బిజినపల్లిలోని నిరంజన్రెడ్డికి అందజేసేవాడు. అలా ఆ సరుకుతో నిరంజన్ రెండు దశల్లో ఆల్ప్రాజోలం తయారుచేసి నాగర్కర్నూల్లోని కల్లు దుకాణాలకు విక్రయించేవాడు. బిజినపల్లి శివారులో వ్యవసాయక్షేత్రంలో ఈ దందా గురించి పక్కా సమాచారమందుకున్న పోలీసులు వారి రహస్య దందాను బట్టబయలు చేసి ఆరుగురు నిందితులను అరెస్ట్ చేశారు.
''ఈ కేసులో 7 మంది ప్రమేయం ఉంది. మొత్తం ప్రక్రియలో ముడి పదార్థం నుంచి ఫైనల్ ప్రొడక్ట్ వరకు ఆల్ఫాజోలం జరిగింది. నిందితుల నుంచి 2.6 కిలో గ్రాములు ఆల్ఫాజోలంతో పాటు అందుకు ఉపయోగించిన తయారీ యంత్రాలను స్వాధీనం చేసుకున్నాం'' - సంగ్రామ్ సింగ్ పాటిల్, నాగర్ కర్నూల్ జిల్లా ఎస్పీ
పరారీలో ఉన్న నిందితుడి కోసం గాలింపు
దాదాపు రూ.26 లక్షల విలువైన 2.6 కిలోల ఆల్ప్రాజోలంతో పాటు పదిలక్షలకు పైగా విలువైన ముడి సరుకును, తయారీ యంత్రాలను పోలీసులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. పరారీలో ఉన్న మరో నిందితుడి కోసం గాలిస్తున్నట్లు తెలిపారు. ఈజీమనీ కోసం నిందితులు అడ్డదారులు తొక్కారు. తమ జేబు నిండితే చాలన్న ఆశతో ఇతరుల ప్రాణాలతో చెలగాటమాడాలనుకున్నారు. చివరకు జైలుపాలై కటకటాల్లో ఊచలు లెక్కిస్తున్నారు.
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