అంతర్రాష్ట్ర ముఠాల టార్గెట్ వారే? - ఏటీఎంల వద్ద దృష్టి మరల్చి చోరీ చేస్తున్న నిందితుల అరెస్ట్
అంతర్రాష్ట్ర ముఠాను అరెస్ట్ చేసిన హైదరాబాద్ పోలీసులు - రూ.52వేల నగదు, 89 ఏటీఎం కార్డులు, 3 సెల్ఫోన్లు స్వాధీనం - నలుగురు నిందితులను అరెస్ట్ చేసిన పోలీసులు
Published : January 21, 2026 at 2:09 PM IST
ATM Diversion Scam in Hyderabad : బ్యాంకు ఖాతాలోని డబ్బులు డ్రా చేసేందుకు ఏదో ఒక టైంలో అందరం ఏటీఎం సెంటర్కు వెళ్తూ ఉంటాం. కానీ అక్కడే మాటువేసి మోసం చేసే కేటుగాళ్లు ఉంటారని ఎంత మందికి తెలుసు. చదువుకోనివారు, వృద్ధులే వారి లక్ష్యం. సార్ సాయం కావాలా అనే ఒక్క మాటతో మీ ఖాతాను ఖాళీ చేసేందుకు ఉచ్చు బిగిస్తారు. ఖాతాదారుల దృష్టి మరల్చి క్షణాల్లో డబ్బు మాయం చేస్తారు. ఈ తరహా మోసాలకు పాల్పడుతున్న అంతర్రాష్ట్ర ముఠాను హైదరాబాద్ పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు.
సాయం చేస్తానని నమ్మించి : చాలా చోట్ల ఏటీఎంల వద్ద భద్రత లేకపోవడంతో రోజంతా వాటి వద్ద మాటువేస్తున్న నేరగాళ్లు అదునుచూసి అమాయకులను బురిడీ కొట్టిస్తూ నగదు కాజేస్తున్నారు. ఇటీవల హైదరాబాద్ ఖైరతాబాద్కు చెందిన సూర్యనారాయణ తన స్నేహితుడి ఖాతాలో రూ. 50వేలు జమ చేసేందుకు బల్కంపేటలోని ఎస్బీఐ క్యాష్ డిపాజిట్ ఏటీఎంకు వెళ్లారు. ఎలా జమ చేయాలో తెలియక ఇబ్బంది పడ్డాడు. ఇది గుర్తించిన ఓ వ్యక్తి సాయం చేస్తానని చెప్పాడు. నమ్మిన బాధితుడు నగదును అతనికి ఇచ్చారు. ఏటీఎం పనిచేయట్లేదని, తన కార్డుతో జమ చేస్తానని నమ్మించాడు. కానీ ఆ తర్వాత బ్యాంకు ఖాతాలో మాత్రం రూ. 50వేలు జమ కాలేదు.
ఎక్కువ మోసాలు ఇక్కడే జరుగుతున్నట్లు సమాచారం : దీంతో పోలీసులను ఆశ్రయించారు. ఎస్సార్నగర్లో యూనియన్ బ్యాంకు సమీపంలోనే ఉన్న ఏటీఎంలోకి ప్రవేశించిన ఆగంతకులు నగదు విడుదల చేసే స్లాట్కు టేపు వేశారు. తిరిగి సాయంత్రం వెళ్లి అక్కడ చిక్కుకున్న నగదును దర్జాగా తీసుకుని పారిపోయారు. రాష్ట్రంలోనే అత్యధికంగా ఐటీ శిక్షణ కేంద్రాలు, 400 వరకు వసతిగృహాలు ఉన్న ఎస్సార్నగర్, అమీర్పేట్లోని ఏటీఎంలలో మోసాలు ఎక్కువగా జరుగుతున్నట్లు తెలుస్తోంది. గతంలో ఎస్సార్నగర్లోని కెనరా బ్యాంక్ ఏటీఎంలో దొంగలు నగదు అపహరించేందుకు యత్నించి విఫలమయ్యారు.
హైదరాబాద్లో ముఠా అరెస్టు : తాజాగా ఏటీఎం కేంద్రాల వద్ద ఖాతాదారుల దృష్టి మరల్చుతూ మోసాలకు పాల్పడుతున్న అంతర్రాష్ట్ర ముఠాను మెహిదీపట్నం పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. నిందితుల నుంచి రూ. 52వేల నగదు, వివిధ బ్యాంకులకు చెందిన 89ఏటీఎం కార్డులు, 3 సెల్ఫోన్లు, ఓ ఆటోరిక్షా స్వాధీనం చేసుకున్నారు. నగరంలోని ఆసిఫ్నగర్కు చెందిన వెంకటేశ్ అనే ఎలక్ట్రీషియన్ తన తల్లి బ్యాంక్ ఖాతాలోని బ్యాలెన్స్ తెలుసుకునేందుకు మల్లేపల్లి ఎక్స్రోడ్లోని ఎస్బీఐ ఏటీఎంకు వెళ్లారు. అతను చదువుకోకపోవడం, ఏటీఎం నుంచి డబ్బులు తీయడం తెలియక అక్కడే ఉన్న ఇద్దరు యువకుల్ని సాయమడిగారు. వారు వెంకటేశ్ వద్ద నుంచి ఏటీఎం కార్డు తీసుకుని పిన్ నెంబర్ అడిగి తెలుసుకున్నారు. బ్యాలెన్స్ చెక్ చేసి రూ.1.32లక్షల ఉన్నాయని చెప్పి కార్డు తిరిగి ఇచ్చేశారు. ఆ తర్వాత అకౌంట్లోంచి నగదు విత్డ్రా చేసినట్లు వెంకటేశ్ తల్లికి మెసేజ్ రావడంతో అప్రమత్తయ్యారు. కార్డు మార్పిడి జరిగిందని గ్రహించి పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు.
అటెన్షన్ డైవర్షన్ చేస్తున్న అంతర్రాష్ట్ర ముఠా : కేసు నమోదు చేసిన మెహదీపట్నం పోలీసులు ఏటీఎంల వద్ద అటెన్షన్ డైవర్షన్ చేస్తున్న అంతర్రాష్ట్ర ముఠాను అరెస్టు చేశారు. బ్యాలెన్స్ చెక్ చేసేందుకు వెంకటేశ్ నుంచి ఏటీఎం కార్డు తీసుకుని అదే బ్యాంక్కు చెందిన వేరొక ఏటీఎం కార్డు ఇచ్చి మోసానికి పాల్పడినట్లు గుర్తించారు. నలుగురు నిందితులు అమీర్ సోహెల్, ముబారక్, ముస్తకీమ్, ఎండీ అమీర్లను రిమాండ్కు తరలించారు. ఏటీఎంల వద్ద అనుమానితులు సాయం చేస్తామని వస్తే అంగీకరించకూడదని పోలీసులు చెబుతున్నారు.
''ఏటీఎంల దగ్గర అటెన్షన్ డైవర్షన్. అంటే ఇందులో వారి కార్డులను తీసుకొని వారి దృష్టి మరల్చి తద్వారా వారి డబ్బును డ్రా చేయడం. వీళ్లు అమాయకలను టార్గెట్ చేస్తుంటారు. ఎవరైతే డిజిటల్గా ఇల్లిటరేట్ వారు ఉంటారో వారిని టార్గెట్ చేస్తారు. వారు ఏటిఎం సెంటర్ దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు వారికి సాయం చేస్తున్నట్లు నట్టించి మొదట వారి పిన్ నెంబర్ చుస్తారు. ఆ తర్వాత నేను చేస్తా అని వారు కార్డుతో బ్యాలెన్స్ చెక్ చేసి ఇది కావాట్లేదు అని క్షణాల్లో మరో ఏటీఎం కార్డు మార్చేస్తారు. దాన్ని వారికి ఇచ్చేసి ఈ కార్డును వారు పెట్టుకుంటారు.'' - చంద్రమోహన్, గోల్కొండ జోన్ డీసీపీ
ఏటీఎం దగ్గర ఈ జాగ్రత్తలు తప్పనిసరి : ఏటీఎం కార్డులను ఎవరికీ ఇవ్వొద్దని పిన్ నెంబర్ వివరాలు తెలియని వ్యక్తులతో పంచుకోవద్దని సూచిస్తున్నారు. ఇతరుల ముందు ఏటీఎంలలో ఎలాంటి లావాదేవీలు చేయకూడదు. ఒకరి తర్వాత ఒకరు మాత్రమే ఏటీఎం కేంద్రంలోనికి వెళ్లాలి. కానీ కొన్నిసార్లు గుంపులుగా వెళ్తుంటారు. ఇది మంచి పద్దతి కాదు. యంత్రాలు మొరాయించినా, కార్డులు ఇరుక్కుపోయినా టోల్ఫ్రీ నెంబర్తో బ్యాంకు అధికారులు ఫిర్యాదు చేయాలి. చదువుకోనివాళ్లు, ఏటీఎం నుంచి డబ్బులు విత్డ్రా చేయడంరాని వాళ్లయితే కుటుంబసభ్యులు, తెలిసినవారి సహాయం కోరితే ఇబ్బందులు ఉండవు.
ట్రాఫిక్ చలాన్లు చెల్లించాలంటూ మీకు లింక్స్ వస్తున్నాయా? - క్లిక్ చేశారో ఖాతా ఖాళీ!
సైబర్ మోసాలపై ఇంటి నుంచే ఫిర్యాదు - బాధితులకు సీ-మిత్ర భరోసా