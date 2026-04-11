వరంగల్ శివారులో సెల్ టవర్లలో బ్యాటరీలు దొంగిలింపు - ముఠాలోని ఐదుగురిని అరెస్టు చేసిన పోలీసులు
వరంగల్ నగర్ శివారులో సెల్ టవర్లలో బ్యాటరీలు చోరీ - ముఠాలోని ఐదుగురిని అరెస్టు చేసిన హసన్పర్తి పోలీసులు - రూ.1.98 లక్షలు విలువ గల 144 సెల్ టవర్ బ్యాటరీలు స్వాధీనం
Published : April 11, 2026 at 9:53 PM IST
Stealing Batteries from Cell Towers warangal : సెల్ టవర్ల మరమ్మతులపై పరిజ్ఞానం వారికి ఉంది. ఈ విద్యను బతుకు తెరువుకు ఉపయోగించుకుంటే బాగానే ఉండేది. కానీ బుద్ది ఊరుకుంటుందా తమ కబ్బిన విద్యతో సెల్ టవర్లలో బ్యాటరీల చోరీకి పాల్పడడం మొదలుపెట్టారు. ఒకటి కాదు రెండు కాదు ఏకంగా 140కి పైగా బ్యాటరీలను గుట్టుచప్పుడు కాకుండా దొంగిలించి విక్రయించి సొమ్ము చేసుకున్నారు. ఓ వైపు చెరువుల్లో చేపలుదొంగలిస్తూనే ఇంకో వైపు బ్యాటరీలు దొంగతనం చేస్తూ రెండు చేతులా సంపాదిస్తున్న వీరి ఆగడాలకు వరంగల్ పోలీసులు కళ్లెం వేసి అరెస్ట్ చేశారు.
రూ.1.98 లక్షలు విలువైన బ్యాటరీలు స్వాధీనం : వరంగల్ శివారు ప్రాంతాల్లోని సెల్ టవర్లలో ఇటీవల కాలంలో బ్యాటరీలు మాయం అవుతున్నాయి. ఏం జరుగుతుందో ఎలా పోతున్నాయో ఎవ్వరికీ తెలియరాలేదు. చివరకు పోలీసులు నిఘా పెట్టి బ్యాటరీ దొంగల ముఠాలోని ఐదుగురిని హసన్పర్తి పోలీసులు అరెస్టు చేయగా, మరో ఇద్దరు నిందితులు ప్రస్తుతం పరారీలో ఉన్నారు. పట్టుకున్న నిందితుల నుంచి దాదాపుగా రూ.1.98 లక్షలు విలువ గల 144 సెల్ టవర్ బ్యాటరీలు, రూ.2.60 లక్షల నగదు, రెండు ట్రాలీలు, రెండు ద్విచక్ర వాహనాలను పోలీసులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు.
సులభంగా డబ్బు సంపాదించాలని : పోలీసులు అరెస్టు చేసిన నిందితులంతా నల్గొండ జిల్లాకు చెందిన వారే. నల్గొండకు చెందిన కొంపల్లి గణేశ్ (27), బొంగరాల సుధాకర్ (30), తన్నీరు శివాజీ (26), బీమనబోయిన నరసింహ (31), గడగోజు సురేశ్ (25)లు ప్రధాన నిందితులుగా పోలీసులు గుర్తించారు. ఇందులో గణేశ్ డ్రైవర్ కాగా మిగితా వారంతా గణేశ్ దోస్తులు. వీరికి జనరేటర్ మరమ్మత్తులు చేయడం సెల్ టవర్ పనులపై వీరికి పరిజ్ఞానం బాగా ఉంది. సులభంగా డబ్బు సంపాదించాలన్న ఆశతో వీరంతా ముఠాగా ఏర్పడ్డారు. సెల్ టవర్లకు వినియోగించే బ్యాటరీల్లోని అపహరించడం వృత్తిగా ఎంచుకున్నారు.
"ఈ కేసులో నిందితుల్లో గణేశ్ నల్గొండ జిల్లా టెలికాం మేనేజర్ వద్ద డ్రైవర్గా పని చేస్తున్నాడు. బొంగరాల సుధాకర్ జనరేటర్లు రిపేర్ చేస్తాడు. శివాజీ సెల్ టవర్స్కి డీజిల్ సప్లై చేస్తాడు. వీరందరికీ వీటిపై అనుభవం ఉండటంతో సులువుగా దొంగతనాలు చేశారు. అన్నీ దొంగిలిస్తే అనుమానం వస్తుందని రెండు మూడు బ్యాటరీలను దొంగిలించేవారు. వీటిని మహారాష్ట్రలోని గడ్చిరోలి జిల్లాలో విక్రయించేవారు. డైలీ చెకింగ్ ఉండకపోవడం, కేవలం రెండే బ్యాటరీలు మిస్ కావడంతో ఎవరికీ అనుమానం రాలేదు" - సన్ ప్రీత్ సింగ్, వరంగల్ నగర పోలీస్ కమిషనర్
ఒకటి రెండు బ్యాటరీలను మాత్రమే చోరీ : మొత్తం బ్యాటరీలను అపహరిస్తే టవర్లు పనిచేయక అధికారులకు ముందే అనుమానం వస్తుంది. టవర్లలో ఒకటి రెండు బ్యాటరీలను మాత్రమే దొంగలించేవాళ్లు. ఇక్కడ చోరీ చేసి మహారాష్ట్రలోని గచ్చిరోలి ప్రాంతంలో విక్రయించి వచ్చిన డబ్బుతో ముగ్గురు నిందితులు జల్సాలు చేసేవారు. ఇదే సమయంలో చెరువుల్లో చేపలను చోరీలకు పాల్పడే మిగితా ముఠా సభ్యులు సైతం వీరితో జత కట్టారు. ఈ ముఠా సభ్యులు చేపలు చోరీలకు పాల్పడే సమయంలోనే బ్యాటరీలు చోరీ చేసేందుకు అనుకూలంగా ఉన్నసెల్ టవర్లను గుర్తించిన సెల్ టవర్లలోని బ్యాటరీలను చోరీలకు పాల్పడేవారు. అలాగే చెరువుల్లో చోరీ చేసిన చేపలను నల్గొండలో తక్కువ ధర విక్రయించేవారు.
వివిధ జిల్లాల్లోనూ : ఈ తరహలో నిందితులు వరంగల్ కమిషనరేట్, యాదాద్రి, నల్గోండ, సూర్యపేట జిల్లాల్లో వివిధ పోలీస్ స్టేషన్ల పరిధిలో సెల్ టవర్ బ్యాటరీ చోరీలకు పాల్పడ్డారు. గత నెల మార్చి 3వ తేదీన హనుమకొండ జిల్లా హసన్పర్తి పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోని అనంతసాగర్ ప్రాంతంలోని సెల్ టవర్ల నుంచి 48 బ్యాటరీలు చోరీ చేశారు. సెంట్రల్ జోన్ డీసీపీ దార కవిత అధ్వర్యంలో ప్రత్యేక బృందాలను ఏర్పాటు చేసి సమగ్ర దర్యాప్తు చేపట్టగా వీరి గుట్టు రట్టైంది. పోలీసులకు అందుబాటులో వున్న టెక్నాలజీని వినియోగించుకోని ముఠా సభ్యులను గుర్తించిన పోలీసులు నిందితుల కదలికలపై నిఘా పెట్టారు. పక్కా సమచారంతో వీరందరినీ అరెస్ట్ చేశారు. నిందితులు ఇచ్చిన సమచారంతో పోలీసులు చోరీ సోత్తు స్వాధీనం చేసుకున్నారు.
