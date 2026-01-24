ETV Bharat / state

సాంకేతికతతో నేరగాళ్ల గుట్టురట్టు - సంచలన కేసులు ఛేదిస్తున్న పోలీసులు

క్లిష్టమైన కేసుల ఛేదనలో క్లూస్‌టీమ్‌, ఐటీ కోర్‌టీమ్ పాత్ర కీలకం - ఎస్పీ పర్యవేక్షణలో సీఐ స్థాయి అధికారి ఆధ్వర్యంలో రెండు విభాగాలు - కెమెరాల కోణం మార్చి కేసులు ఛేదిస్తున్న పోలీసులు

Police Are Solving Sensational Cases Using Technology
Police Are Solving Sensational Cases Using Technology
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : January 24, 2026 at 5:13 PM IST

Police Are Solving Sensational Cases Using Technology : నేరం ఏదైనా కానీ, నేరస్థుడు ఎన్ని తెలివితేటలు ప్రదర్శించి నేరం చేసినా కానీ ప్రస్తుతం ప్రజలకు అన్ని విధాలా అందుబాటులో ఉన్న సాంకేతిక పరిజ్ఞానం ముందు ఎంతటి వారైనా చట్టానికి చిక్కక తప్పదు, తలదించక తప్పదు. ప్రకాశం జిల్లా పోలీసులు సాంకేతికత సాయంతో గత సంవత్సర కాలంలో ఛేదించిన కేసులే దీనికి నిదర్శనం. నేరగాళ్ల వేలిముద్రలు, సీసీ కెమెరా ఫుటేజీ, కాల్‌డేటా ఆధారంగా క్లిష్టమైన అనేక కేసులను సైతం పోలీసులు కొలిక్కి తెచ్చారు.

ఐటీ కోర్‌టీమ్, క్లూస్‌టీమ్‌ పాత్ర కీలకం : క్లిష్టమైన కేసుల ఛేదనలో జిల్లా కేంద్రంలో ఉన్న క్లూస్‌టీమ్‌, ఐటీ కోర్‌టీమ్ కీలకంగా వ్యవహరిస్తున్నాయి. సంఘటన జరిగే స్థలంలో వారికి లభ్యమయ్యే వేలిముద్రలతో పాటు ఇతరత్రా ఆధారాలతో క్లూస్‌టీమ్‌ కేసులను కొలిక్కి తెస్తుంటే, మరోవైపు కాల్‌డేటా విశ్లేషణ, సాంకేతిక ఆధారాలు వంటి అంశాలపై పనిచేసి నిందితులను చట్టానికి పట్టించడంలో ఐటీ కోర్‌టీమ్‌ కీలకభూమిక పోషిస్తోంది. ఈ రెండు విభాగాలు జిల్లా ఎస్పీ పర్యవేక్షణలో సీఐ స్థాయి అధికారి ఆధ్వర్యంలో పని చేస్తున్నాయి.

కెమెరాల కోణం మార్చి : ఇటీవల కాలంలో తమ వ్యక్తిగత భద్రత కోసం చిన్నా, పెద్ద వ్యాపారులు, ప్రజలు సీసీ కెమెరాలు వినియోగించటం చాలా ఎక్కువగా పెరిగింది. ఈ కెమెరాల కోణంలో కొద్దిపాటి చిన్న చిన్న మార్పులు చేయడం ద్వారా, పోలీసులు ఆ పరిసరాలు మరికొంత తేటగా కనపడేలా చేస్తున్నారు. తద్వారా ఎప్పుడైనా, ఏదైనా నేరం జరిగినప్పుడు ఆధారాలు లభించే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుందని పోలీసులు చెబుతున్నారు. తిరుపతి ఎస్పీగా జిల్లా ఎస్పీ హర్షవర్ధన్‌రాజు పనిచేసిన సమయంలో ఈ తరహా ప్రయోగంతో మంచి ఫలితాలను సాధించారు. జిల్లాలోనూ ఆ విధానానికి పోలీసులు శ్రీకారం చుట్టారు.

  • ఉమ్మడి జిల్లాలోని సీసీ కెమెరాలు: మొత్తం 6,239
  • అవి విస్తరించిన ప్రాంతాలు: 3,384
  • కోణం మార్చినవి: 1,481

పోలీసులు ఛేదించిన కేసులు :

  • అతి తక్కువ వ్యవధిలోనే : ఒంగోలు త్రోవగుంటలోని కొద్ది రోజుల క్రితం, కల్యాణమండపంలో వివాహం జరుగుతుండగా వధువు గదిలోకి కొందరు అపరిచితులు ప్రవేశించారు. సుమారు రూ.30 లక్షలకు పైగా విలువ చేసే బంగారు ఆభరణాలతో కూడిన బ్యాగును పట్టుకొని ఉడాయించారు. అది గమనించిన స్థానికులు పోలీసులకు సమాచారం అందించారు. విషయం తెలిసిన వెంటనే రంగంలోకి దిగిన తాలూకా పోలీసులు మొదట సీసీ కెమెరాల ఫుటేజీని పరిశీలించారు. అనంతరం మధ్యప్రదేశ్‌కు చెందిన వ్యక్తులు చేతివాటం చూపినట్లు పోలీసులు గుర్తించారు. అతి తక్కువ వ్యవధిలోనే సొత్తు రికవరీ చేసి బాధితులకు వాటిని తిరిగి అప్పగించారు.
  • ఆరు నెలలు శ్రమించి: గుర్తు తెలియని వ్యక్తులు ఓ యువతిపై సామూహిక అత్యాచారానికి ఒడిగట్టి ఆ తర్వాత ఆమెను హత్య చేశారు. మద్దిపాడులో మృతదేహం లభ్యమైనా ఆ ప్రాంతంలో ఎటువంటి ఆధారాలు మాత్రం లభించలేదు. వెంటనే రంగంలోకి దిగిన ఒంగోలు గ్రామీణ పోలీసులు జిల్లా వ్యాప్తంగా అదృశ్యమైన యువతుల వివరాలన్నింటినీ సేకరించారు. వాటి ఆధారంగా సింగరాయకొండకు చెందిన యువతి హత్యాచారానికి గురైందిగా పోలీసులు గుర్తించారు. తరువాత ఆమె చరవాణి కాల్‌డేటాను పూర్తిగా విశ్లేషించిన పోలీసులు ముగ్గురు వ్యక్తులు ఈ ఘాతుకానికి పాల్పడినట్లు నిర్ధారణకు వచ్చారు. ఆ తర్వాత వారికి అరదండాలు చేశారు. ఈ కేసును ఛేదించడానికి ఏకంగా పోలీసులు ఆరు నెలలు శ్రమించారు.

