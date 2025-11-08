'వంద బైక్లు దొంగతనం చేశా' - సవాల్ విసిరిన దొంగ ఆట కట్టించిన పోలీసులు
ఏలూరులో నన్నెవరూ పట్టుకోలేరని పోలీసులకే సవాల్ - బైక్ చోరీ ముఠాను అరెస్టు చేసిన పోలీసులు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 8, 2025 at 6:11 PM IST
Police Arrest Bike Thieves In Eluru District: దొంగతనం చేస్తే ఎవరైనా గుట్టు చప్పుడు కాకుండా కామ్గా ఉంటారు. వీలైతే కొంత కాలం పాటు ఆ ప్రాంతంలోనే ఉండరు. మరో కొత్త ప్రాంతంలో దొంగతనానికి ప్లాన్ చేస్తారు. కానీ ఓ వ్యక్తి దొంగతనం చేయడమే కాకుండా మద్యం మత్తులో ఏకంగా పోలీసులకే సవాల్ విసిరాడు. అంతటితో ఆగకుండా ఆ సవాల్ను వీడియోలో చిత్రీకరించాడు. దాన్ని తన మిత్రులకు షేర్ చేశాడు. అయితే సోషల్ మీడియాలో హల్చల్ చేసిన ఆ వీడియో కాస్తా పోలీసులకు కంటపడింది. ఇంకేముంది రంగంలోకి దిగిన పోలీసులు అతనితో పాటు, ఆ దొంగల ముఠా ఆట కట్టించారు.
'ఇప్పటి వరకు బండ్ల దొంగతనాల్లో సెంచరీ చేశాను. గతంలో ఎన్నోసార్లు దొరికిపోయాను. కానీ కొన్నాళ్లకే బయటకొచ్చేశాను. పోలీసులు నన్నేమీ చేయలేరు' అంటూ ఓ దొంగ సోషల్ మీడియాలో సవాలు విసిరాడు. అది చూసిన పోలీసులు అతనితో పాటు ముఠా మొత్తాన్ని అరెస్టు చేశారు. ఈ ఘటన ఏలూరు జిల్లాలో చోటు చేసుకుంది. బైక్ చోరీ నిందితుల వివరాలపై ఏలూరు జిల్లా పోలీసు కార్యాలయంలో ఎస్పీ ప్రతాప్ శివకిశోర్ శుక్రవారం వివరాలు వెల్లడించారు.
నూజివీడు పరిసర ప్రాంతాల్లో కొన్నాళ్లుగా బైక్లు చోరీ అవుతున్నట్లు పోలీసులు గుర్తించారు. ఈ క్రమంలోనే దులాయ్ గణేశ్ అలియాస్ నాగపవన్ ఇటీవల బైక్ చోరీల్లో సెంచరీ చేశానని ఓ వీడియోను స్వయంగా చిత్రీకరించి మరీ మిత్రులకు పంపాడు. అది సామాజిక మాధ్యమాల ద్వారా పోలీసులకు చేరింది. దీనిపై దృష్టి పెట్టిన పోలీసులు ఇటీవల ఐదుగురితో కూడిన దొంగల ముఠాను పట్టుకున్నారు. వారిని నూజివీడు రెల్లిపేటకు చెందిన దలాయ్ గణేశ్, గాంధీబొమ్మ కూడలికి చెందిన షేక్ మెహర్బాబా, ఎంఆర్ అప్పారావు కాలనీవాసులు షేక్ ఆసిఫుల్లా, చిత్తూరి అజయ్కుమార్, గొల్లపల్లికి చెందిన చౌటపల్లి సుభాశ్గా గుర్తించారు.
దాంతో వారి నుంచి మొత్తం 12 ద్విచక్ర వాహనాలను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. నిందితులు వ్యసనాలకు అలవాటు పడి, డబ్బు కోసం చోరీలు చేస్తున్నారని విచారణలో తేలింది. పోలీసులకు సవాలు విసిరిన గణేశే ముఠాలోని ప్రధాన నిందితుడని గుర్తించి అతను చేసిన వీడియో రికార్డు ఆయనకే వినిపించారు. మద్యం మత్తులో అలా మాట్లాడానని, తప్పయిందని నిందితుడు తెలపడం గమనార్హం.
