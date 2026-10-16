కమీషన్కు ఆశపడి బ్యాంక్ అకౌంట్ ఇస్తున్నారా? - చివరకు జైలు ఊచలు లెక్కపెట్టక తప్పదు
Cyber Crime Through Bank Accounts : కమీషన్కు ఆశపడి సామాన్యులు తమ ఖాతాలను సైబర్ నేరాగాళ్లకు అందించి చిక్కుల్లో పడుతున్నారు. చివరకు కేసుల్లో ఇరుక్కుని జైలు పాలవుతున్నారు.
Published : October 16, 2026 at 10:00 PM IST
Cyber Crime Through Bank Accounts : సాంకేతికత ఎంత వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతుందో సైబర్ నేరాలు కూడా అంతే స్థాయిలో పెరుగుతున్నాయి. సైబర్ మోసాలకు కేటుగాళ్లు సామాన్యులను బ్యాంకు ఖాతాలను పావులుగా వాటుకుంటున్నారు. తాము కొల్లగొట్టిన సొమ్మును జమ చేసేందుకు ఎక్కువగా మ్యూల్ ఖాతాలనే వినియోగిస్తున్నారు. అసలు మ్యూల్ ఖాతాలంటే ఏమిటి? ఇవి సైబర్ కేటుగాళ్లకు ఏ విధంగా ఉపయోగపడతాయి. నేరగాళ్లకు మ్యూల్ ఖాతాలు ఎవరు సమకూరుస్తారు? ఏ విధంగా వీటిని ఉపయోగిస్తారు? నేరాలు ఎలా చేస్తారు? ఇలాంటి వాటి బారిన పడకుండా ఉండాలంటే ఏం చేయాలనే విషయాలను ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
కమిషన్ ఆశతో వల
సైబర్ నేరగాళ్లు స్వాహా చేసిన డబ్బును సులభంగా జమ చేసేందుకు ఉపయోగపడేవే మ్యూల్ ఖాతాలు. బ్యాంకు ఖాతా తెరిచి ఆ వివరాలు తమకు ఇస్తే చాలు ఇక ప్రతి నెల కనక వర్షమే అనే సైబర్ నేరగాళ్ల మాయమాటలకు ఆశపడి కొందరు అమాయకులు వారి ఉచ్చులో చిక్కుకుని వారికి ఖాతాలు సమకూర్చి మ్యూల్గా మారిపోతున్నారు. ఈ విధంగా మ్యూల్ ఖాతాలు తెరిచి ఆన్లైన్ లావాదేవీలకు సంబంధించి పిన్ నెంబర్ వివరాలు నేరగాళ్లకు అందిస్తే వారు తాము అక్రమంగా కొల్లగొట్టిన నగదు ఈ ఖాతాలకు పంపిస్తుంటారు. ఆ తర్వాత క్షణాల్లో వేర్వేరు ఖాతాల్లో బదిలీ అయిపోతాయి. ఇందుకోసం ఖాతా సమకూర్చిన వ్యక్తికి నెలకు అయిదు నుంచి పది వేల రూపాయలు అందిస్తుంటారు. ఆ తర్వాత పోలీసుల విచారణలో మ్యూల్ ఖాతా విషయం బయటపడితే ఖాతా సమకూర్చిన వ్యక్తిని పోలీసులు అరెస్టు చేస్తారు.
నేరగాళ్ల ఉచ్చులో చిక్కుకుంటే
సైబర్ నేరగాళ్ల బారిన పడి అనేక మంది మ్యూల్ ఖాతాల మాటున మోసపోతున్నారు. గత ఏడాది 10,613 మ్యూల్ ఖాతాలు జప్తు కాగా దాదాపు 1900 మంది అరెస్టయ్యారు. ఈ ఏడాది ఇప్పటి వరకు తెలంగాణ సైబర్ సెక్యురిటీ బ్యూరో 11,409 మ్యూల్ ఖాతాలు జప్తు చేసింది. ఇందుకు సంబంధించి 1172 మందిని అరెస్టు చేశారు. అరెస్టయిన వారు మరో ఖాతా తెరిచేందుకు వీలు లేకుండా వారి వివరాలు ఎంటర్ చేయగానే పాత నేరచరిత్ర కనిపించే విధంగా పోలీసులు చర్యలు చేపట్టారు.
సైబర్ నేరగాళ్లు తాము దోచుకున్న డబ్బును నేరుగా తమ ఖాతాల్లోకి మళ్లిస్తే దొరికిపోతామని ఈ తరహా మ్యూల్ ఖాతాలను కొందరికి డబ్బు ఆశచూపి వినియోగించుకుంటున్నారని పోలీసులు తెలిపారు. బ్యాంకు ఖాతా అద్దెకు ఇస్తే నెల నెల డబ్బు ఇస్తామని సోషల్ మీడియా ద్వారా వల విసురుతున్నారు. ఎక్కువగా యువత, నిరుద్యోగులు, బ్యాంకింగ్పై అవగాహన లేని వారిని కమిషన్కు ఆశపడి ఖాతా వివరాలు నేరగాళ్లకు అందిస్తున్నారు. చట్ట ప్రకారం సైబర్ బాధితుడి నుంచి తొలుత డబ్బు క్రెడిట్ అయిన ఖాతాదారుడే నిందితుడు. బాధితుడు ఫిర్యాదు చేయగానే మొదట వీరినే పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకుంటారు.
"కమీషన్పై బ్యాంకు ఖాతా ఇవ్వాలని ఎవరైనా అడిగితే తస్మాత్ జాగ్రత్త. ఇలా ఇవ్వడం వల్ల సైబర్ నేరగాళ్లతో కలిసి నేరం చేసినట్లవుతుంది. సైబర్ మోసగాళ్లు మీ పేరుతో అక్రమంగా నగదు కాజేసి, వారి ఖాతాకు బదిలీ చేసుకుంటారు. అందువల్ల ఎవరైనా రెంట్కు అకౌంట్ను అడిగితే ఇవ్వకపోవడమే మంచిది. చాలా అప్రమత్తంగా ఉండాలి. కేసుల్లో చిక్కుకుంటే జైలుకు వెళ్లాల్సి వస్తుంది"-రూపేశ్, సైబర్ క్రైం నిపుణుడు
మ్యూల్తో భద్రం
మ్యూల్ ఖాతా జప్తు చేసి సంబంధిత ఖాతాదారుడిని అరెస్టు చేసిన తర్వాత అసలు కథ మొదలవుతుంది. ఇక ఆ ఖాతా ఎప్పటికీ పనిచేయదు. బెయిల్పై జైలు నుంచి విడుదలయినా కేసు విచారణ మాత్రం కొనసాగుతోంది. నేరం నిరూపణ అయితే శిక్ష కూడా పడుతోంది. కమీషన్ కోసమే ఒప్పుకున్నానని నేరంలో తన ప్రమేయం లేదని చెప్పినా ప్రయోజనముండదు. అందుకే డబ్బులకు ఆశపడి మ్యూల్ ఖాతాలను నేరగాళ్లకు సమకూర్చవద్దని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు.
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