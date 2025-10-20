నాలుగో సింహానికి ప్రోత్సాహకమే బలం - ప్రాణాలను సైతం పణంగా పెడుతున్న పోలీసులు
రేపే పోలీసు అమరవీరుల దినోత్సవం - నల్గొండ జిల్లాలో ఇప్పటి వరకు సంఘవిద్రోహ శక్తులు చేతుల్లో ప్రాణాలు కోల్పోయిన పోలీసులు 15 మంది - పోలీసులవద్ద సరైన ఆయుధాలు లేకపోవడంతో ఇబ్బందులు
Published : October 20, 2025 at 5:29 PM IST
Police Martyrs Day Celebration Telangana : సరిహద్దులో ఉండి దేశాన్ని కాపాడే సైనికులు ఒక ఎత్తైతే దేశంలో ఉంటూ ప్రజల శాంతి భద్రతలు కాపాడటంలో ఎన్నో సవాళ్లు ఎదుర్కొంటున్న పోలీసు వ్యవస్థ మరో ఎత్తు. దేశంలో శాంతిని నెలకొల్పేందుకు పోలీసు వ్యవస్థ పనితీరు, వారి ధైర్య సాహసాలు అందరినీ ఆశ్చర్య పరుస్తున్నాయి. దేశ భద్రత విషయంలో పోలీసులు తమ ప్రాణాలను సైతం ఫణంగా పెడుతున్నారు.
21న పోలీసు అమరవీరుల దినోత్సవం : దీనిలో భాగంగా నల్గొండ జిల్లాలో ఇప్పటి వరకు 15 మంది పోలీసులు సంఘవిద్రోహ శక్తులు చేతుల్లో ప్రాణాలు కోల్పోయారు. వారిలోత ఎస్సై స్థాయి అధికారులు ఇద్దురు ఉండగా మిగిలిన వారు కింది స్థాయి సిబ్బంది ఉన్నారు. విధి నిర్వహణలో అసువులు బాసిన సిబ్బందికి ప్రతి సంవత్సరం అమరవీరుల వారోత్సవాల్లో జిల్లా యంత్రాంగం తగిన గుర్తింపు ఇస్తోంది. ఈ నెల 21న పోలీసు అమరవీరుల దినోత్సవం సందర్భంగా 'ఈటీవీ భారత్' ప్రత్యేక కథనం.
మరింత ప్రోత్సాహం అవసరం : నల్గొండ జిల్లాలో పనిచేస్తున్న కింది స్థాయి పోలీసు సిబ్బందికి మరింత ప్రోత్సాహం అందించాలని వారు కోరుతున్నారు. ఇటోవల నిజామాబాద్, ఖమ్మం, హైదరాబాద్లో కానిస్టేబుళ్లపై జరుగుతున్న దాడులు, హత్యల వరకు దారి తీస్తున్నాయి. జిల్లాలో చెడ్డీగ్యాంగ్, పార్థీ గ్యాంగ్లతో పాటు దక్షిణ తెలంగాణ నుంచి వస్తున్న ముఠాలు దొంగతనాలు చేస్తూ పోలీసులకు సవాల్ విసురుతున్నాయి. వీరిని పట్టుకునే విషయంలో పోలీసుల వద్ద సరైన ఆయుధాలు లేవు.
వారికి వెన్నులో వణుకు పుట్టాలి : అయుధాలు అందుబాటులో లేని కారణంగా కానిస్టేబుళ్లు, ఇతర సిబ్బంది ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. కనీసం ప్రధాన కూడళ్లలో అయినా ఎస్ఎల్ఆర్ వంటి ఆయుధాలతో పోలీస్ సిబ్బంది కనిపిస్తే సంఘ విద్రోహ శక్తులకు వెన్నులో వణుకు పుడుతుంది.
అవసరమైన ఆయుధాలు ఇస్తున్నాం : ఈ మధ్య కాలంలో దొంగలను పట్టుకోవడానికి ఇతర రాష్ట్రాలకు వెళ్లిన సిబ్బందికి గత అనుభవాలను దృష్టిలో పెట్టుకుని ఆయుధాలు అందించాం అని ఎస్పీ శరత్ చంద్ర పవార్ అన్నారు. పోలీస్ సంక్షేమాన్ని ప్రభుత్వ సహకారంతో అన్ని రకాలుగా ఆదుకుంటున్నామని తెలిపారు.
పరిష్కారం చూపుతున్నాం : అమరవీరుల కుటుంబాలకు ప్రభుత్వం నుంచి వచ్చే ప్రతిఫలాలు సకాలంలో అందేలా చూస్తున్నామని జిల్లా ఎస్పీ వెల్లడించారు. జిల్లాలో ఉన్న పోలీస్ సిబ్బంది ప్రతి ఆరు నెలలకు ఒకసారి ఆరోగ్య శిబిరాలు, ఇతర మౌలిక వసతులు ఏర్పాటు చేస్తున్నామని చెప్పారు. కుటుంబ సమస్యలు తెలుసుకుంటూ పరిష్కారం చూపుతున్నామన్నారు.
