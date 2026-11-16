గ్రిండర్ యాప్తో మోసాలకు పాల్పడుతున్న ముఠా అరెస్టు
Five Arrested in Hyderabad : డేటింగ్ యాప్ ద్వారా పరిచయాలు పెంచుకుని, బాధితుల నుంచి డబ్బులు, బంగారం దోచుకుంటున్న ఐదుగురు సభ్యుల ముఠాను మల్కాజిగిరి పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు.
Published : November 16, 2026 at 8:16 PM IST
డేటింగ్ యాప్ ద్వారా పరిచయాలు! వీడియో కాల్స్ చేస్తూ ఆస్తుల వివరాలు ఆరా! నమ్మకంగా మాట్లాడుతూ యువకులతో డేటింగ్! మద్యంలో మత్తుమందు కలిపి బంగారు ఆభరణాలు చోరీ! చివరకు నగ్న వీడియోలు, ఫోటోలు తీసు బ్లాక్ మెయిలింగ్! ఇదీ స్వలింగ సంపర్కుల పేరుతో హైదరాబాద్లో సాగిస్తున్న నయా దందా. పక్కా సమాచారంలో రంగంలోకి దిగిన మల్కాజ్గిరి పోలీసులు ఐదుగురిని అరెస్ట్ చేశారు. నిందితుల నుంచి 36 తులాల బంగారం స్వాధీనం చేసుకున్నారు.
ఐదుగురి ముఠా అరెస్టు
ఈజీ మనీకి అలవాటు పడి సరికొత్త దోపిడీకి పాల్పడుతున్న ముఠాగుట్టు రట్టయింది. గ్రిండర్ యాప్ ద్వారా యువకులతో పరిచయాలు పెంచుకుని ఆపై బ్లాక్మెయిల్, దోపిడీకి పాల్పడుతున్న ఐదుగిరిని మల్కాజ్గిరి పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు. డేటింగ్ యాప్ ద్వారా యువకులకు వలవేస్తూ ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణలో భారీగా డబ్బులు కాజేసినట్లు గుర్తించారు. నిందితులందరూ కలిసి గ్రిండర్ యాప్లో ఆన్లైన్ చాటింగ్, వీడియో కాల్స్ ద్వారా బాధితులతో పరిచయం పెంచుకుని..మోసాలకు పాల్పడినట్లు గుర్తించారు. బాధితులు ఒంటరిగా ఉంటున్నారా..? వారి వద్ద బంగారు ఆభరణాలు, విలువైన వస్తువులు ఉన్నాయా అనే వివరాలను వీడియోకాల్స్లో ముందే ఆరా తీసేవారని పోలీసులు తెలిపారు. బాధితులకు నమ్మకం కుదిరిన తర్వాత, వారిఇంటికి వచ్చి కలిసి మద్యం సేవించేవారని తెలిపారు. ప్రణాళిక ప్రకారం మద్యంలో మత్తుమందును కలిపి..బాధితులు స్పృహ కోల్పోయాక ఇంట్లో బంగారం, విలువైన వస్తువులు దోచుకుని పరారయ్యే వారని పోలీసులు వెల్లడించారు.
36 తులాల బంగారం స్వాధీనం
నిందితులు ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల్లో మొత్తం దాదాపు 14 నేరాలకు పాల్పడినట్లు పోలీసుల విచారణలో వెల్లడైంది. నిందితుల నుంచి సుమారు 36 తులాల బంగారాన్ని పోలీసులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. కొందరు బాధితుల ప్రైవేట్ ఫొటోలు, వీడియోలను రహస్యంగా రికార్డు చేసి, వాటిని బయటపెడతామని బెదిరిస్తూ డబ్బులు వసూలు చేసేవారని సీపీ సుమతి తెలిపారు. ఇటీవల జీడిమెట్లలో జరిగిన ఘటనతో రంగంలోకి దిగిన పోలీసులు నిందితులను పట్టుకున్నట్లు పేర్కొన్నారు. ప్రధాన నిందితుడు పరారీలో ఉన్నట్లు సీపీ వెల్లడించారు.
ఆన్లైన్ డేటింగ్ యాప్లలో పరిచయమైన అపరిచిత వ్యక్తులను గుడ్డిగా నమ్మవద్దని పోలీసులు సూచిస్తున్నారు. వ్యక్తిగత వివరాలు, ప్రైవేట్ ఫొటోలు, వీడియోలను అపరిచితులతో పంచుకోవద్దని,మోసాలకు గురైతే వెంటనే పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేయాలని అధికారులు కోరారు.