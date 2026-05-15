జవహర్‌నగర్‌ నేపాలీ గ్యాంగ్ దొరికింది - ఇద్దరు నిందితులు పట్టుబడ్డారు

జవహర్‌నగర్‌లోని గోల్ఫ్‌ ఎంక్లేవ్‌లో ఈనెల 11న చోరీ - 70 తులాల బంగారం, 20 కిలోల వెండి, విదేశీ డాలర్లతో పరార్ - పరారీలో ఉన్న మరో నలుగురు నిందితులు

By ETV Bharat Telangana Team

Published : May 15, 2026 at 4:42 PM IST

Nepali Gang Theft Case In Hyderabad : సికింద్రాబాద్‌ జవహర్‌నగర్‌లో కలకలం రేపిన నేపాలీ ముఠా దోపిడీ కేసులో పోలీసులు పురోగతి సాధించారు. ఈ కేసుకు సంబంధించిన నేపాలీ ముఠాను నేడు పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. మీనా, రమేశ్‌ దంపతులను నేపాల్‌ సరిహద్దుల్లో పట్టుకున్నారు. నేపాలీ ముఠా జవహర్‌నగర్‌లోని గోల్ఫ్‌ ఎంక్లేవ్‌లో ఈనెల 11న చోరీ చేసింది. దీనిలో భాగంగా 70 తులాల బంగారం, 20 కిలోల వెండి, విదేశీ డాలర్లు దోచుకుంది.

కేసులోని ముఠా సభ్యులు వృద్ధ దంపతులు విశ్రాంత ప్రొఫెసర్‌ మురళీధర్‌ ఆయన భార్య వైద్యురాలైన విజయలక్ష్మిని తాళ్లతో కట్టేసి మత్తు మందు ఇచ్చి పరారయ్యారు. ముఠాలో ప్రధాన నిందితులు మీనా, ఆమె భర్త రమేశ్​ను నేపాల్‌ సరిహద్దులో పోలీసులు పట్టుకున్నట్టు సమాచారం. ఈ కేసులో మరో నలుగురు పరారీలో ఉన్నారు. చోరీ జరిగిన రోజు యజమాని ద్విచక్ర వాహనంతో పాటు ఆటోలో నిందితులు పరారయ్యారు. ద్విచక్ర వాహనాన్ని నిందితులు యాప్రాల్‌ పెట్రోల్‌ బంక్‌ వద్ద వదిలి వెళ్లినట్టు పోలీసులు గుర్తించారు. పనిమనిషిని, వృద్ధ దంపతుల వద్ద నేపాలీ జంటను పనిమనుషులుగా చేర్పించిన భీమ్‌ అనే వ్యక్తిని పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకుని ప్రశ్నిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం ఇద్దరినీ పీటీ వారెంట్​పై పోలీసులు హైదరాబాద్‌ తీసుకువస్తున్నట్టు సమాచారం.

అసలేం జరిగిందంటే : మేడ్చల్​ జిల్లా జవహర్​నగర్​లోని కౌకూరు గోల్ఫ్​ ఎన్​క్లేవ్​లో విశ్రామత ప్రొఫెసర్​ మురళీధర మోహన్, అతని భార్య డాక్టర్​ విజయలక్ష్మీ నివాసం ఉంటున్నారు. ఇటీవల వారి వద్ద ఓ నేపాలీ జంట పనిలో చేరారు. ఇంటిలో పని చేసిన రోజుల్లో ఎంతో నమ్మకంగా ఉన్నట్లు నటించారు. యజమానులతో సన్నిహతంగా మెలిగారు. కొద్ది రోజుల క్రితం మరో మహిళ వారి బంధువుగా పరిచయం చేసుకుని ఆ ఇంట్లోకి ప్రవేశించింది. తర్వాత సోమవారం రాత్రి నేపాలీ మహిళ పుట్టిన రోజు వేడుకలు ఇంట్లోనే నిర్వహించుకుంటామని యజమానులను అడగగా వారు అంగీకరించారు. దీనినే ఆసరాగా చేసుకుని మరో ముగ్గురు వారి బంధువులం అంటూ ఇంటికి వచ్చారు.

తాడుతో చేతులను కట్టేసి : తర్వాత పుట్టినరోజు వేడుక సందర్భంగా యజమాని కేకు ఆర్డర్​ చేశారు. ప్రొఫెసర్​ దంపతులు భోజనం చేసే సమయంలో నేపాలీ ముఠా పుట్టినరోజు సంబరాలు చేస్తున్నట్లు నటించారు. కాసేపటికి వారు వెనుక నుంచి వచ్చి దంపతులను బెదిరించారు. వారి చేతులు, కాళ్లను తాళ్లతో కట్టేశారు. వారికి సహకరించకుంటే చంపేస్తామని బెదిరించారు. దీంతో భయాందోళనకు గురైన దంపతులు 'మీకు ఏమి కావాలో తీసుకోండి' అని చెప్పారు. దీంతో దుండగలు ఇంట్లోని సుమారు 70 తులాల బంగారం, 20 కేజీల వెండి, ఇంట్లోని నగదు, 3 వేల అమెరికన్​ డాలర్లు, రెండు సెల్​ఫోన్లు, ఒక వాహనంతో అక్కడి నుంచి పరారయ్యారు.

భయంతో కేకలు వేయడంతో : అయితే ప్రొఫెసర్​ దంపతులకు మ్తతు మందు ఇచ్చి వారిని గదిలోకి తీసుకెళ్లి ఇద్దరినీ కట్టిపడేశారు. ఆపై నిందితులు ఆటోలో పరారయ్యారు. ఈ మత్తు మందు కారణంగా వారికి మంగళవారం మధ్యాహ్నం వరకు మెలకువ రాలేదు. తర్వాత దుండగులు ఇంట్లోని అన్ని గేట్లకు తాళాలు వేసి పారిపోయినట్లు తెలిసింది. దిక్కుతోచని స్థితిలో ఆ దంపతులు కేకలు వేశారు. దీంతో అటుగా వెళుతున్న కాలనీ వాసులు వారిని గమనించారు. ఇంటి తలుపులు తీశారు. తర్వాత వారు ఈ సమాచారాన్ని మల్కాజిగిరి పోలీసులకు వెల్లడించారు. దీంతో మల్కాజిగిరి పోలీసు కమిషనర్​ సుమతి ఘటనాస్థలాన్ని సందర్శించారు. ఈ దోపిడీలో ఏడుగురు పాల్గొన్నట్లు తెలిసింది. ఈ నేపాలీ ముఠాను పట్టుకునేందుకు పోలీసులు 6 ప్రత్యేక బృందాలను ఏర్పాటు చేసినట్లు మల్కాజిగిరి డీసీపీ సీహెచ్​ శ్రీధర్​ వెల్లడించారు. నేడు ముఠాలోని ఇద్దరిని నేపాల్​ సరిహద్దుల్లో అరెస్టు చేశారు. వారినుంచి మరింత సమాచారాన్ని సేకరిస్తున్నారు.

