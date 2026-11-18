కర్నూలులో మహిళా దొంగ అరెస్టు - రెండు బంగారు చైన్లు స్వాధీనం
Female Thief Arrest: కర్నూలు ఆర్టీసీ బస్టాండు తాడిపత్రి ప్లాట్ఫామ్ వద్ద దొంగతనం చేసిన కేసులో మహిళా దొంగను పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. రెండు బంగారు గొలుసులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 18, 2026 at 2:44 PM IST
ఆమె పేరుకే మహిళ. తాను చేసే పనులు చూస్తే ఎవరైనా ఆశ్చర్యపోవాల్సిందే. ఒకటా, రెండా ఏకంగా 13 చోరీ కేసుల్లో నిందితురాలైన ఆమెను తాజాగా రెండు బంగారు గొలుసులను దొంగలించిన కేసులో పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. ఈ సంఘటన కర్నూలు ఆర్టీసీ బస్టాండులో చోటు చేసుకుంది.
కర్నూలు బస్టాండ్లో చోరీ యత్నం: నవంబరు 13న పట్టణంలోని గుత్తి రోడ్డులో మయూరి గ్రీన్ ల్యాండ్స్ నందు నివాసముంటున్న సుగుణ, తన వ్యక్తిగత పనిమీద తాడిపత్రి వెళ్లాలనుకుంది. కర్నూలు ఆర్టీసీ బస్టాండులో తాడిపత్రి ప్లాట్ఫాం వద్ద ఆమె బస్సు కోసం ఎదురుచూస్తోంది. ఆ సమయంలో తన హ్యాండ్ బ్యాగ్లో దాచి ఉంచిన 4 తులాల 2 బంగారు నల్ల, ఎర్ర పూసల దండలను గుర్తు తెలియని వ్యక్తులెవరో అపహరించారు. ఆ విషయాన్ని కొంతసమయం తరువాత గమనించి పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసింది. బాధితురాలు ఇచ్చిన కంప్లైంట్ మేరకు కేసు నమోదు చేసుకున్నామని పోలీసు అధికారులు తెలిపారు.
సీసీటీవీ ఫుటేజ్ ఆధారంగా! : దర్యాఫ్తులో భాగంగా బస్సుస్టేషన్లోని సీసీటీవీ ఫుటేజ్లను పరిశీలించారు. ఒక బురఖా ధరించిన మహిళా సదరు సుగుణ గొలుసులను దొంగలించినట్లుగా వారు గుర్తించారు. వెంటనే ట్రాక్ చెయ్యగా దొంగలించిన మహిళ కర్నూలు పట్టణం పాత బస్తీలోని డబర గుంతలో నివాసముంటున్న ఖాజాబీ అని తేలింది. పోలీసులు ఆమె ఇంటి వద్దకు చేరుకుని, ఇంట్లో సోదాలు జరిపారు. నివాసంలో దాచి ఉంచిన రెండు బంగారు గొలుసులను స్వాధీనం చేసుకున్నామని సీఐ విక్రమ సింహా తెలిపారు. అనంతరం ఖాజాబీని అరెస్ట్ చేశామన్నారు. అయితే నిందితురాలు గతంలో కూడా అనేకసార్లు చోరీలకు పాల్పడిందని చెప్పారు. అంతేకాకుండా తనపై అనేక కేసులు వేరువేరు పోలీసుస్టేషన్లో దాఖలయ్యాయని వారు వెల్లడించారు.
నిందితురాలిపై మొత్తం 13 కేసులు : నిందితురాలైన ఖాజాబీ మీద ఫోర్త్ టౌన్ పోలీస్ స్టేషన్లో మూడు, రెండో టౌన్ నందు నాలుగు, మూడో టౌన్ పోలీస్ స్టేషన్ నందు ఒకటి, ఒకటో పట్టణ పోలీసు స్టేషన్ నందు ఐదు కేసులు జాబితాలో చేరగా మొత్తం 13 దొంగతనం కేసులు నమోదు అయ్యాయి. పలుమార్లు ఈ మహిళా దొంగ రిమాండ్కి కూడా వెళ్లిందని పోలీసులు వివరించారు.
ఏపీలో 'ఇంటింటికీ యోగా' - ఉచిత శిక్షణకు ముందుకొచ్చిన 12 దిగ్గజ సంస్థలు
అంతుచిక్కని విద్యార్థుల ఆత్మహత్యలు - గిరిజన ఆశ్రమ పాఠశాలల్లో ఏం జరుగుతోంది?