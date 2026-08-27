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హనుమకొండలో మాజీమంత్రి హరీశ్‌రావు అరెస్టు - కలెక్టరేట్ వద్ద ఉద్రిక్త వాతావరణం

సుబేదారి పోలీస్ స్టేషన్‌కు హరీశ్‌ రావు తరలింపు - హరీశ్‌రావును అరెస్టు చేయడంపై బీఆర్ఎస్ శ్రేణుల ఆగ్రహం - పోలీసులకు వ్యతిరేకంగా బీఆర్‌ఎస్‌ శ్రేణుల నినాదాలు

HARISH RAO ARREST IN HANUMAKONDA
మాజీమంత్రి హరీశ్​ రావును అరెస్టు చేస్తున్న పోలీసులు (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 27, 2026 at 2:28 PM IST

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Harish Rao Arrest in Hanumakonda : హనుమకొండలో మాజీమంత్రి హరీశ్‌రావును పోలీసులు అరెస్టు చేయడంతో కలెక్టరేట్ వద్ద ఉద్రిక్తత పరిస్థితి తలెత్తింది. దీంతో రోడ్డుపై భారీగా ట్రాఫిక్​ స్తంభించింది. అంతకుముందు టీఎన్జీవోల ధర్నాలో పాల్గొని హరీశ్‌రావు మద్దతు తెలిపారు. దీంతో హరీశ్‌రావును అరెస్టు చేయడంపై బీఆర్ఎస్ శ్రేణులు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. బీఆర్​ఎస్​ కార్యకర్తలకు పోలీసులకు స్వల్ప తోపులాట చోటు చేసుకుంది. పెద్ద ఎత్తున పోలీసులకు వ్యతిరేకంగా నినాదాలు చేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో ఉమ్మడి వరంగల్​ జిల్లా బీఆర్​ఎస్​ నేతలు ఎర్రబెల్లి దయాకర్​ రావు, పల్లా రాజేశ్వర్ రెడ్డి తదితరులు పాల్గొన్నారు.

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HARISH RAO
NGO DHARNA IN HANUMAKONDA
HARISH RAO ARREST IN HANUMAKONDA
HARISH RAO IN HANUMAKONDA
HARISH RAO ARREST IN HANUMAKONDA

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