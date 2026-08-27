హనుమకొండలో మాజీమంత్రి హరీశ్రావు అరెస్టు - కలెక్టరేట్ వద్ద ఉద్రిక్త వాతావరణం
సుబేదారి పోలీస్ స్టేషన్కు హరీశ్ రావు తరలింపు - హరీశ్రావును అరెస్టు చేయడంపై బీఆర్ఎస్ శ్రేణుల ఆగ్రహం - పోలీసులకు వ్యతిరేకంగా బీఆర్ఎస్ శ్రేణుల నినాదాలు
మాజీమంత్రి హరీశ్ రావును అరెస్టు చేస్తున్న పోలీసులు (ETV Bharat)
Published : August 27, 2026 at 2:28 PM IST
Harish Rao Arrest in Hanumakonda : హనుమకొండలో మాజీమంత్రి హరీశ్రావును పోలీసులు అరెస్టు చేయడంతో కలెక్టరేట్ వద్ద ఉద్రిక్తత పరిస్థితి తలెత్తింది. దీంతో రోడ్డుపై భారీగా ట్రాఫిక్ స్తంభించింది. అంతకుముందు టీఎన్జీవోల ధర్నాలో పాల్గొని హరీశ్రావు మద్దతు తెలిపారు. దీంతో హరీశ్రావును అరెస్టు చేయడంపై బీఆర్ఎస్ శ్రేణులు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. బీఆర్ఎస్ కార్యకర్తలకు పోలీసులకు స్వల్ప తోపులాట చోటు చేసుకుంది. పెద్ద ఎత్తున పోలీసులకు వ్యతిరేకంగా నినాదాలు చేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లా బీఆర్ఎస్ నేతలు ఎర్రబెల్లి దయాకర్ రావు, పల్లా రాజేశ్వర్ రెడ్డి తదితరులు పాల్గొన్నారు.