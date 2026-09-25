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మహా నిమజ్జనానికి సిద్ధమైన భాగ్యనగరం - కేంద్ర బలగాలు సహా 20 వేల మందితో భద్రతా ఏర్పాట్లు

భాగ్యనగరంలో వినాయక నిమజ్జనానికి అన్ని ఏర్పాట్లు పూర్తయ్యాయి. హుస్సేన్‌సాగర్ సహా నిమజ్జన ప్రాంతాల్లో అధికారులు భారీ క్రేన్లను ఏర్పాటు చేశారు. క్యూర్‌ పరిధిలో సెలవుగా ప్రకటిస్తూ సర్కార్‌ ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది.

Ganesh Immersion 2026 Hyderabad
Ganesh Immersion 2026 Hyderabad (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 25, 2026 at 7:38 AM IST

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Ganesh Immersion 2026 Hyderabad : హైదరాబాద్‌లో గణేశుడి నిమజ్జనానికి యంత్రాంగం సర్వం సిద్ధం చేసింది. ఎలాంటి అవాంఛనీయ ఘటనలకు అవకాశం లేకుండా అన్ని శాఖల సమన్వయంతో బల్దియా ఏర్పాట్లు పూర్తి చేసింది. హుస్సేన్‌సాగర్ సహా నిమజ్జనం జరిగే అన్ని ప్రాంతాల్లో భారీ క్రేన్లు సిద్ధం చేశారు. వ్యర్థాలు ఎప్పటికప్పుడు తరలించేలా పారిశుద్ధ్య సిబ్బందిని అందుబాటులో ఉంచారు. భద్రతాపరంగా పోలీసులు భారీ బందోబస్తు సహా డ్రోన్లతో నిఘా ఏర్పాటు చేశారు. ఖైరతాబాద్‌ బడా గణేశ్‌, బాలాపూర్‌ వినాయకులను త్వరితగతిన గంగమ్మ ఒడికి చేర్చేలా యంత్రాంగం చర్యలు తీసుకుంటోంది.

20 వేల మందికి పైగా సిబ్బందితో బందోబస్తు
హైదరాబాద్‌లో వినాయకుల శోభయాత్రలు సజావుగా సాగేలా సిటీ పోలీస్ యంత్రాంగం సిద్దమవుతోంది. మహా నిమజ్జన క్రతువుకు పకడ్బందీ భద్రతా ఏర్పాట్లు చేశారు. నిమజ్జనాల వేళ నగరాన్ని భారీ భద్రతా వలయంలోకి తీసుకొచ్చారు. 20 వేల మందికి పైగా సిబ్బందితో పాటు కేంద్ర బలగాలను రంగంలోకి దించారు. ఇక మహానిమజ్జన శోభాయాత్రను క్షణక్షణం పర్యవేక్షించేందుకు హైదరాబాద్ సిటీ పోలీస్ అత్యాధునిక సాంకేతికతను వినియోగిస్తోంది. 10 వేల సీసీ కెమెరాలు, 24 డ్రోన్లు, హైరైజ్‌ కెమెరాలతో నిఘా ఏర్పాటు చేశారు. బాలాపూర్ నుంచి హుస్సేన్‌సాగర్ వరకు రోడ్ల మరమ్మతులు, విద్యుత్ తీగల తొలగింపు, చెట్ల కొమ్మల కత్తిరింపు పనులు పూర్తి చేశారు.

"ఖైరతాబాద్​ బడా గణేశ్​ విగ్రహం, బాలాపూర్ విగ్రహాలను ఉద్దేశించి డీసీపీ ఖైరతాబాద్​ జోన్, డీసీపీ శంషాబాద్​ జోన్​లలో పగడ్బందీగా ఏర్పాట్లు చేశాం. బడా గణేశ్​కు దాదాపు 20 లక్షల మందికిపైగా భక్తులు సందర్శించారు. ఈ నేపథ్యంలోనే బాలాపూర్​ గణేశుని దర్శనానికి సుమారు 18 లక్షల మంది వచ్చినట్లు తెలుస్తోంది. 26 షీ టీమ్​లను రంగంలోనకి దించాం. 1000 మందికి పైగా ఆకతాయిలను పట్టుకున్నాం. ప్రజలు పోలీసులకు సహకరించాలి" - సజ్జనార్‌, హైదరాబాద్‌ పోలీసుకమిషనర్‌

నిమజ్జనం సాఫీగా జరిగేలా ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు
ఖైరతాబాద్ బడా గణేశ్​, బాలాపూర్‌ వినాయక నిమజ్జనాలు త్వరితగతిన పూర్తిచేసేలా సహకరించాలని అధికారులు నిర్వాహకులకు విజ్ఞప్తి చేశారు. ఆలస్యం కాకుండా పలు జాగ్రత్తలు తీసుకుంటున్నారు. సుప్రీంకోర్టు మార్గదర్శకాలకు అనుగుణంగా నిమజ్జన ఊరేగింపుల్లో డీజేలు, అధిక శబ్ద పరికరాలు, బాణసంచాపై నిషేధం విధించారు. మహిళల భద్రత కోసం మూడు షిఫ్టుల్లో 26 షీ టీమ్స్ విధుల్లో ఉంటాయి. వినాయక నిమజ్జనోత్సవాలకు సర్వం సిద్ధం చేసినట్లు జీహెచ్​ఎంసీ కమిషనర్‌ ఆర్వీ కర్ణన్‌ వెల్లడించారు. గతేడాది కంటే ఈసారి విగ్రహాల సంఖ్య మరింత పెరిగే అవకాశం ఉందన్నారు. పోలీసు, విద్యుత్‌ శాఖల సమన్వయంతో నిమజ్జనం సాఫీగా జరిగేలా ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు చేస్తున్నామని వివరించారు. ఆయా మండపాల నిర్వాహకులు, భక్తులు యంత్రాంగానికి సహకరించాలని బల్దియా కమిషనర్‌ కోరారు.

హైదరాబాద్‌ మహా నిమజ్జనానికి సర్వంసిద్ధం - అన్నిశాఖల సమన్వయతో బల్దియా భారీ ఏర్పాట్లు (ETV Bharat)

"170 మొబైల్​ క్రెయిన్స్​, 110 స్టాటిక్​ క్రెయిన్​లను అందుబాటులో ఉంచాం. హైదరాబాద్​లోని ప్రధాన చెరువులు, కుంటల వద్ద వీటిని ఏర్పాటు చేస్తున్నాం. ముఖ్యంగా ట్యాంక్​బండ్​ దగ్గర 26 క్రెయిన్స్ పెడుతున్నాం. 136 స్పెషల్​ టీమ్స్​ ఉంటాయి. వీరితో ఇతర సిబ్బంది నిరంతరం పర్యవేక్షిస్తుంటారు. సుమారు 600 మంది సభ్యులను శుభ్రం చేసేందుకు సిద్ధం చేశాం. ప్రజలు తొందరగా వచ్చి నిమజ్జనం చేయాలని కోరుకుంటున్నాం" - ఆర్వీ కర్ణన్‌, జీహెచ్‌ఎంసీ కమిషనర్‌

భాగ్యనగరంలో ప్రత్యేక ట్రాఫిక్ ఆంక్షలు
ఇవాళ ఉదయం 6 గంటల నుంచి 26న ఉదయం 10 గంటల వరకు భాగ్యనగరంలో ప్రత్యేక ట్రాఫిక్ ఆంక్షలు, మళ్లింపులు అమల్లో ఉండనున్నాయి. బాలాపూర్ నుంచి ప్రారంభమయ్యే ప్రధాన ఊరేగింపు చార్మినార్, అఫ్జల్‌గంజ్, అబిడ్స్, బషీర్‌బాగ్, లిబర్టీ మీదుగా ఎన్​టీఆర్​ మార్గ్, పీవీఎన్​ఆర్​ మార్గ్ వైపు సాగనుంది. వివిధ ప్రాంతాల నుంచి వచ్చే వేలాది గణేశ్​ విగ్రహాలు అనుబంధ మార్గాల్లో ప్రయాణించి ప్రధాన ఊరేగింపులో కలవనున్నాయి. సాధారణ వాహనాలను దారి మళ్లించడంతో పాటు ప్రధాన మార్గాల్లో బారికేడ్లు ఏర్పాటు చేశారు. గణేశ్​ విగ్రహాలను తరలించే వాహనాలు మినహా ప్రధాన ఊరేగింపు మార్గంలో ఇతర వాహనాలను అనుమతించరు.

ప్రత్యామ్నాయ మార్గాలను ఎంచుకోవాలి
ప్రధాన రూట్లకు అనుసంధానంగా ఉన్న రోడ్ల నుంచి వాహనాలను పలు ప్రాంతాల్లో మళ్లిస్తారు. నిమజ్జన వేడుకలకు వచ్చే భక్తులు, నగరంలో ప్రయాణించే వాహనదారులు ట్రాఫిక్ పోలీసుల సూచనలు పాటిస్తూ ప్రత్యామ్నాయ మార్గాలను ఎంచుకోవాలని పోలీసులు సూచించారు. నిమజ్జనాల వేళ భారీ బందోబస్తు, కేంద్ర బలగాల మోహరింపు, అత్యాధునిక సాంకేతిక నిఘా, అన్ని శాఖల సమన్వయంతో పోలీసులు పకడ్బందీగా ఏర్పాట్లు చేశారు.

నిమజ్జనానికి సిద్ధమవుతున్న ఖైరతాబాద్ వినాయకుడు - గంగమ్మ ఒడికి చేరనున్న మహా గణపయ్య

గణేశ్ శోభయాత్రకు సిద్ధమైన హైదరాబాద్​ - పలుచోట్ల ట్రాఫిక్ ఆంక్షలు

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