రూ.46 లక్షల విలువైన 92 కిలోల గంజాయి స్వాధీనం - నలుగురు అరెస్ట్
ఒక చోట 90 కిలోలు, సుమారు రూ. 45 లక్షలు విలువైన గంజాయి స్వాధీనం - మరోచోట 2 కిలోలు స్వాధీనం, విలువ లక్ష రూపాయలు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : March 2, 2026 at 5:15 PM IST
Ganjai Transporters Arrest : గంజాయి రవాణాపై పోలీసులు ఉక్కుపాదం మోపారు. రాష్ట్రంలో ఎక్కడా గంజాయి సరఫరా లేకుండా తనిఖీలు చేపడుతున్నారు. అయితే తాజాగా పార్వతీపురం మన్యం జిల్లాలో గంజాయి సరఫరా చేస్తున్న వారిని పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. జిల్లా కేంద్రంలోని వేర్వేరు చోట్ల 92 కిలోల గంజాయి కలిగివున్న నలుగురు వ్యక్తులను పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు. ఇద్దరు వ్యక్తుల నుంచి 90 కిలోల గంజాయి, మరో చోట ద్వి చక్రవాహనంలో 2 కిలోల గంజాయిని పట్టుకున్నామని పోలీసులు తెలిపారు. నిందితులు బిహార్కు చెందిన వ్యక్తులుగా ఏఎస్పీ మనీషా రెడ్డి పేర్కొన్నారు.
పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం పార్వతీపురం మన్యం జిల్లా కేంద్రంలో వేరువేరు ప్రాంతాల్లో 92 కిలోల గంజాయితో నలుగురు వ్యక్తులను పోలీసు అరెస్ట్ చేసినట్టు ఏఎస్పీ మనీషా రెడ్డి విలేకరుల సమావేశంలో తెలిపారు. జిల్లా కేంద్రంలోని పై వంతెన దిగువ వాహన తనిఖీలు చేస్తున్నారు. అక్కడి నుంచి ద్విచక్ర వాహనాలపై వెళ్తున్న యువకులపై పోలీసులకు అనుమానం వచ్చింది. వారి వాహన డిక్కీలు పరిశీలించగా అందులో గంజాయి ఉన్నట్లు నిర్ధరణ అయింది.
లక్షల విలువ చేసే గంజాయి స్వాధీనం : విశాఖకు చెందిన ఉమేష్ యాదవ్ నుంచి గంజాయి కొనుగోలు చేసి బిహార్ తరలిస్తుండగా యువకులు పట్టుబడ్డారు. సుమారు రూ.46 లక్షలు విలువైన 92 కిలోల గంజాయి పోలీసులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. పోలీసుల అదుపులో తీసుకున్న వారిలో 90 కిలోల గంజాయి తరలిస్తున్న బిహార్కు చెందిన, మహేంద్ర ప్రసాద్, చందన్ కుమార్, ఒడిస్సా నుంచి స్కూటీ డిక్కీలో రెండు కిలోల గంజాయి తరలిస్తున్న రూబెల్ షేక్, సాహరుల్ షేక్లను అరెస్ట్ చేశారు. విశాఖకు చెందిన ఉమేష్ యాదవ్ పరారీలో ఉన్నట్లు ఏఎస్పీ తెలిపారు. కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నామన్నారు.
"డీజీపీ, ఎస్పీ ఆదేశాల మేరకు ప్రతిరోజు వాహనాలు తనిఖీ చేస్తున్నాం. ఒక కేసులో 90 కిలోల గంజాయి రవాణాలో ఇద్దరిని అరెస్టు చేశాం. ఈ గాంజా విలువ రూ.45 లక్షలు ఉంటుంది. మూడో వ్యక్తి వైజాగ్కు చెందినవాడిగా కనుక్కొన్నాం. కేసు నమోదు చేశాం. మరో కేసులో 2 కిలోల గంజాయిని పట్టుకున్నాం. దీని విలువ లక్ష రూపాయలు ఉంటుంది. దీనిని వెహికిల్ తనిఖీలో పట్టుకున్నాం." - మనీషా రెడ్డి, ఏసీపీ
గంజాయి కట్టడికి ఎక్కడికక్కడ ప్రత్యేక నిఘా : పోలీస్ కమిషనర్ శంకబ్రత బాగ్చి