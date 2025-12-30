ETV Bharat / state

డబ్బులు ఎవరికీ ఊరికే రావు - ఈ చిన్న లాజిక్ మిస్​ అయ్యారో ఖాతా ఖాళీ!

రోజుకో కొత్త రకం మోసాలతో రెచ్చిపోతున్న సైబర్ నేరగాళ్లు - మాయమాటలు నమ్మి పెద్ద ఎత్తున నగదు పోగొట్టుకుంటున్న బాధితులు - సైబర్ మోసాల బారిన పడకుండా తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు?

Beware on Cyber Crimes in Telangana
Beware on Cyber Crimes in Telangana (EENADU)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 30, 2025 at 12:58 PM IST

Beware on Cyber Crimes in Telangana : సైబర్ నేరగాళ్లు రోజుకో కొత్త తరహా మోసంతో రెచ్చిపోతున్నారు. ప్రజలకు మాయమాటలు చెప్పి, వారి వద్ద నుంచి నగదు కాజేస్తున్నారు. సైబర్ నేరాలపై ప్రజలకు పోలీసులు ఎంతగా అవగాహన కల్పిస్తున్నప్పటికీ ఏదో చోట ఇంకా మోసపోతున్న ఘటనలు జరుగుతూనే ఉండటం కలవరపెడుతోంది. మరి ఈ నేపథ్యంలో సైబర్ నేరగాళ్ల బారిన పడకుండా ఉండాలంటే ఎలాంటి జాగ్రత్తలను తీసుకోవాలి? ఏ తరహా మోసాలు ఎక్కువగా జరుగుతాయనే విషయాలను ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

మచ్చుకు కొన్ని :

క్రెడిట్ కార్డు లిమిట్​ను పెంచుతామంటూ : మీ క్రెడిట్‌ కార్డు లిమిట్‌ను పెంచుతామని కరీంనగర్‌ ప్రాంతానికి చెందిన ఓ ప్రైవేటు ఉద్యోగికి అపరిచితుల నుంచి కాల్‌ వచ్చింది. ట్రూకాలర్‌లోనూ అతనికి అకౌంట్​ ఉన్న బ్యాంక్‌ పేరు రావడంతో బాధితుడు నిజమని నమ్మేశాడు. అపరిచిత వ్యక్తి ఓ వైపు కాల్‌ మాట్లాడుతూనే మరో వైపు సెల్​ఫోన్​ వాట్సాప్‌నకు ఒక లింక్​ను పంపాడు. అందులోని కొన్నింటిని సెలెక్ట్‌ చేయమని చెబుతుండటంతో బాధితుడు ఆ విధంగానే చేశాడు. తీరా ఫోన్‌ పెట్టేసిన కొంతసేపటికి తన అకౌంట్​లో ఉన్న రూ.82 వేలు డెబిట్​ అయ్యాయి. ఎంతో కష్టపడి సంపాదించుకున్న సొమ్ము పరులపాలవడంతో రోడ్డు మీదే బోరుమన్నాడు.

పార్క్​టైం జాబ్​ పేరుతో ఘరానా మోసం : మరో ఘటనలో కరీంనగర్‌ టవర్‌ సర్కిల్‌లోని ఓ చిరు వ్యాపారి రూ.2 లక్షల వరకు నగదు పోగొట్టుకున్నాడు. రోజుకు అరగంట పాటు పార్ట్‌టైం జాబ్‌ చేసుకుని సంపాదించుకోవచ్చని ఓ నకిలీ ట్రేడ్‌ కంపెనీ పేరిట వచ్చిన ఆఫర్‌కు ఆయన ఆకర్షితుడయ్యాడు. ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌ను లైక్‌ చేసినందుకు మొదట రూ.150 పంపారు. తర్వాత మీరు జాక్‌పాట్‌ కొట్టారని మరో లింక్​ను పంపించారు.

22 బొమ్మల టాస్క్‌లను పూర్తి చేసినట్లయితే ఒక్కో దానికి రూ.50 చొప్పున ఇస్తామనడంతో చెప్పినట్లుగా చేశాడు. దీంతో రూ.1100 పంపారు. ఇలా కొంత నగదు అకౌంట్​లో పడటంతో నేరగాళ్లు చెప్పినంత పెట్టుబడి పెట్టాడు. మూడింతల భారీ మొత్తం నగదు వస్తుందని ఆశపడిన అతనికి ఫోన్‌ స్విఛాఫ్‌ రూపంలో సమాధానమొచ్చింది. దీంతో మోసపోయానని అతడు తెలుసుకున్నాడు.

సైబర్ నేరాల బారిన పడకుండా ఈ జాగ్రత్తలు మేలు :

  • ఎట్టిపరిస్థితుల్లో ఇతరులకు మీ వివరాలు ఫోన్లో చెప్పొద్దు.
  • సెల్​ఫోన్​కు వచ్చే ఏపీకే ఫైల్స్‌ లింక్‌ను తెరవకూడదు.
  • మోసపోతే తక్షణమే 1930కి కాల్‌ చేసి ఫిర్యాదు చేయాలి.
  • ఓటీపీని బ్యాంక్‌ అధికారులు ఫోన్‌లో అడగరనే విషయం తెలుసుకోవాలి.
  • తక్కువ ధర, ఆఫర్‌లు, ఉద్యోగాల పేరుతో మోసపోవద్దు.
  • ఫోన్‌ సెట్టింగ్‌లో అన్నింటికి అనుమతివ్వకుండా జాగ్రత్తగా ఉండాలి.

రోజుకు సగటున ఏడుగురు : ఒక్క కరీంనగర్‌ కమిషనరేట్‌ పరిధిలో రోజులో సగటున ఏడుగురు సైబర్‌ మోసగాళ్ల బారిన పడుతున్నారు. మూడేళ్ల కిందటితో పోల్చినట్లయితే ఈ సంఖ్య రెండింతలైందని స్పష్టమవుతోంది. 2023లో రోజుకు ఇద్దరు లేదా ముగ్గురు మోసపోయామని నేషనల్‌ సైబర్‌ రిపోర్టింగ్‌ ప్లాట్‌ఫామ్‌(ఎన్‌సీఆర్‌పీ)కు కంప్లైంట్ చేసేవారు. కానీ 2025లో జిల్లాలో డిసెంబరు 26వ తేదీ నాటికి 2,437 మంది పలు విధాలుగా మోసపోయామనే ఫిర్యాదును సంబంధిత వెబ్‌సైట్‌కు అందించారు. ఈవిధంగా అందించిన వాటిలో 280 కేసులు నమోదయ్యాయి. వాస్తవానికి నిబంధనల ప్రకారం రూ.25 వేలకుపైగా నగదు మొత్తం పోగొట్టుకున్న బాధితులకు సంబంధించి మాత్రమే ఎఫ్‌ఐఆర్‌ కడతారు. మిగతా వాటిని ఫిర్యాదుగా స్వీకరిస్తారు. కరీంనగర్‌లో ఇటీవల లక్షకుపైగా మొత్తం పోగొట్టుకున్నవారే అధిక శాతం మంది ఉండటం ఆందోళన కలిగించే విషయం! అందువల్ల సైబర్ మోసాలపట్ల అప్రమత్తంగా ఉండాలని పోలీసులు సూచిస్తున్నారు.

ఏ తరహా మోసం ఎన్ని జరుగుతున్నాయి

యూపీఐ- 461

నెట్‌బ్యాంకింగ్‌- 188

డెబిట్‌ కార్డు- 64

డిపాజిట్‌ - 28

ఈ-వ్యాలెట్‌- 25

వ్యాపారం- 15

CYBER CRIMES RISE IN TELANGANA
BEWARE ON CYBER CRIMES IN TG
సైబర్​ నేరాల పట్ల జర జాగ్రత్త
HOW TO AVOID CYBER FRAUDS
BEWARE ON CYBER CRIMES IN TG

