ETV Bharat / state

వాహనాల తనిఖీ, పోలీసులపై గంజాయి ముఠా రాళ్లదాడి - అప్రమత్తమై కాల్పులు జరిపిన ఎస్సై

గంజాయితో పరారవుతున్న నలుగురుని అదుపులోకి తీసుకున్న పోలీసులు - పట్టుబడిన వారిలో ఆంధ్రా, ఒడిశా, ఛత్తీస్​గఢ్, రాజస్థాన్ వాసులు - మొత్తం 209 కేజీల గంజాయిని సీజ్ చేసిన అధికారులు

Massive Ganja Around 209 kg Seized in Alluri District
Massive Ganja Around 209 kg Seized in Alluri District (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 10, 2026 at 11:10 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

209 kg Ganja Seized in Alluri District: అల్లూరి జిల్లా అన్నవరం పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో గంజాయి స్మగ్లర్ల పై పోలీసుల కాల్పులు కలకలం సృష్టించింది. ఒడిశా నుంచి చింతపల్లి మండలం లోతు గడ్డ మీదుగా వెళుతున్న గంజాయి ముఠా వాహనాలను పోలీసులు తనిఖీలు చేస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో గంజాయ్ స్మగ్లర్లు రాళ్లతో పోలీసులపై దాడులకు ప్రయత్నం చేశారు. దాంతో హెడ్ కానిస్టేబుల్ తప్పించుకున్నారు. నిందితులు హెడ్ కానిస్టేబుల్ కాలర్ పట్టుకుని దాడికి యత్నిస్తుండగా ఎస్సై సాయిరాం గాల్లో రెండు రౌండ్లు కాల్పులు జరిపారు.

దాంతో స్మగ్లర్లు వాహనాలు వదిలి పారిపోతుండగా పోలీసులు వెంటపడి అదుపులో తీసుకున్నారు. మొత్తం 209 కిలోల గంజాయితోపాటు ఓ కారు, రెండు బైక్​లను పోలీసులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. పట్టుబడిన వారిలో రాజస్థాన్, ఛత్తీస్​గఢ్, ఒడిశా, ఆంధ్రకు చెందిన ముఠా ఉంది. ఒడిశా నుంచి ఆంధ్ర మీదుగా గంజాయ్ తరలిస్తుండగా పట్టుకున్నామని ఎస్ఐ సాయిరాం ఈ సందర్భంగా వెల్లడించారు. చింతపల్లి మండలం అన్నవరం స్టేషన్ పరిధిలో లోతుగడ్డ సమీపంలో ముందస్తు సమాచారంతో పోలీసు అధికారులు తనిఖీలను నిర్వహిస్తున్నారు.

పోలీసులపై గంజాయి ముఠా రాళ్ల దాడి: 1బుధవారం తెల్లవారుజామున పోలీసులు తనిఖీలు చేపట్టారు. ఈ క్రమంలో గంజాయితో వస్తున్న కారును తనిఖీ చేస్తున్న క్రమంలో గంజాయి ముఠా పోలీసులపై రాళ్లతో దాడి చేసింది. ఈ దాడిలో హెడ్ కానిస్టేబుల్ కాలర్ కాలర్ పట్టుకున్నారు. అప్రమత్తమైన ఎస్సై గాలిలోకి కాల్పులు జరపడంతో స్మగ్లర్లు వెనక్కి తగ్గారు. వారు పరారవుతుండగా నలుగురు నిందితులను పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు.

TAGGED:

POLICE ARREST FUGITIVE GANJA GANG
అల్లూరి జిల్లాలో గంజాయి ముఠా
AROUND 209 KG MARIJUANA SEIZED
HUGE GANJA SEIZED ALLURI DISTRICT
MASSIVE GANJA SEIZED IN ALLURI DIST

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.