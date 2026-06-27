బెజవాడ రాజు - ఏడుసార్లు జైలుకెళ్లిన తీరు మార్చుకోలేదు
యూట్యూబ్లో చూసి నకిలీ కరెన్సీ నోట్లు తయారీ - మిల్క్ సెంటర్లో రూ.500 నోటిచ్చి పాలు కొనుగోలు - చండూర్ పోలీస్ స్టేషన్లో ఫిర్యాదు చేసిన వ్యాపారి - ఈనెల 15న నిందితుడు అరెస్టు
Published : June 27, 2026 at 7:37 PM IST
Manufacturing Counterfeit Currency Notes : నూరేళ్లు నీళ్లల్లో నానబెట్టినా కాకి తెల్లబడదు అంటారు. అలాగే కొందరికి ఎన్నిసార్లు మంచి చెప్పినా తమ వంకర బుద్ధి మాత్రం మార్చుకోరు. ఈ తరహాకు చెందినవాడే బెజవాడ రాజు. ఒకటి కాదు రెండు కాదు ఏకంగా ఏడుసార్లు జైలుకు వెళ్లి వచ్చినా తన రూట్ మాత్రం మార్చుకోలేదు. అతడి గురించి ఆరా తీయగా తొమ్మిది కేసుల్లో నిందితుడిగా తేలాడు. పదోసారి కూడా అదే తరహా నేరం చేస్తూ పోలీసులకు పట్టుబడ్డాడు. అతడి నేర చిట్టా చూసిన పోలీసులు నీకు ఇదేం బుద్ధిరా నాయనా అంటూ తలలు పట్టుకుంటున్నారు.
అరచేతిలో అంతర్జాలం ఉంటే మనిషికి మేధస్సుతో పనిలేదు. ఎంత క్లిష్టమైన పనినైనా ఎలా ఈజీగా చేయాలో చకచకా చెప్పేస్తుంది. దానిని మంచి కోసం ఉపయోగిస్తే సమస్యలేదు. కానీ చెడు కోసం ఉపయోగిస్తేనే అసలుకే ఎసరు వస్తుంది. నల్గొండ జిల్లా కేంద్రంలో ఓ భార్యాభర్తల విషయంలో ఇలాగే జరిగింది. భర్త తప్పు చేస్తుంటే వద్దని వారించాల్సింది పోయి అతనికి అండగా ఉంటూ ఆ భార్య సైతం ఈ నేరంలో పాలుపంచుకుంది.
ఆన్లైన్లో కొనుగోలు చేసి : నల్గొండ జిల్లా మిర్యాలగూడ మండలానికి చెందిన బెజవాడ రాజీవ్ అలియాస్ రాజు ప్రైవేటు ఉద్యోగి. భార్య దుర్గం పావనితో కలిసి నల్గొండలో నివాసం ఉంటున్నాడు. సులువుగా డబ్బు సంపాదించాలనే ఆలోచనతో రాజు నకిలీ కరెన్సీ నోట్ల తయారీకి తెరలేపాడు. వాటిని ఎలా తయారు చేయాలో యూట్యూబ్లో చూసి నేర్చుకున్నాడు. అందుకు కావాల్సిన సామగ్రిని ఆన్లైన్లో కొనుగోలు చేసి, ఇంట్లోనే నకిలీ కరెన్సీ నోట్లు తయారు చేయడం మొదలుపెట్టాడు. అందుకు భార్య సహకారం కూడా తోడవడంతో ఇద్దరూ కలిసి నకిలీ నోట్లు ఇంట్లోనే తయారుచేసేవారు.
పాల వ్యాపారి ఫిర్యాదుతో : నల్గొండ జిల్లా చండూర్ మండలంలోని ఓ మిల్క్ సెంటర్లో ఈనెల 12న రాత్రి ఓ వ్యక్తి పాలు కొనుగోలు చేసి రూ.500 నోటు ఇచ్చి వెళ్లిపోయాడు. చీకట్లో లైట్ వెలుతురుకి అది దగదగా మెరిసిపోతుంది. ఆ నోటు నకిలీదని అనుమానం వ్యక్తం చేసిన వ్యాపారి కిరణ్ చండూర్ పోలీస్ స్టేషన్కు వెళ్లి ఫిర్యాదు చేశాడు. పోలీసులు కూడా నోటు నకిలీదని తేల్చారు. దీంతో కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేయగా దాని వెనుకున్న కథ చూసి ఖంగుతిన్నారు.
ఒక్కో నోటునే చలామణి చేస్తూ : ఎంత తెలివైన దొంగైనా ఎక్కడో ఓ చోట తప్పు చేసి దొరికిపోతాడు. ఈ దంపతులు కూడా అలాగే పట్టుబడ్డారు. వారు తయారు చేసిన నకిలీ నోట్లను రద్దీగా ఉండే ప్రాంతాల్లో చెలామణి చేసేవారు. ఒకే నోటు ప్రింట్ తీయడం వల్ల సీరియల్ నంబర్ ఒకటే ఉండేది. ఒకటికంటే ఎక్కువ నోట్లు ఒకేసారి చెలామణి చేస్తే దొరికిపోతామనుకుని, ఒక్కోసారి ఒక్కో నోటు మాత్రమే బయటకు తీసేవారు. చండూరులో పాలప్యాకెట్ కొనుగోలు చేసి నకిలీ నోటు ఇచ్చిన వ్యక్తి ఎవరా అని పోలీసులు ఆరా తీశారు. ఈనెల 15న దంపతులను నల్గొండలోని వారి ఇంట్లోనే అరెస్టు చేశారు. నిందితుల నుంచి నకిలీ కరెన్సీ తయారీ సామగ్రిని పోలీసులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు
"నిందితుడు బెజవాడ రాజును ఏ1గా చేర్చాం. ఇతని భార్య పావని సహకారంతో నకిలీ నోట్ల తయారీ చేస్తున్నారు. వీరు మిర్యాలగూడలోని ఏచూరి గార్డెన్స్ ప్రాంతంలో కంచర్ల టవర్స్లో నివాసం ఉంటున్నారు. ప్రింటర్, స్కానర్ ద్వారా నకిలీ నోట్లను తయారు చేస్తూ వాటిని నిందితుడు కొంత కాలంగా మార్కెట్లు, ఇతర రద్దీ ప్రదేశాలు, వయోవృద్ధులు ఉండే దుకాణాల్లో చలమాణి చేస్తున్నాడు. ఇతనిపైన గతంలోనూ ఏడు నకిలీ నోట్ల చలమాణి సహా ఒక హత్య, మరో హత్యాయత్నంతో మొత్తం తొమ్మిది కేసులు ఉన్నాయి. షీట్పైన నోటు కలర్ ప్రింట్ తీసి, దానికి షైనింగ్ వచ్చేలా పెన్నుతో రాస్తారు" - శివరాంరెడ్డి, నల్గొండ డీఎస్పీ
దాదాపు ఏడు సార్లు జైలుకి వెళ్లి వచ్చినా నిందితుడు తన తీరు మార్చుకోకుండా మళ్లీ అదే తరహా నేరం చేస్తుండటం గమనార్హం.